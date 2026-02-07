В 2026 году на жилищные сертификаты в РФ выделят свыше 10 млрд рублей

Право на поддержку имеют чернобыльцы, вынужденные переселенцы, лица, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно‑территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники ОВД и МЧС. Помощь предоставляется при подтвержденной по нормативам потребности в улучшении жилья.