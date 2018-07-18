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Двухканальный видеорегистратор для современного водителя

Компания Neoline, специализирующаяся на разработке оригинальных видеорегистраторов, радар-детекторов и гибридных устройств, выпустила двухканальный автомобильный видеорегистратор разнесенной установки Neoline G-tech X52.

Сегодня видеорегистратор важно иметь каждому автовладельцу. Это устройство позволяет избежать спорных ситуаций с другими участниками движения в случае попадания в ДТП, а также в общении с сотрудниками ГИБДД. Также он надежно фиксирует окружающую обстановку во время парковки, снизив тем самым риски угона и повреждения автомобиля. На рынке представлена широкая линейка видеорегистраторов с различным функционалом и опциями. Выгодно отличаются от других устройств видеорегистраторы компаний-производителей, которые специализируются на их разработке, то есть «заточенных» именно под создание оптимальных видеорегистраторов.

Одна из таких моделей - двухканальный видеорегистратор G-tech X52 компании Neoline. В первую очередь в нем привлекает скрытая установка. Важное преимущество видеорегистратора – габариты обеих камер, они действительно очень компактные, благодаря чему их сложно рассмотреть в салоне автомобиля и снаружи. Центральный блок Neoline G-Tech X52 устанавливается в незаметном месте, к примеру, в бардачок автомобиля. Благодаря этому нет необходимости постоянно убирать его на стоянке.

Сам видеорегистратор прост и удобен в управлении, оно осуществляется прямо со смартфона через фирменное приложение Neoline G-Tech x5x. Оно доступно для скачивания в App Store и Play Market. С его помощью можно настраивать устройство, сохранять нужные файлы в смартфон или выкладывать видео в Интернет.

Еще одно важное преимущество - возможность одновременной записи происходящего как впереди, так и позади автомобиля. G-Tech X52 оснащен фронтальной Full HD камерой с матрицей Sony, а также дополнительной HD камерой, причем качество съемки отличное и днем, и ночью. Широкий угол обзора 130 градусов позволяет записать все происходящее на 5 полосах дороги.

Neoline G-Tech X52 оснащен конденсатором, а не стандартной батареей. Он устойчив к высоким и низким температурам и значительно увеличивает срок службы устройства по сравнению с обычной батареей. Благодаря конденсатору решены многие типичные проблемы видеорегистраторов: перегрев, взрывоопасность батареи, потеря «последних» файлов.

Фирменный режим парковки и компактный размер камер G-Tech X52 обеспечивает безопасность автомобиля во время стоянки. В случае срабатывания G-сенсора или датчика движения запись начнется автоматически. Видеофайл происшествия будет сохранен на карту памяти в отдельную папку и защищен от перезаписи.

В комплекте к видеорегистратору (центральному блоку и камерам) идет все, что нужно для установки: кабели для подключения питания, основной и дополнительной камер, кабель с микрофоном, провода, стяжки, винты, коннекторы, скотч и т.д.

Neoline G-Tech X52 – отличный выбор современного автолюбителя, это совместная разработка ведущих корейских и российских специалистов в области автомобильной электроники, направленная на повышение безопасности водителя. Neoline G-Tech X52 - идеальное сочетание корейского качества, надежности, а также воплощение самых современных алгоритмов обработки информации и инновационных технологий.

ООО «Неолайн РУС»

http://neoline.ru/

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