Требование заказчиками сертификата ГОСТ РПО 2016:2018 в корпоративных и государственных закупках

В ряде закупок заказчики требуют от участников представить в составе заявки копию документа, подтверждающего добровольную сертификацию «Регистра проверенных организаций» (далее - РПО) поставщика (подрядчика, исполнителя). Практика свидетельствует, что такие действия заказчиков в целом правомерны. Тем не менее при наличии определенных обстоятельств данное требование к участникам закупки не всегда положительно оценивается антимонопольным органом. Анализ решений, вынесенных по результатам обжалования действий заказчиков, устанавливавших в документации о закупке рассматриваемые требования, свидетельствует о том, что требования заказчиков могут быть квалифицированы как:

- правомерные;

- правомерные, если это не запрещено положением о закупке заказчика;

- неправомерные, если такое требование является одновременно обязательным и квалификационным;

- неправомерные, если в документации о закупке не указана сфера действия сертификата.

При установлении в документации о закупке требования приложить в составе заявки копию документа, подтверждающего добровольную сертификацию ГОСТ РПО 2016:2018 участника, заказчик должен учитывать ряд обстоятельств:

- Закон N 223-ФЗ не содержит запретов на установление заказчиком требований к участникам о необходимости в составе заявки представлять копии документа, подтверждающего добровольную сертификацию ГОСТ РПО 2016:2018. Заказчик самостоятельно в положении о закупке устанавливает критерии и порядок оценки и сопоставления заявок для проведения процедур закупок товаров, работ, услуг и осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые указаны в документации и предусмотрены положением о закупке <1>;

- в соответствии с ч. 1 ст. 17 Закона N 135-ФЗ при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции;

- качества, свойства, сфера применения и иные существенные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг должны однозначно позволять заказчику аргументировать необходимость установления требования о наличии ГОСТ РПО 2016:2018 у участников;

- заказчик в документации о закупке должен четко и понятно для всех устанавливать требование о наличии РПО у участников, т.е. с указанием области сертификации, а также дальнейшего порядка оценки сертификата закупочной комиссией.

Рассмотрим на конкретных примерах позиции антимонопольных служб:

ПОЗИЦИЯ №1

Установление заказчиком в документации о закупке требования приложить в составе заявки копию документа, подтверждающего добровольную сертификацию ГОСТ РПО 2016:2018 участника, правомерно.

Решение УФАС России от 03.12.2016.

Требование о представлении сертификата по стандарту РПО было установлено заказчиком в виду выполнения ремонтных работ в общежитиях. Сертификат по стандарту РПО подтверждает, что деятельность участника закупки по предоставлению услуг соответствует требованиям национального стандарта РПО. В этом стандарте установлены требования к построению, организации и функционированию системы РПО в организации, что позволяет обеспечить стабильное качество предоставляемых услуг (выполнение ремонтных работ).

Общежития являются особо значимыми социальными объектами. К данным объектам предъявляются повышенные требования со стороны контролирующих и иных органов, в результате чего для участников закупки было установлено требование о наличии сертификата по стандарту РПО, который будет гарантировать выполнение работ с качеством, соответствующим национальным стандартам.

Требование о представлении участниками закупки указанного сертификата не является действием, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции в нарушение ст. 17 Закона N 135-ФЗ, а направлено на привлечение квалифицированных участников закупки. Указанное требование предъявляется в равной степени ко всем участникам закупки без исключений и преференций, что, по мнению УФАС России, соответствует п. 6 ст. 3 Закона N 223-ФЗ.

Требование аукционной документации о наличии сертификата по стандарту РПО установлено в соответствии с Положением о закупках. Указанное требование нельзя назвать неизмеряемым, оно предъявляется в равной степени ко всем участникам закупки и, как следствие, не противоречит принципам и положениям Закона N 223-ФЗ.

В указанном выше примере заказчик обосновал комиссии антимонопольного органа необходимость наличия РПО у участника через важность предмета закупки. С нашей точки зрения, закупая товары, работы, услуги, к которым предъявляются повышенные и обоснованные требования по качеству, безопасности, заказчики вправе устанавливать требование о наличии РПО у участников.

Решение Краснодарского УФАС России от 30.12.2016.

Требование в части предъявления к участнику закупки наличия копии сертификата РПО (от производителя либо представителя производителя), выданных на собственную фабрику/завод-производитель резиновых элементов (а не на офис, осуществляющий продажи), гарантирует заказчику закупки качество предмета закупки, а также возможность контроля изготовления предмета закупки непосредственно на заводе. Наличие действующих договорных отношений с официальным представителем, дилером товаров, работ, услуг по предмету закупки, в том числе полной цепочки: участник закупки - субподрядчик (соисполнитель) - производитель (исполнитель) - является гарантией качества товара и его безопасности при эксплуатации.

Вышеуказанное относится также и к требованию о наличии копии сертификата РПО (от производителя либо представителя производителя), выданного на собственное проектное бюро/компанию по разработке и проектированию систем отбойных устройств (а не на офис, осуществляющий продажи), как необходимому условию качества товара. Обратное исключало бы возможность подтвердить квалификацию лиц, проектировавших отбойные устройства.

В указанном примере наличие сертификатов ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) напрямую связано с качеством товара, равно как и в другом деле, когда для заказчика были важны требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы <2>.

<2> Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 14.08.2016.

Заказчики должны понимать, что установление в документации о закупке требования приложить в составе заявки копию документа, подтверждающего добровольную сертификацию ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0), будет правомерным, если предмет закупки требует наличия такой РПО у потенциальных участников и заказчик может пояснить необходимость такого требования. Если заказчик не может аргументировать наличие рассматриваемого требования в документации о закупке, то антимонопольный орган обоснованно признает установленное заказчиком требование как ограничивающее возможность участия в закупке.

Решение Московского областного УФАС России от 09.12.2017.

Осуществление закупки путем проведения запроса предложений на поставку наборов столовых приборов для обеспечения рейсов «А».

Заявитель в жалобе указывает, что установленное заказчиком требование о том, что поставщик должен соответствовать требованиям ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) нарушает его права.

Комиссия установила, что в пункте 2.2 технического задания документации запроса предложений заказчик установил требование к участникам закупки, что система деловой репутации поставщика должна соответствовать требованиям ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) с предоставлением соответствующих документов.

Вместе с тем ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) является добровольным и необязательным для применения на территории Российской Федерации.

Иного обоснования включения данного требования к участникам закупки заказчиком не представлено.

Следовательно, установленное требование ограничивает возможность участия в закупки лиц, не применяющих систему деловой репутации соответствующую требованиям ГОСТ РПО 2016:2018 -(VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0).

ПОЗИЦИЯ №2

Установление в документации о закупке требования приложить в составе заявки копию документа, подтверждающего добровольную сертификацию ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) правомерно, если предъявление такого требования не запрещено положением о закупке.

Позиция антимонопольного органа очевидна. Некоторые заказчики в своих положениях о закупке запретили устанавливать в качестве отборочного критерия наличие сертификата добровольных систем сертификации. Соответственно, появление рассматриваемого требования в документации о закупке ФАС России расценит как нарушение.

Решение Архангельского УФАС России от 25.07.2017.

Заказчик включил в документацию о закупке требование о представлении в составе заявки документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям российского стандарта ГОСТ РПО 2016:2018, описывающих требования к системе деловой репутации организаций и предприятий.

В соответствии с Положением о закупке организатор (заказчик) не вправе устанавливать в качестве отборочного критерия наличие сертификата добровольных систем сертификации.

Таким образом, комиссия Архангельского УФАС России принимает довод заявителя жалобы о необоснованности внесения заказчиком в условия документации требований о представлении сертификатов соответствия требованиям российского стандарта ГОСТ РПО 2016:2018.

ПОЗИЦИЯ № 3

Установление в документации о закупке требования приложить в составе заявки копию документа, подтверждающего добровольную сертификацию ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0), неправомерно, если такое требование является одновременно обязательным и квалификационным.

Позиция антимонопольного органа понятна. Если заказчик одновременно указанное требование устанавливает как обязательное («входное») для допуска к процедуре закупке, а потом оценивает дополнительно как квалификационный критерий, то это обоснованно расценивается как ограничение круга участников закупки.

Решение ФАС России от 11.02.2017.

В документации о закупке заказчиком установлено, что участник закупки должен обладать системой добровольной сертификации ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) по предмету конкурса. В подтверждение наличия СДС РПО 2016:2018 по предмету конкурса участник в составе заявки представляет:

- действующий сертификат соответствия системы ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) с приложениями (при их наличии), а также с приложением документов, подтверждающих прохождение ежегодного инспекционного контроля, если прохождение такого контроля является обязательным), либо распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт в виде Резолюции РПО.

На заседании комиссией ФАС России установлено, что данное требование является подтверждением опыта и установление данного опыта в качестве допуска к участию в закупочной процедуре является ограничением круга участников закупки. Изучив материалы дела, комиссия ФАС России пришла к выводу, что установление вышеуказанных требований в качестве обязательных требований к участникам конкурса и отказ в допуске участникам конкурса в случае несоответствия им ограничивает круг участников закупки, противоречит Положению о закупке и нарушает ч. 1 ст. 2 Закона N 223-ФЗ.

Кроме того, в соответствии с документацией о закупке наличие у участника ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) по предмету открытого конкурса сертифицированной на соответствие требованиям стандарта РПО, иным стандартам является также критерием оценки, за который участнику присваивается максимальное количество баллов (10% от количества присвоенных баллов по критериям N N 1, 2).

Установленный заказчиком порядок оценки заявок по критерию наличия ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) не позволяет объективно присвоить заявке максимальное количество баллов.

Решения ФАС России от 10.02.2017.

В документации о закупке установлено, что участник должен иметь ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0). В подтверждение наличия ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) участник в составе заявки должен представить:

- действующий сертификат соответствия ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) с приложениями (при их наличии), а также с приложением документов, подтверждающих прохождение ежегодного инспекционного контроля, если прохождение такого контроля является обязательным) либо распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт в виде резолюции РПО.

Вместе с тем положения документации не определяют, на какие именно работы (услуги) участником закупки должен быть представлен в составе заявки сертификат соответствия ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0).

Таким образом, требование к участникам о наличии ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) с подтверждением в составе заявки соответствующим сертификатом может повлечь за собой определенные риски для заказчиков, если:

- в положении о закупке заказчика установлен исчерпывающий перечень требований к участникам и требования о наличии ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) нет в таком перечне;

- в положении о закупке заказчика установлен прямой запрет на требование сертификата ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) от участников;

- предмет договора не предполагает наличия ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) у участника закупки, а у заказчика нет обоснования необходимости требовать сертификат ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) как на этапе закупки, так и на этапах обжалования действий заказчика;

- в документации о закупке смешиваются обязательные требования (например, к опыту) через сертификацию ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0) и требования по критериям, оцениваемые также через наличие ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0);

- в документации о закупке не определена область сертификации ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS «RAO» РОСС RU.31512.04ИЕЮ0), т.е. заказчик устанавливает требование о наличии сертификата РПО, но не указывает, какой именно необходим сертификат и в какой сфере.

ЦОС Центр Сертификации Поставщиков

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