Недвижимость

В 2026 году на жилищные сертификаты в РФ выделят свыше 10 млрд рублей

Ведомости

В 2026 г. в России на выдачу жилищных сертификатов направят свыше 10 млрд руб. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Жилищные сертификаты дают гражданам возможность улучшить жилищные условия: переехать в населенные пункты с полноценной социальной инфраструктурой либо получить более комфортное жилье в том же городе.

Право на поддержку имеют чернобыльцы, вынужденные переселенцы, лица, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно‑территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники ОВД и МЧС. Помощь предоставляется при подтвержденной по нормативам потребности в улучшении жилья.

Мера реализуется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

