Дом моды HENDERSON — 25 лет безупречного стиля

Идеальный внешний образ – неотъемлемая часть успешного топ-менеджера, который привык к динамичному образу жизни. У современного лидера бизнеса нет времени на долгие раздумья по поводу своего гардероба, поэтому он выбирает проверенные бренды, отвечающие всем его запросам.

Дом моды HENDERSON четверть века предлагает мужчинам элегантную и стильную одежду для работы и отдыха. К юбилею в 25 лет бренд подошел с масштабным бизнесом — более 160 торговых точек от Калининграда до Иркутска, 15 млн посетителей салонов HENDERSON и интернет-магазина henderson.ru ежегодно – а также грандиозными планами.

Все началось с рубашек

В 1993 году, благодаря приватизации, открылось множество возможностей, которые начинающие бизнесмены не могли упустить. Уже к маю в России работало 52% частных предприятий розничной торговли и 47% ресторанов. Именно в этом году, с регистрации ГК HENDERSON-Россия, началась история компании. В 1996 году компания стала эксклюзивным партнером LPPS.A. и познакомила российского покупателя с торговой маркой HENDERSON, которая тогда занималась производством рубашек и нижнего белья.

В 2003 году ГК HENDERSON-Россия приобрела права на марку HENDERSON и создала собственное дизайн-бюро. Основатель Дома моды HENDERSON Рубен Арутюнян сфокусировался на развитии розничной сети и расширении продуктовой линии. Для компании всегда было особенно важно не только помогать мужчинам выглядеть модно, элегантно, но и улучшать качество их жизни.

Пресс-служба Дома моды HENDERSON

Сегодня бренд HENDERSON присутствует более чем в 160 крупнейших торговых центрах России, расположенных в городах от Калининграда до Иркутска. Ежегодно салоны, а также интернет-магазин henderson.ru посещает 15 млн покупателей. «Устойчивое развитие компании связано с тем, что мы создали своеобразную омниканальную платформу для покупок онлайн и офлайн и предоставили покупателю единый опыт покупки», - комментирует Рубен Арутюнян. Клиенты могут купить одежду в офлайн-салонах, а также оформить доставку заказа из интернет-магазина по адресу, в ближайший магазин, в постаматы, а также в пункты выдачи. Удобно, что можно осуществить резерв необходимого товара в ближайшем салоне. SMS-оповещение с подтверждением приходит в течение 30 минут — и можно отправляться на примерку.

Пресс-служба Дома моды HENDERSON

Ключевая задача, которая сейчас стоит перед компанией HENDERSON, — создать комфортную обстановку, где мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подберут себе необходимые элементы гардероба. Поэтому бренд открывает салоны нового формата площадью 300 м2, выполненные в дизайн-концепции, разработанной совместно с британским архитектурным бюро. В планах компании — открытие флагманского салона с мастерской, оказывающей услугу индивидуального пошива HENDERSON Su Misura*, в каждом российском городе-миллионнике.

Гардероб от А до Я

В арсенале бренда одежда трех стилевых направлений: деловая, casual и smart casual. Все классические костюмы HENDERSON выполнены из высококачественных тканей ведущих мировых производителей (REDA, Vitale Barberis Canonico, Dormeuil, Drago и др.) и имеют грязе- и водоотталкивающую обработку.

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Бестселлер HENDERSON на протяжении 25 лет остается неизменным — стильные и качественные рубашки. В коллекции более 300 цветомоделей. В shirt-баре (специальной зоне в салонах) можно подобрать рубашку для любой фигуры и любого случая: стандартного прилегания или приталенную; с французским воротником или классическим под галстук. Компания предлагает рубашки Non Iron, которые легко утюжить, Stretch — хорошо тянутся и повторяют движения фигуры, а также модели с обработкой ткани Garment Wash – сохраняют длительное время первоначальный цвет.

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Для ценителей оригинальных решений предусмотрена коллекция рубашек класса люкс. Это рубашки из ткани итальянской фабрики Albini, а также британской мануфактуры LIBERTY FABRIC. В этом году коллекция пополнилась рубашками от REDA Merino Shirt из 100% новозеландской шерсти.

Позаботился Дом моды HENDERSON и о верхней одежде. Ежесезонно дизайнеры представляют актуальные модели утепленных жилетов и плащей, пальто и курток, а также пуховиков. При их производстве используется водо- и грязеотталкивающая обработка, что очень удобно в российских погодных условиях.

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Завершающий штрих образа — стильные аксессуары. Клиенты найдут в салонах и в интернет-магазине бренда запонки, галстуки, головные уборы, сумки и даже парфюм.

Производство коллекции HENDERSON находится в 11 странах мира у более чем 50 фабрик, которые работают с брендами класса бизнес и люкс.

Тонкая работа

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Помимо готовых изделий, Дом моды HENDERSON предлагает уникальный сервис по индивидуальному пошиву HENDERSON Su Misura*. Покупатель может выбрать ткань для будущей рубашки, пиджака, костюма, смокинга, пальто из 10 тыс. материалов ведущих фабрик Италии и Великобритании. Среди них — REDA, Vitale Barberis Canonico, Dormeuil, Drago, Albini, Thomas Mason, Loro Piana и др.

*Su Misura – итал. «изготовленный на заказ».

ООО «ТАМИ и КО»