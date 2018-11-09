«Ваш Финансовый Помощник» расширяет спектр онлайн продуктов для широкой аудитории

Инновационный онлайн центр «Ваш Финансовый Помощник» (ВФП) представил аудитории расширенный ассортимент инвестиционных, страховых, кредитных и других инструментов на все случаи жизни. Все услуги оказываются партнерами центра на основании агентских договоров.

По мнению создателей портала, надежная работа представленных финансовых инструментов позволит потенциальным потребителям экономить часы времени, так как больше нет необходимости искать и сравнивать предложения разных компаний, звонить в офисы и посещать отдельные представительства.

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Наиболее интересные финансовые продукты компаний-партнеров уже собраны на страницах одного ресурса. Таким образом, посетители могут пользоваться наиболее выгодными, удобными, понятными услугами, сохранив в закладки браузера только один сайт.

В первую очередь, Ваш Финансовый Помощник представил программу для тех клиентов, кто заинтересован в получении пассивного дохода. Прием сбережений осуществляется одним из партнеров центра сразу по нескольким программам, в зависимости от суммы инвестиции, сроков и индивидуальных пожеланий пользователя. Портал, в свою очередь, предлагает индивидуальный подход в выборе программы.

Во-вторых, в сотрудничестве с известными страховыми домами ВФП представил комплекс инструментов для страхования. Среди более чем 60 программ пользователи смогут выбрать подходящие решения КАСКО, ОСАГО, страхования недвижимости, ипотеки, жизни и здоровья. В числе партнеров онлайн сервиса, оказывающих упомянутые услуги, можно увидеть такие компании, как страховой дом ВСК, Ренессанс, Абсолют, Тинькофф.

В-третьих, портал предоставляет информацию о нескольких кредитных программах, в том числе ипотечных, которые анонсированы организациями-партнерами. Уточнить условия кредита и оформить заявку можно, как на сайте сервиса, так и в одном из его представительств в городах России.

Отдельное внимание было уделено денежным переводам. С помощью функционала сервиса можно оставить заявку на денежный перевод в любую точку мира с нулевой комиссией и по актуальному курсу конвертации, оплатить ЖКХ, погасить кредиты, пополнить счета пластиковых карт или электронных кошельков.

В сотрудничестве с банком-партнером ВФП также предлагает удобные решения для бизнеса – открытие счета, овердрафт, банковские гарантии.

Ваш Финансовый Помощник – компания, которая активно расширяет не только спектр своих услуг, но и сеть представительств. Несмотря на то, что основной акцент делается именно на онлайн услугах, все инструменты также доступны в наземных представительствах в ряде городов – в Москве, Рязани, Владимире, Ярославле и так далее.

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП»)