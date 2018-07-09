Цифровая трансформация экономики

Будущее промышленности – не просто в развитии цифровых технологий. Оно в слиянии реального и виртуального миров. Решения «Сименс» уже сейчас позволяют не только разрабатывать продукты в цифровой среде, но и моделировать их использование, испытывать и дорабатывать. Следующий шаг – создание точной электронной копии предприятия: любое действие на реальном объекте будет отражаться в виртуальной среде, и наоборот. Это радикально снижает количество ошибок, процент брака и сроки вывода новых изделий на рынок. В конечном счёте делает производство более экономичным, качественным, эффективным.

Схожие преобразования происходят в смежных с промышленностью отраслях – в инфраструктуре и энергетике. Наши города при нынешних темпах роста не будут пригодными для жизни, если не применять новые технологии уже сейчас. А энергии не хватит, чтобы обеспечить всех жителей и все производства. Цифровизация доводит КПД электростанций до невиданных ранее высот, сохраняет окружающую среду и распределяет энергию намного эффективней.

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ООО «Сименс»