Во исполнение решения суда (текст приведен ниже) «ООО Издательство Астрель» в полном объеме публикует его текст.

28 апреля 2016 года г.Москва

Пресненский районный суд города Москвы в составе:

председательствующего судьи Лебедева Ю.В.,

при секретаре Булатовой А.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 2-194/2016 по иску Бакеевой Гузель Владимировны к 000 «Издательство Астрель», 000 «Белония М», ГУП «Объединенный Центр «Московский дом книги» о признании авторства, компенсации за нарушение исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратилась в суд с вышеуказанным иском, просила суд с учетом уточненных требований: признать авторство на фотографии «Украшение с раковиной аммонита», фотографии «Украшение из бисера с аммонитом»; фотографии «Кулон с бисером и натуральной бирюзой»; фотографии «Браслет с лабрадором» в печатной книге «Все о драгоценных камнях»/авт.-сост. В.Н. Пашинский - М.: Астрель; СП6.: Полигон, В84 2012., ISBN 978-5-271-30390-6 (000 «Издательство Астрель»), ISBN 978-5- 89173-450-0 (000 «Издательство «Полигон») за Бакеевой Гузель Владимировной; признать экземпляры печатной книги «Все о драгоценных камнях»/авт.-сост. В.Н. Пашинский - М.: Астрель; СПб.: Полигон, В84 2012., ISBN 978-5-271-30390-6 (000 «Издательство Астрель»), ISBN 978-5-89173-450-0 (000 «Издательство «Полигон» ) контрафактными; взыскать с 000 «Издательство Астрель» 3 270 000 рублей в качестве компенсации за неправомерное использование результата интеллектуальной деятельности; 20 000 руб. в качестве компенсации за причинение морального вреда в пользу Бакеевой Г.В.; взыскать с 000 «Белония М» 80 000 руб. в качестве компенсации за неправомерное использование результата интеллектуальной деятельности в пользу Бакеевой Г.В.; взыскать с ГУП « ОЦ «МКД» 40 000 руб. в качестве компенсации за неправомерное использование результата интеллектуальной деятельности в пользу Бакеевой Г.В.; обязать 000 «Издательство Астрель» опубликовать решение суда в полном объеме в печатном издании газеты «Ведомости».

В обоснование своих требований истец указала следующее. Бакеева Г.В. является обладателем исключительных авторских прав на 4 фотографии изделий из бисера, а именно: на фотографии «Украшение с раковиной аммонита», фотографии «Украшение из бисера с аммонитом»; фотографии «Кулон с бисером и натуральной бирюзой»; фотографии «Браслет с лабрадором ».

Без разрешения правообладателя данные фотографии были размещены в печатной книге «Все о драгоценны камнях» авт.-сост. В.Н. Пашинский. -М.: Астрель; СПб.: Полигон, В84 2012., ISBN 978-5-271-30390-б, ISBN 978-5-89173-450-0, а именно с. 28: фотография «Украшение с раковиной аммонита», фотография «Украшение из бисера с аммонитом»; с. 38: фотография «Кулон с бисером и натуральной бирюзой»; с. 79: фотография «браслет с лабрадором».

В соответствии с информацией, указанной на первой и последней странице данной книги издателем являлось 000 «Издательство Астрель », которое выпустило Книгу тиражом 3000 экземпляров. В дальнейшем, 000 «Издательство Астрель» заключил договор на распространение Книги с 000 «Белония М». В свою очередь, 000 «Белония М» заключил договор на поставку Книг в ГУП «ОЦ» «МКД».

Истица и ГУП «ОЦ» «МКД» заключили договор купли-продажи Книги.

По мнению истца, организовав продажу Книги, Ответчики фактически осуществили незаконное воспроизведение и распространение произведений (фотографий), принадлежащих истице.

Считая свои права нарушенными, истец обратилась в суд с вышеуказанным иском. Представитель истца по доверенности Семенников Д. А. в судебное заседание явился, исковые требования поддержал по вышеизложенным основаниям.

Представитель ответчика 000 «Издательство «Астрель» по доверенности Алиев Т.Н. в судебном заседании исковые требования не признал, просил суд в их удовлетворении отказать по основаниям, указанным в письменных возражениях на иск, указав следующее. Спорные фотографии были изготовлены без реализации какого- либо художественного замысла, и лицом, которое не является фотографом, то есть не обладает специальными знаниями и приемами используемыми фотохудожниками. Не всякая фотография защищается как объект авторского права. Истцом выбран неприменимый в данном случае способ защиты. Размер компенсации истец рассчитал исходя из двойной стоимости экземпляра книги. В деле отсутствую какие-либо данные о том осуществляла ли истица использование своих фотографий на коммерческой основе, реализовывая права на них. Требование к 000 «Издательство Астрель» о выплате компенсации за нарушение информации об авторском праве не подлежит удовлетворению поскольку не доказано, что оригинал или экземпляр произведения содержал какую-либо информацию об авторском праве, которая была удалена или изменена.

Представитель ответчика ГУП ОЦ «Московский Дом книги» по доверенности Редько А.А. в суд явился, просил в иске отказать, представил письменные возражения на иск, в которых указал следующее. На момент совершения покупки книги ГУП ОЦ «Московский Дом книги» не знал и не мог предвидеть того, что указанная книга может быть контрафактной, так как таковым, товар может считаться лишь после принятия соответствующего судебного решения. С подобными решениями в отношении поставляемого товара ГУП «ОЦ «МДК>> не знакомил на тот момент ни Истец, ни Поставщик. ГУП ОЦ «Московский Дом книги» не является первоисточником введения товара в гражданский оборот, так как до появления товара у Ответчика, этот товар изначально производят, тиражируют, публикуют, т.е. овеществляют труды авторов и иных лиц. После обретения материальной формы товар передается, продается, т.е. вводится в гражданский оборот. На любой книге изданной на территории РФ имеются выходные данные, включая ISBN. Право на распространение товара ГУП «ОЦ «МДК» приобрело на основании договора N9. 683 от 27.03.2012 г. с 000 «Белония М». ГУП «ОЦ «МДК» не является надлежащим ответчиком, относительно требований, заявленных Истцом. Сразу после получения претензионного письма Истца, Ответчик незамедлительно обратился к Поставщику Спорной книги, с требованием связаться с заявителем претензии и ее урегулировать. Считая этого недостаточный, Ответчик послал по адресу, указанному в Претензии ответ, в котором сообщалось что на данный момент Спорная книга отсутствует на реализации в сети ГУП «ОЦ «МДК». Помимо этого, в договор с 000 «Белония М» Ответчик включил п. 4.1.4, в котором Поставщик обязуется поставлять Товар, при производстве и распространении которого не были нарушены авторские и смежные права, а так же иные права третьих лиц. В действиях Ответчика отсутствует вина, которая является необходимым элементом состава правонарушения и предопределяет применение к Ответчику мер ответственности, предусмотренных ст. 1252 ГК РФ. Заявленная сумма компенсации в размере 80 000 рублей является несправедливой и неразумной, не соответствующей характеру нарушения, степени вины и обстоятельствам дела.

Представитель ответчика 000 «Белония М» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил, представил суду письменные возражения на иск, согласно которым, 000 «Белония М» не считает Бакееву Г.В. обладателем исключительных авторских прав на указанные истцом фотографии, 000 «Белония М» считает книжное издание «Все о драгоценных камнях», автора-составителя Пашинского В.Н., ISBN 978-5-271-30390-6, выпущенное 000 «Издательство Астрель », изданием, выпущенным с соблюдением исключительны прав все правообладателей, чье произведения были в нём использованы при издании.

Третье лицо 000 «Единые информационные системы» явку своего представителя в суд не обеспечил, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил.

Суд, выслушав доводы представителя истца, представителей ответчиков, приходит к выводу, что исковые требования являются законными, обоснованными и подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что Бакеева Г.В. является обладателем исключительных авторских прав на 4 фотографии изделий из бисера, а именно: на фотографии «Украшение с раковиной аммонита», фотографии «Украшение из бисера с аммонитом»; фотографии «Кулон с бисером и натуральной бирюзой»; фотографии «Браслет с лабрадором», что подтверждается нотариальным протоколом осмотра от 27 мая 2014 г. Из данного протокола следует, что 3 фотографии: «Украшение с раковиной аммонита» (название на сайте - «Этно аммонит»), «Украшение из бисера с аммонитом» (название на сайте -«Аммонит»), «Кулон с бисером и натуральной бирюзой» (название на сайте - «Indian пшшег») размещены на личной интернет-странице истицы по адресу: www.guzelbakeeva.ru в декабре 2009 г., т.е. более чем за четыре года до издания Книги. Четвертая фотография «Браслет с лабрадором» (на сайте - «Леди ночь»), в соответствии с информацией, указанной в нотариальном протоколе, размещена на интернет-странице социальной сети LiveJoumal истицы по адресу http://gbdreams.liveiournal.com 28 декабря 2008 г. (л.д. 23-93).

Также авторство Бакеевой Г.В. подтверждается вступившим в законную силу решением Мещанского районного суда г.Москвы от 10 ноября 2014г. (л.д. 125-128).

Согласно ч. 2 ст. б 1 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

01.08.2010г. между 000 «Издательство Астрель» (Издательство) и 000 «Единые информационные системы» (Лицензиат) заключен Договор о передаче Издательству прав использования результатов интеллектуальной деятельности — произведения литературы с иллюстрациями «Все о драгоценных камнях», созданное творческим трудом Пашинского В.Н. (Автор) (л.д. 163-164).

27.03.2012г. между 000 «Белония М» (Продавец) и ГУП г.Москвы «ОЦ «Московский дом книги» («Фирма») заключен договор поставки Товара по цене, в ассортименте, количестве и в сроки, согласованными сторонами (л.д. 102-106).

Судом установлено, что в соответствии с данным договором 000 «Белония М» осуществляло продажу произведения литературы с иллюстрациями «Все о драгоценных камнях», созданное творческим трудом Пашинского В.Н.

09.03.2014г. Бакеева Г.В. и ГУП «ОЦ» « МКД» заключили договор купли-продажи Книги «Все о драгоценных камнях», что подтверждается товарным чеком (л.д. 22).

Договор на использование фотографий «Украшение с раковиной аммонита», «Украшение из бисера с аммонитом », «Кулон с бисером и натуральной бирюзой », «Браслет с лабрадором» между Бакеевой Г.В. и 000 «Издательство Астрель» не подписывался, доказательств обратного, суду не представлено.

Суд приходит к выводу, что без разрешения правообладателя фотографии «Украшение с раковиной аммонита», «Украшение из бисера с аммонитом», «Кулон с бисером и натуральной бирюзой », «Браслет с лабрадором» были размещены в печатной книге «Все о драгоценны камнях» авт.-сост. В.Н. Пашинский. -М.: Астрель; СПб.: Полигон, В84 2012., ISBN 978-5-271-30390-б, ISBN 978-5-89173-450-0, а именно с. 28: фотография «Украшение с раковиной аммонита», фотография «Украшение из бисера с аммонитом»; с. 38: фотография «Кулон с бисером и натуральной бирюзой»; с. 79: фотография «браслет с лабрадором», что усматривается из Книги, приобщенной к материалам дела.

К возражениям ответчиков о том, что Бакеева Г.В. не является автором фотографий «Украшение с раковиной аммонита», «Украшение из бисера с аммонитом », «Кулон с бисером и натуральной бирюзой», «Браслет с лабрадором» суд относится критически, так как данное обстоятельство подтверждается вступившим в законную силу решением Мещанского районного суда г.Москвы от 10 ноября 2014г.

В соответствии со ст. 1265 ГК РФ, право авторства - право признаваться автором произведения и право автора на имя - право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения. Отказ от этих прав ничтожен.

Согласно ст. 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности:

воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением. Не считается воспроизведением краткосрочная запись произведения, которая носит временный или случайный характер и составляет неогьемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование произведения либо осуществляемую информационным посредником между третьими лицами передачу произведения в информационнотелекоммуникационной сети, при условии, что такая запись не имеет самостоятельного экономического значения;

распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

Суд приходит к выводу, что, организовав продажу Книги, Ответчики фактически осуществили незаконное воспроизведение и распространение произведений (фотографий), принадлежащих истице.

В соответствии со ст. 1301 ГК РФ «Ответственность за нарушение исключительного права на произведение» в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель, наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. При этом, согласно п.3 ст. 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, а правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Судом установлено, что Договор на использование фотографий «Украшение с раковиной аммонита», «Украшение из бисера с аммонитом», «Кулон с бисером и натуральной бирюзой», «Браслет с лабрадором» между Бакеевой Г.В. и 000 «Издательство Астрель» не подписывался. Таким образом, издание названной книги с использованием фотографий, принадлежащих истцу, в отсутствие договора с автором нарушает авторские права последнего.

Принимая во внимание, что ответчиком в настоящее время продолжает реализовываться контрафактное издание, нарушение авторских прав является длящимся правоотношением.

Суд приходит к выводу, что 000 «Издательство Астрель» воспроизвел в составе книги фотографии, принадлежащие Истице, а также распространил Книгу, содержащую объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие Истице, большим тиражом.

Таким образом, требования истца о взыскании с ответчиков компенсации за неправомерное использование фотографий истца в издании книги в соответствии со ст. iзоi ГК РФ являются правомерными и подлежат частичному удовлетворению.

Размер компенсации истец рассчитал исходя из двойной стоимости экземпляра книги.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Таким образом, взыскание убытков и взыскание денежной компенсации законодательно уравнены в качестве компенсаторных процедур при защите нарушенного исключительного права. В рассматриваемом случае под убытками, исходя из положений ст. 15 ГК РФ и принимая во внимание обстоятельство публикации фотографического произведения, следует понимать неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Выплата должна компенсировать допущенное нарушение, а не приводить к неосновательному обогащению.

Следовательно, при определении размера денежной компенсации, помимо условий, прямо указанных в законе (характер нарушения, иные обстоятельства, требования разумности, справедливости и соразмерности) следует учитывать предполагаемый размер тех доходов, который истец получил бы при тождественных обстоятельствах использования своего произведения.

В материалах дела отсутствую какие-либо данные о том осуществляла ли истица использование своих фотографий на коммерческой основе, реализовывая права на них. Суд считает, что заявленная истцом компенсация в размере 3 270 000 руб. несоразмерна понесенным истцом убыткам, в связи с чем, суд находит несостоятельным расчет компенсации, произведенный истцом, поскольку в его основу положены сведения, не подтвержденные достоверными доказательствами. В частности, указанный расчет произведен исходя из стоимости книги, приобретенной в книжном магазине. занимающегося розничной торговлей книжной литературы. Размер ущерба за нарушение авторских прав в данном случае не может основываться исходя из цен на книги, установленных не самими издателями.

Суд считает, что требование истицы подлежит частичному удовлетворению, исходя из пропорции приходящейся на произведения истицы в общем объеме книги, и исходя из оптовой отпускной стоимости книги, в связи с чем, суд считает возможным взыскать с ответчика 000 «Издательство Астрель» сумму компенсации за неправомерное использование результата интеллектуальной деятельности в размере 585 000 руб.

Исходя из того, что 000 «Белония М» приобрел у 000 «Издательство Астрель» Книгу, выпущенную тиражом 3000 экземпляров и распространил по розничным магазинам, в том числе и в магазин ГУП «ОЦ МДК», таким образом, суд взыскивает компенсацию с 000 «Белония М» в размере стоимости за каждый случай распространения фотографии в Книге, а именно 4 (количество фотографий, принадлежащих истице) Х 20 000 руб. = 80 000 руб.

Суд также считает, что соразмерная компенсация за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности (распространения путем продажи) ГУП «ОЦ МДК» составляет 10 000 руб.

При этом, суд отказывает истцу в удовлетворении требований о взыскании общей суммы компенсации за неправомерное распространение ГУП «ОЦ МДК» четырех фотографий истицы - фотографии «Украшение с раковиной аммонита», фотографии «Украшение из бисера с аммонитом »; фотографии «Кулон с бисером и натуральной бирюзой»; фотографии «Браслет с лабрадором» в размере 40 000 руб., считая данную сумму значительно завышенной.

К возражениям ответчиков о том, что ими не были нарушены авторские права истца суд относится критически, так как, в ходе судебного разбирательства судом установлен факт нарушения ответчиками авторских прав истца.

В соответствии со ст.150 ГК РФ авторские права являются личными неимущественными правами.

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанны с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Таким образом, требования истца о взыскании с ответчика компенсации морального вреда, причиненного нарушением личных неимущественных прав истца, основаны на законе. При этом, суд находит заслуживающим внимание довод истца, о том, что она испытывала нравственные страдания, что без ее разрешения в нарушение ее авторских прав ответчиком произведено использование ее фотографий при издании книги. С учетом всех обстоятельств дела, принципов разумности и справедливости, суд приходит к выводу, что с ответчика 000 «Издательство Астрель» надлежит взыскать компенсацию морального вреда в сумме 20000 руб.

Принимая во внимание, что требования о признании авторства Бакеевой Г.В. на фотографии «Украшение с раковиной аммонита», «Украшение из бисера с аммонитом», «Кулон с бисером и натуральной бирюзой», «Браслет с лабрадором» уже рассматривались Мещанским районным судом г.Москвы и по данному делу имеется вступившее в законную силу решение суда, суд в данной части прекращается производство по делу на основании ст. 220 ГК РФ, согласно которой, суд прекращает производство по делу в случае, если имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда.

Письменные возражения на иск, представленные ответчиками, не содержат оснований к отказу в иске. Оснований, исключающих ответственность ответчиков, по делу не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Бакеевой Гузель Владимировны - удовлетворить частично.

Признать экземпляры печатной книги «Все о драгоценных камнях» авт. - сост. В.Н. Пашинский - М. Астрель, СПб.: Полигон, В84 2012., ISBN 978- 5-271-30390-б (000 «Издательство Астрель»), ISBN 978-5-89173-450-0 (000 «Издательство «Полигон» -контрафактными.

Взыскать с 000 «Издательство Астрель» в пользу Бакеевой Гузель Владимировны в качестве компенсации за неправомерное использование результата интеллектуальной деятельности 585 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.

Взыскать с 000 «Белония М» в пользу Бакеевой Гузель Владимировны 80 000 рублей компенсацию за неправомерное использование результата интеллектуальной деятельности.

Взыскать с ГУП «ОЦ МДК» в пользу Бакеевой Гузель Владимировны 10 000 рублей в качестве компенсацию за неправомерное использование результата интеллектуальной деятельности.

Обязать 000 «Издательство Астрель» опубликовать данное решение в полном объеме в электронном издании газеты «Ведомости».

В удовлетворении остальной части исковых требований - отказать.

Производство по требованию Бакеевой Гузель Владимировны о признании авторства на фотографии «Украшение с раковиной аммонита», фотографии «Украшение из бисера с аммонитом», фотографии «Кулон с бисером и натуральной бирюзой», фотографии «Браслет с лабрадором» в печатной книге «Все о драгоценных камнях» авт. -сост. В.Н. Пашинский - М. Астрель, СПб.: Полигон, В84 2012., ISBN 978-5-271-30390-б (000 «Издательство Астрель»), ISBN 978-5-89173-450-0 (000 «Издательство «Полигон» за Бакеевой Гузель Владимировной - прекратить.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Пресненский районный суд в течение месяца с момента принятия судом решения в окончательной форме.