Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Недвижимость /

Хуснуллин назвал закон о КРТ самым полезным в строительстве

Ведомости

Закон о комплексном развитии территорий (КРТ) стал самым полезным в сфере строительства, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе форума «Есть результат!».

«Закон о комплексном развитии территорий — самый полезный закон в сфере строительства. Мы его разрабатывали с «Единой Россией». Последовательно запустили в регионах. И сейчас видим, как он работает на практике», – сказал он.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, который вместе с Хуснуллиным посетил территорию комплексного развития «Новый Ростов», инициатива партии позволила изменить подход к строительству. Он подчеркнул, что застройщики берут на себя обязательство создать комфортную среду для жизни людей, с развитой инфраструктурой.

Строительство квартала «Новый Ростов» стартовало в 2023 г. Строительство 15 из 17 домов уже завершено, два оставшихся здания находятся на завершающей стадии. Закон, разработанный «Единой Россией», ввел в стране единый механизм комплексного развития территорий. Он был утвержден на место ранее существовавших механизмов: реновации застроенных территорий (РЗТ) и комплексного освоения территорий (КОТ). 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её