Технологический рывок

Несколько лет назад Москва взяла курс «город для людей»: пешеходные зоны, благоустроенные парки, велодорожки. Площадки, которые занимают знаменитые, но давно не работающие советские заводы, трансформируют в благоустроенные кварталы. Впрочем, несмотря на это, столица остается промышленным городом, в котором работают более 650 крупных и средних предприятий.

Самые известные из них — мелькомбинат, кондитерские фабрики, заводы, выпускающие мороженое, прохладительные напитки, и другие производители потребительских товаров. Но в городе также работают и 320 оборонных предприятий. Среди них, например, известный не только в нашей стране авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина и лидер в разработке авиационных газотурбинных двигателей и энергетических установок, научно-производственный центр газотурбостроения «Салют».

Если не учитывать нефтепродукты и металлургию, больше всего Москва выпускает металлических изделий, продуктов питания, компьютеров и электронных и оптических изделий. Полная линейка продукции впечатляет разнообразием: космические двигатели, стройматериалы, электрооборудование, медицинские препараты, дизайнерская одежда, ядерные реакторы.

Каждое третье предприятие свою продукцию экспортирует. По несырьевому неэнергетическому экспорту столица занимает первое место среди других регионов России. В первом полугодии 2018 года здесь произвели шестую часть от общего объема в России. Покупают сделанное в Москве в 169 странах мира, включая Индию, Казахстан, Алжир, США.

Правда, несмотря на то, что достижения московской промышленности выглядят неплохо, в правительстве города планируют основательную ревизию. Общая площадь промышленных зон в столице превышает 17 тысяч га. Однако по назначению используется не более половины. Новая стратегия должна превратить территории с промышленным потенциалом в точки роста, а неэффективные — трансформировать в современные прибыльные площадки. Суть в том, чтобы одновременно выполнялись сразу несколько обязательных условий: открывались экологически чистые, хорошо оснащенные производства, которые при этом становились бы органичной частью комфортной городской среды. Начать решено с производственных зон Бирюлево, Коровино и Братцево.

После уведомления о необходимости перемен, направленного городом, их правообладателям дали возможность подготовить в течение шести месяцев собственный проект планировки, межевания и развития территории. Если необходимые материалы вовремя не поступали, правительство Москвы принимало решение о проведении аукциона, цель которого — привлечь других инвесторов.

Владельцы земельных участков в промышленных зонах Бирюлево и Братцево свои предложения подготовили. После обязательной доработки их рассмотрят повторно. Срок подачи документов для правообладателей земельных участков в промзоне Коровино истек в марте 2018 года.

Особая экономика

Согласно замыслу, инкубатором для прорывных идей в промышленности должны были стать технопарки, располагающие чистыми комнатами, коворкингами, центрами сертификации, прототипирования и инжиниринга. Необходимую инфраструктуру для инвесторов, готовых поставить производство инноваций на конвейер, предложили площадки особой экономической зоны Москвы. В новом году территория ОЭЗ увеличится почти в два раза. Претенденты, специализирующиеся на микроэлектронике, промышленной автоматизации, композитных материалах, энергоэффективных технологиях, смогут рассчитывать на серьезные налоговые льготы.

Благодаря принятому в 2017 году дополнительному пакету льгот удалось обнулить ставку налога на прибыль в первые десять лет работы. В последующие пять лет ставка увеличится до 5 %. Выкуп земли обходится резидентам в 1 %, а аренда — в 2 % от кадастровой стоимости. Ввозить необходимое оборудование и товары можно без уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов. Работает таможенный пост 24 часа 7 дней в неделю. В высокотехнологичных компаниях работают высококвалифицированные инженеры. Страховые взносы по сниженной ставке в 14 % ощутимо снижают налоговую нагрузку на бизнес.

По словам резидентов, существенно упрощает работу и снижение административной нагрузки. Управляющая компания создала в ОЭЗ службу единого окна, которая дает возможность работать с регуляторами в комфортном режиме. Иногда УК выступает в контролирующих органах в качестве представителей резидентов.

Чтобы привлечь больше крупных серьезных инвесторов, столичные власти обещают сохранить на региональном уровне налоговые льготы и совершенствовать созданную инфраструктуру. Ведь город заинтересован не только в стабильных налоговых поступлениях, но и в перспективных решениях, которые сделают городскую среду намного удобнее для москвичей.

Сергей Собянин: «У московской промышленности – большое будущее»

Москва имеет не только славные промышленные традиции, но и большой индустриальный потенциал. Помочь его раскрыть — задача столичного правительства.

Мы помним времена, когда московские предприятия переезжали в другие регионы или вовсе закрывались, не выдерживая конкуренции с офисами и банками. Опустевшие и заброшенные заводские корпуса становились печальной частью городского пейзажа. Тысячи инженеров и других специалистов были вынуждены искать не только другую работу, но и другую жизнь.

В той ситуации будущее московской промышленности представлялось туманным. Ставка делалась на развитие города как финансового и делового центра. Эти отрасли нужны городу. Но отказ от промышленности вряд ли отвечал интересам москвичей.

В 2015 году мы приняли закон «О промышленной политике города Москвы», который послужил отправной точкой для «новой индустриализации» города. В ее основу легло создание новых высокотехнологичных производств, повышение уровня автоматизации, качественные трудовые ресурсы.

В результате — в последние годы московская промышленность динамично развивается, занимая 13 % в обрабатывающей промышленности России. Каждое восьмое отечественное изделие сделано в столице.

Столичные промышленные предприятия — а это 7300 организаций — обеспечивают 12 % валового регионального продукта, дают 5,6 % налоговых поступлений в бюджет города. В них трудятся 8,4 % от общего числа занятых в экономике Москвы.

Москва является лидером по объему несырьевого экспорта среди регионов России — 25 млрд долларов США, что составляет 18,7 % от общероссийского показателя за 2017 год. Причем объем московского экспорта вырос на 20,9 % по сравнению с 2016 годом.

В столице работают свыше 5 тыс. компаний-экспортеров, которые поставляют за рубеж 6184 товарные позиции. В основном это механическое оборудование, техника и приборы, автотехника, оптика и медицинская техника, моющие и чистящие средства.

Драйвером инновационной московской промышленности являются технопарки. С 2014 года их количество выросло более чем в 5 раз.

Сегодня в 33 технопарках располагаются свыше 1750 инновационных компаний, которые пользуются субсидиями Правительства Москвы, значительными налоговыми льготами и другими мерами поддержки. Они создают новые рабочие места, отчисляют налоги в бюджет и производят конкурентоспособную и нужную продукцию.

Загруженность площадей технопарков составляет 94 %, что говорит о высокой востребованности новых территорий развития.

Для компаний, способных открыть в Москве крупные производства и готовых инвестировать собственные средства в столичную экономику, мы развиваем потенциал особой экономической зоны.

Резиденты ОЭЗ «Технополис "Москва"» могут пользоваться значительными преференциями, выпуская новые высокотехнологичные продукты, реализуя крупные проекты в микроэлектронике, энергосберегающих технологиях, биотехнологиях и фармацевтике, машиностроении, нанотехнологиях и других сферах.

Большое внимание уделяем созданию условий для подготовки высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров. Ведь каким бы передовым оборудованием ни было оснащено производство, главное — это люди, их мастерство и профессионализм.

Для развития кадрового потенциала Правительство Москвы осуществляет различные меры поддержки: от создания детских технопарков, позволяющих прививать школьникам интерес к инженерным специальностям, до городских акций, которые открывают двери промышленных предприятий для всех желающих, дают возможность лично ознакомиться с предприятиями Москвы как с потенциальным местом работы.

Мы стремимся к тому, чтобы московская промышленность способствовала решению городских задач, была высокотехнологичной и экологичной, с высокой добавленной стоимостью и качественными рабочими местами. У московской промышленности — славное прошлое, динамичное настоящее и большое будущее.

На пути к высоким технологиям

Как и зачем Москва переформатирует свою промышленность? В чем смысл льгот промкомплексам? Что получает город от успехов своих предприятий? На вопросы отвечает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель столичного Департамента экономической̆ политики и развития Владимир Ефимов.

Владимир Владимирович, новая программа поддержки промышленных предприятий Москвы была запущена в 2016 году. Какие причины заставили ее принять?

В силу мощной инфраструктуры, кадрового потенциала, транспортной доступности, объемного потребительского спроса Москва традиционно является крупнейшим промышленным центром России, в ней сосредоточено порядка 10 % промышленного производства страны. Другой вопрос — качество этой промышленности. Вполне современное для XX века, к 2016 году оно уже не вполне соответствовало новым экономическим реалиям. Ответом на эту ситуацию стала программа поддержки промышленности. Ее цель — сделать так, чтобы на смену классическим для советских времен заводам и фабрикам пришли по-настоящему современные производства: высокотехнологичные, экологичные, мобильные, конкурентоспособные на мировых рынках. Инструментом «превращения» и стала разработанная правительством города комплексная программа поддержки реального сектора экономики.

В чем программа заключается? Каковы ее принципы?

В обмен на масштабные инвестиции в модернизацию производства, повышение заработной платы своим работникам, финансирование социальных программ предприятий город предоставляет промышленным комплексам реальное снижение налоговой нагрузки в части городских налогов до 17 % в год. Так, более чем на четверть снижен для таких предприятий налог на прибыль, в два раза — налог на имущество, в пять раз — ставка аренды на городскую землю или земельный налог.

Кто принимает участие в программе?

На сегодня в программе участвуют 42 московских предприятия, каждое из которых занимает лидирующие позиции в разных областях экономики — от пищевой промышленности до фармацевтики, от легпрома до производства продукции для обороны страны. Но заявок, которые находятся на рассмотрении, тоже много.

Общий объем предоставленных льгот по налогам и аренде земли за все время действия программы — порядка 1,2 млрд рублей. О масштабе их деятельности говорят цифры: объем инвестиций за 5 лет составил 29,7 млрд рублей, объем выручки — больше 235 млрд на них трудятся почти 48 тыс. сотрудников. Это костяк московского реального сектора.

Какие выгоды получил город?

Главная задача — сформировать финансовые возможности для инвестиций в развитие производства в Москве, во внедрение современных технологий, в увеличение качества продукции. И это получается. Городские промышленные комплексы в 2016-2017 годах инвестировали в модернизацию более 5 миллиардов рублей. На каждый рубль господдержки привлекли 6 рублей частных инвестиций. Немаловажно, что рост объемов производства и доходности «статусных» предприятий ведет к увеличению налоговых отчислений в бюджет Москвы.

Программа начала давать результаты?

С ее запуска прошло всего два с половиной года, по экономическим меркам срок минимальный, но эффект ощутим. Он виден и по общему росту объемов промышленного производства в городе, и по увеличению экспорта реального сектора московской экономики, и, главное, по качеству этого роста, который происходит за счет высокотехнологичных отраслей. Объем производства обрабатывающих отраслей в 1 полугодии 2018 года вырос на 25,7 % к январю – июню 2017 года. Основной вклад в рост объема внесли высокотехнологичные отрасли: машиностроение, металлообработка, химическая промышленность, производства, связанные с электроникой и IT-технологиями. Обрабатывающая промышленность из сферы экономики, в значительной степени состоящей из морально устаревших производств, сейчас обеспечивает около 12 % в структуре валового регионального продукта и порядка 5,6 % налоговых поступлений в бюджет города.

В 2017 году экспорт Москвы вырос на 12 %, в первом квартале нынешнего года — на 24,6 %, причем и в товарном, и в сервисном сегментах. Показательно, что наиболее заметный рост экспорта демонстрируют высокотехнологичные сферы городского производства — IT-индустрия, автомобилестроение, аэрокосмическая отрасль, ведущие предприятия которых участвуют в городской программе промышленной поддержки.

В том числе благодаря нашей программе Москва де-факто стала главным российским центром развития новой экономики. Сейчас на столицу приходится около 20 % от российского экспорта высокотехнологичной продукции. В городе действует более 7 тысяч предприятий, которые в прошлом году произвели товаров и услуг на 4,8 трлн рублей. Это, между прочим, почти 13 % от общего товарного объема по обрабатывающим отраслям всей России. Наконец, в 2017 году столица была названа лидером рейтинга регионов страны по развитию инноваций и с тех пор продолжает развиваться в этом направлении.

Программа поддержки современной промышленности работает, и работает хорошо. Переформатирование городского промышленного ландшафта проходит успешно. Но при этом мы хорошо понимаем, что результаты эти промежуточные. Потенциал у московской промышленности огромный, в значительной степени еще не реализованный. Программа будет расширяться и модифицироваться, чтобы этот потенциал — кадровый, инфраструктурный, финансовый — использовать на все 100 %. У московских промышленных производств хорошие перспективы на этом пути.

Легендарный конвейер

Крупные города всегда привлекали самых творческих и талантливых людей. Москва стала родиной товаров, ставших легендой для разных поколений не только в России, но и за рубежом. Среди их создателей как те, за названиями которых стоит богатая история, так и компании, добившиеся завидных успехов за последние десятилетия.

«Товарищество Эйнем»

Подданный Пруссии Фердинанд Теодор Эйнем открыл на Арбате небольшую лавку по производству шоколада и конфет в 1851 году. Именно этот год считается датой основания кондитерской фабрики «Эйнем», продукция которой приобрела статус культовой далеко за пределами Москвы.

В 1913 году «Товарищество Эйнем» удостоили чести стать поставщиком Двора Его Императорского Величества. Продукция на фабрике выпускалась по самым прогрессивным технологиям того времени, правила гигиены и чистота соблюдались неукоснительно. Помимо производственных площадок у фирмы «Эйнем» было шесть собственных элегантно оформленных магазинов, в которых всегда толпились покупатели. После национализации фабрику переименовали в «Красный Октябрь». Именно советский период подарил детищу Эйнема всероссийскую славу.

В 1965 году технологи фабрики разработали рецептуру нового молочного шоколада «Алёнка». Нежный вкус и запоминающаяся упаковка с трогательной девочкой в платочке сделали его на долгие годы самым популярным продуктом фабрики. Хотя «Алёнка» далеко не единственный пример, когда идеи талантливого коллектива опережали свое время. Конфеты «Мишка косолапый», «Трюфели», «Грильяж» удивляли незаурядной формой, необычным сочетанием текстур. Ярким новшеством стал созданный в 1976 году шоколад «Вдохновение» с дроблеными орехами. Признание миллионов ему обеспечил не только богатый вкус, но и оригинальный формат: из десяти шоколадных плиток, каждая из которых была в индивидуальной упаковке из фольги.

Современные технологии позволяют воплощать самые смелые фантазии. Но все же приблизиться к славе самых популярных товаров «Красного Октября» пока никому не удалось.

Завод плавленых сыров «Карат»

Завод плавленых сыров № 1 представил свою первую продукцию в 1934 году. Ничего подобного в стране ранее не производили. Всем известный сырок «Дружба» с узнаваемой размашистой буквой «Д», огибающей синий земной шар, в экспериментальной лаборатории объединения «Молоко» разработали в 1960 году. Советские домохозяйки намазывали его на бутерброды, добавляли в супы и салаты. «Дружбу» с удовольствием выпускали почти все советские сыроваренные заводы. Никакая другая продукция с этим сырком сравниться по популярности не могла.

В конце 90-х годов завод-первопроходец переименовали в «Карат» и начали активно развивать. 2005 год ознаменовался выходом на новую орбиту. В прямом смысле этого слова: «Карат» получил от Правительства РФ право поставлять свои консервированные сыры космонавтам на МКС.

Несмотря на то, что в портфеле завода «Дружба» и другие известные советские бренды «Волна», «Янтарь», «Шоколадный» образовали ретролинейку, отказаться от них все же не решились. В 2015 году советская классика обрела новый яркий дизайн, не имеющий ничего общего с прежним. Впрочем, обновление — закономерная часть жизненного пути многих культовых брендов.

«Лаборатория Касперского»

Когда нужно привести в пример российскую компанию, разработавшую конкурентоспособный на мировом рынке интеллектуальный продукт, часто вспоминают «Лабораторию Касперского».

Когда в 1989 году программист Евгений Касперский обнаружил на своем компьютере вирус Cascade и разработал к нему «противоядие», вредоносные программы стали для него предметом особого интереса. Год спустя вместе с командой специалистов он выпустил свою первую антивирусную программу AVP Toolkit Pro, признанную Гамбургским университетом четыре года спустя самым эффективным решением того времени. Независимую компанию «Лаборатория Касперского» создали позже, в 1997 году. Коллекция антивирусных модулей, созданная признанным во всем мире экспертом по кибербезопасности, стала основой для ее внушительной антивирусной базы.

Команде Касперского удалось завоевать четвертое место в топ-5 ведущих мировых создателей решений по защите компьютеров. В прошлом году выручка компании, согласно собственным данным, вплотную приблизилась к $700 млн. Ее решения продаются в 200 странах мира. Штаб-квартира «Лаборатории Касперского» находится по-прежнему в Москве, но остальные ее 35 офисов работают в 31 стране мира.

«Очаково»

Гордый Варяг, последний из могикан — в «Очаково» привыкли к подобным эпитетам. Это последняя в России крупная пивоваренная компания, которую не поглотили транснациональные гиганты.

В истории построенного накануне Олимпиады-80 самого большого на тот момент комбината в Европе много удивительных фактов. Через год после образования он отметился беспрецедентным достижением: на мощностях «Очаково» одновременно выпускали продукцию двух непримиримых конкурентов — PepsiCo и The Coca-Cola Company.

Потом завод не раз завоевывал себе право использовать слово «первый» без преувеличений. Первым в мире «Очаково» выпустил пиво в пластиковой бутылке, а затем вывел на рынок первое в России пиво в алюми-

ниевой банке. Когда конкурировать с мощными иностранными компаниями на пивном рынке стало сложно, технологи комбината вернули российским потребителям популярный, но совершенно забытый прохладительный напиток — квас. На основе рецептов, собранных по российским деревням, сначала создали классический «Очаковский». В 2013 году технологи воссоздали исконно русский белый квас. «Очаково» — единственный крупный производитель, который варит его по домашней технологии двойного брожения.

Одним из первых завод начал строить вертикаль — выращивать собственный солод. В 1999 году первым диверсифицировал свой бизнес в неожиданном направлении: вошел в капитал завода «Сатурн», разрабатывавшего солнечные и аккумуляторные батареи для космических аппаратов. Сейчас «Сатурн» участвует почти во всех программах Роскосмоса. Дань последней моде — выпуск крафтового пива. Мини-пивоварня на 150 литров позволила главному технологу «Очаково» представить узкому кругу любителей несколько авторских сортов пива.

Оборонный комплекс «Авангард»

Один из самых известных в мире производителей систем противовоздушной обороны придерживается принципа «Всегда точно в цель». Его история началась в тяжелейшее для страны время — в 1942 году. Мало кто вспомнит, но после окончания войны на заводе собирали продукцию для налаживания мирной жизни: моторы и запчасти для сельскохозяйственной техники. Вернуться к производству военной техники заставила нарастающая конкуренция двух великих держав.

Принципиально новая продукция — высокоточные управляемые ракеты класса В-500 для комплекса С-300П — начали выпускаться в 70-е годы. С 1986 года на конвейер встали еще более совершенные ракеты для модернизированных комплексов С-300ПМ. В 2002 году «Авангард» вошел в состав концерна «Алмаз – Антей», что обеспечило его необходимыми финансовыми ресурсами для переоснащения.

Характеристики не самых современных систем С-300 по сей день считают выдающимися. Опыт их боевого дежурства доказывает способность отражать атаку любых объектов: от боевых дронов до крылатых ракет. Но своей гордостью «Авангард» считает следующее поколение зенитно-ракетных комплексов С-400, заступивших на боевое дежурство в Подмосковье.

Их боевые возможности производят сильное впечатление даже на обывателей. На развертывание комплекса требуется 5-10 минут. Он обнаруживает цели на расстоянии 600 км. На дальности 400 км может одновременно поражать 36 целей, движущихся со скоростью 4,8 км/с.

Рабочее название

Ремесла и промыслы в названиях московских улиц закрепились в XV веке: тогда в столицу со всей страны начали съезжаться лучшие мастера. Многие из названий не таят интриги. Но иногда разгадка, о каких ремеслах хранят воспоминания столичные улицы, может стать неожиданностью.

Первые рабочие слободы располагались рядом с Кремлем. С XV по XIX век рядом с Театральной и Лубянской площадями работал Пушечный двор — первое крупное русское военное и литейное производство. Он обеспечивал порохом, пушками и ядрами всю Россию. Именно здесь в 1586 году Андрей Чохов отлил знаменитую Царь-пушку весом 38 400 кг. Но в 1802–1803 годах крупное производство, расположенное в самом сердце столицы, закрыли. Правда, в память о нем Пушечной улицу назвали лишь в 1922 году, до этого она называлась Софийкой — по имени расположенной рядом церкви.

Недалеко от Пушечного двора работали кузнецы. По приказу Ивана III они поселились недалеко от роскошного широкого деревянного моста, соединявшего две обрамлявшие речку улицы: Петровку и Рождественку. После пожара 1737 года Кузнецкую улицу отстроили заново, но работников кузниц уверенно потеснили модные французские лавки. Вскоре не стало и деревянного моста — Неглинку после пожара 1812 года спрятали в трубу. Тем не менее название «Кузнецкий мост» прижилось, и с XVIII века одна из старейших улиц называется именно так.

Еще одна кузнечная слобода образовалась в XVII веке в районе Большой Ордынки — Новокузнецкая. Поблизости разместились мастера Кадашевского денежного двора (в обиход слово «монета» ввел Петр I, поэтому монетными дворы стали именоваться только в XVIII веке). Это был второй денежный двор в Москве, первый — Красный — построили в Китай-городе. В 1707 году по приказу Петра I к кадашевским мастерам приехал иностранный специалист, саксонец Готфрид Гаупт. Под его руководством были изготовлены новые штемпели с арабскими цифрами. До этого все монеты печатались по римской системе, с буквенными обозначениями цифр. Неудивительно, что примыкающие к слободе переулки стали Монетчиковскими. Кстати, происхождение Кадашевской набережной и переулков связывают с жившими там до XVI века дворцовыми мастерами-бондарями, которые изготавливали кади и бочки.

Недалеко от денежного двора, на берегу реки, выделывали овчину, поэтому набережная в XVIII веке превратилась в Овчинниковскую. Все 103 двора овчинников обслуживали только дворцовые и государевы нужды. В качестве напоминания о тех временах в Среднем Овчинниковском переулке остался дом под номером 10. Эти отреставрированные в конце XX века палаты служили, скорее всего, для переработки шерсти. Соседний Руновский переулок (от слова «руно») — еще одно подтверждение существовавших промыслов.

О бронной слободе, где с XVI века бронники изготавливали кольчуги и панцири (броню), напоминают Малая и Большая Бронная. Район, в котором в Средние века столешники ткали скатерти для царских столов, вошел в современную историю как Столешников переулок. Часть Петровки, прилегающей к Земляному валу, в конце XVIII — начале XIX века из Тележного ряда переименовали в Каретный ряд. Нетрудно догадаться, что в местных мастерских специализировались на выпуске экипажей. Особой популярностью пользовался дешевый экипаж «гитара»: его силуэт напоминал этот музыкальный инструмент. Кучер сидел впереди и мог перевозить только одного пассажира. После карет наступила эпоха автомобилей, а в 1865 году здесь появилась фабрика по производству железнодорожных вагонов. Но после череды переименований для улицы выбрали вариант, напоминающий о романтичных временах и перемещениях по городу на карете.

Котельническая и Гончарная обязаны своими названиями котельникам и гончарам, работавшим с пожароопасными материалами. А вот чем занимались труженики примыкающей к ним Таганской площади и улицы, поймет не каждый. Ведь слово «таганы» давно вышло из активного оборота. Между тем Таганная слобода славилась именно ими — подставками для котла и другой посуды, позволяющей готовить пищу на открытом огне.

Семейное дело

Когда-то это было в порядке вещей, но сейчас рабочие династии кажутся редкостью. На московских заводах до сих пор можно найти семьи, несколько поколений которых преданы одной профессии и одному предприятию.

У печатного станка

Светлана Шарабанова сетует, что сведений о ее семье не так много. Но имеющегося вполне достаточно, чтобы уверенно заявить: трудовой стаж династии на Гознаке — 160 лет.

Предприятие печатает бумажные банкноты, почтовые марки, монеты, бланки, пластиковые карты, паспорта, бюллетени и другие защищенные документы. Светлана работает здесь 24 года ведущим инженером-технологом. Ее дочь Екатерина Якимова пришла на Гознак восемь лет назад в отдел персонала и выросла до старшего инспектора по кадрам. Производственный комплекс для нее с детства был особым миром: «Однажды родители привели меня в столовую фабрики. Меня поразило, что официантки подходили к каждому столику и подавали меню. Когда мне, ребенку, принесли компот, это было сильным впечатлением».

Хлебом единым

История трех последних поколений семьи Бобровых-Ларионовых связана с Московским мельничным комбинатом № 3. Григорий Бобров пришел работать на предприятие в 1946 году инженером по ремонту, а закончил карьеру директором комбината спустя 36 лет. Его жена Екатерина Боброва работала в Испытательной производственно-технологической лаборатории. С 2008 года их дочь Ольга Ларионова заняла должность заместителя начальника технологической лаборатории Мелькомбината № 3. Она контролирует работу лаборатории и качество выпускаемых муки и мучных смесей.

Свою работу она считает лучшей, поэтому выбор сына, пришедшего на завод старшим мастером мельницы, полностью одобрила. Кстати, Григорий, как когда-то и его дедушка, тоже встретил здесь свою любовь: жена Елена работает на мелькомбинате инженером-технологом.

Первым делом самолеты

На Московском машиностроительном предприятии имени В. В. Чернышева производят двигатели для самолетов МиГ-35, МиГ-29, вертолетов и беспилотников. История его достижений богатая: одна из разработок — двигатель, с которым фронтовой истребитель МиГ-17 первым из отечественных самолетов превысил скорость звука в горизонтальном полете.

Владимир Власов — главный технолог. После окончания авиационного техникума на завод его позвал отец. Думал выпускник недолго: здесь в разные годы работали также его мать, тесть, теща и жена. Сейчас династию продолжает его дочь Ольга Прохорятова, хоть и в качестве экономиста. «В детстве меня всегда манила проходная. На закрытое предприятие не пускали, и для меня было загадкой, что там находится. Перед окончанием школы я проходила на заводе практику — работала комплектовщицей. Так этот мир стал и моим тоже», — вспоминает Ольга.

Департамент инвестиционной и промышленной политики г.Москвы.