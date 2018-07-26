Российский девелопер «ТАЛАН» заключил крупнейшую в России сделку с эскроу-счетом.

Девелоперская компания «ТАЛАН», работающая в 11 регионах России, заключила договор со Сбербанком о сотрудничестве с использованием счетов эcкроу. Кредитная линия открыта на сумму 1,7 млрд. рублей. В России это одна из крупнейших сделок в новой системе финансирования строительства. Данный способ финансирования защитит деньги дольщиков, которые будут находиться на счетах эскроу до момента, когда дом будет введен в эксплуатацию.

Совершая сделку по новой форме договора долевого участия, покупатель будет указывать, что вносит деньги на специализированный банковский счет эскроу. Застройщик получит доступ к средствам клиента только после передачи ключей от готовой квартиры. Для дольщика это будет означать защиту денег надежным банковским механизмом. Систему эскроу-счетов уже назвали «знаком качества», которым будут отмечены надежные застройщики, строго соблюдающие условия кредитных договоров и сроки ввода жилья в эксплуатацию.

— В будущем использование счетов эскроу станет обязательным условием работы для всех российских девелоперов. Компания «ТАЛАН» стала вторым застройщиком в России, использующим систему эскроу-счетов. Мы стремимся идти на шаг впереди отрасли, в том числе, в сфере внедрения новых экономических решений. Присоединившись к системе эскроу счетов сегодня, мы раньше других протестируем механизмы работы с ней, — прокомментировал событие финансовый директор компании «ТАЛАН» Евгений Романенко.

О компании

«ТАЛАН» — девелоперская компания, которая специализируется на строительстве современного, инновационного жилья. Сегодня «ТАЛАН» строит и проектирует объекты в 12 городах. Среди основных принципов работы девелопера — ответственность, открытость и внимание к прогрессивным технологиям. В проектах компания «Талан» большое внимание уделяется: архитектуре, дизайну, благоустройству и техническим новшествам.