Берегись активов ООО «Орион Инвест» и ООО «Вега Плюс»

«Настоящее объявление подается компаниями Ансорфита Инвестментс Лтд и Долферио Холдингз Лтд. Компания Ансорфита является участником, владеющим 99% долей в уставном капитале ООО «Орион Инвест» (ИНН 7724042880), а компания Долферио является участником, владеющим 99% долей в уставном капитале ООО «Вега Плюс» (ИНН 7724041029).

В собственности ООО «Орион Инвест» находятся следующие объекты недвижимости:

1) здание, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Котляковский 1-й, д. 6, стр. 6, кадастровый номер 77:05:0005003:1269;

2) здание, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Котляковский 1-й, д. 6, стр. 4, кадастровый номер 77:05:0005003:1268;

3) здание, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Котляковский 1-й, д. 6, стр. 3, кадастровый номер 77:05:0005003:1267;

4) здание, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Котляковский 1-й, д. 6, стр. 2, кадастровый номер 77:05:0005003:1266;

5) здание, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Котляковский 1-й, д. 6, стр. 1, кадастровый номер 77:05:0005003:1265.

В собственности ООО «Вега Плюс» находятся следующие объекты недвижимости:

1) здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д. 65, стр. 14, кадастровый номер 77:05:0005006:4505;

2) здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д. 65, стр. 13, кадастровый номер 77:05:0005006:1022;

3) здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.65, стр. 12, кадастровый номер 77:05:0005006:4504;

4) здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д. 65, кадастровый номер 77:05:0005006:1173;

5) здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д. 65, стр. 3, кадастровый номер 77:05:0005006:1175;

6) здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д. 65, стр. 2, кадастровый номер 77:05:0005006:1174.

В настоящее время в ООО «Орион Инвест» и ООО «Вега Плюс» идет корпоративный конфликт. Неуполномоченными нами лицами принято решение о смене директоров в ООО «Орион Инвест» и ООО «Вега Плюс» на Николаева Андрея Львовича, компании Ансорфита и Долферио не принимали решения о смене директора на А.Л. Николаева. Единственным легитимным директором данных компаний, по нашему мнению, является Юрий Юрьевич Кирсанов.

В связи с этим сообщаем, что любые сделки с вышеуказанным недвижимым имуществом, заключенные от имени ООО «Орион Инвест» и ООО «Вега Плюс» любым лицом, кроме Ю.Ю. Кирсанова, по нашему мнению, будут являться недействительными, а другая сторона сделки (например, покупатель) будет считаться недобросовестной».