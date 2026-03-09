Хуснуллин назвал закон о КРТ самым полезным в строительстве
Закон о комплексном развитии территорий (КРТ) стал самым полезным в сфере строительства, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе форума «Есть результат!».
«Закон о комплексном развитии территорий — самый полезный закон в сфере строительства. Мы его разрабатывали с «Единой Россией». Последовательно запустили в регионах. И сейчас видим, как он работает на практике», – сказал он.
По словам секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, который вместе с Хуснуллиным посетил территорию комплексного развития «Новый Ростов», инициатива партии позволила изменить подход к строительству. Он подчеркнул, что застройщики берут на себя обязательство создать комфортную среду для жизни людей, с развитой инфраструктурой.
Строительство квартала «Новый Ростов» стартовало в 2023 г. Строительство 15 из 17 домов уже завершено, два оставшихся здания находятся на завершающей стадии. Закон, разработанный «Единой Россией», ввел в стране единый механизм комплексного развития территорий. Он был утвержден на место ранее существовавших механизмов: реновации застроенных территорий (РЗТ) и комплексного освоения территорий (КОТ).