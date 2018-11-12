Лотерейное дело: две тысячи лет истории

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Первую общественную лотерею, по дошедшим до нас сведениям, организовал Гай Юлий Цезарь в середине I века до нашей эры. Проходила она почти так же, как современные. С желающих брали небольшую плату в обмен на шанс получить потом несравнимо больше. Часть собранных таким образом денег распределяли между несколькими выигравшими. Остальное направляли на различные нужды. При Цезаре — на ремонт мостов, колодцев и дорог. Эту схему использовали и до сих пор используют и государство, и частные компании.

Европейские традиции

Само слово «лотерея» произошло от франкского hlōt — «жребий», «удача». Так называлась процедура выборов Великого совета Генуэзской республики. А первое упоминание о лотерее как денежном розыгрыше в Европе связывают с мероприятием, организованным в Брюгге вдовой фламандского художника Яна ван Эйка. В 25-летнюю годовщину его смерти любой желающий мог приобрести лотерейный билет и получить денежный приз. Вырученные средства пошли на помощь малоимущим горожанам.

Пополняли за счет розыгрышей казну и король Франции Франциск I, и королева Англии Елизавета I, и испанский король Карл III.

Сейчас в Европе существует несколько очень крупных лотерей, которые проводят отдельные государства: SuperEnalotto в Италии, Germany Lotto 6/49 в Германии, U.K. National Lottery в Великобритании. Есть свои лотереи в Австрии, Испании, Швеции и других странах.

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Европейские розыгрыши или полностью организуются государством, как в Германии, или жестко им контролируются, как в Великобритании. Как правило, большая часть оставшихся после выплаты выигрышей денег идет на благотворительность, меньшая поступает в бюджет в виде пошлин. Скажем, у U.K. National Lottery распределение собранных средств такое: 50 % идет на выплату выигрышей, 28 % — на благотворительность, 12 % собирается в виде пошлин. Оставшееся покрывает операционные расходы.

Кроме того, существуют общеевропейские лотереи. Главная — EuroMillions. Она проходит на территории нескольких стран Европы, а средний размер суперприза в ней составляет 48 млн евро. Изначально EuroMillions была придумана как пиар-акция. Её планировалось организовать еще в 1994 году — синхронизировать с началом хождения общеевропейской валюты и помочь продвижению идеи объединенной Европы.

Но запустить лотерею одновременно с евро не получилось, первый розыгрыш состоялся только 7 февраля 2004 года. Самый крупный джекпот в истории EuroMillions — 190 млн евро — был выигран дважды. Сначала супруги из Великобритании в 2012 году сумели угадать нужные цифры и получили 190 млн евро. А в 2017 году так же повезло жителю Португалии.

Американские денежные «горки»

Первая официальная лотерея на территории современных США состоялась еще в 1612 году. Король Якоб I (Джеймс) уполномочил Лондонскую торговую компанию «Вирджиния» провести розыгрыш в пользу своей новой колонии. Было собрано порядка 8 тыс. фунтов, баснословная по тем временам сумма. На эти деньги был отстроен город Джеймстаун.

В 17 веке лотереи в США стали и прибыльным видом бизнеса, и способом улучшить инфраструктуру. На деньги от лотерей было построено более 300 церквей, а также дороги, каналы, больницы и престижные ныне университеты Гарвард, Йель и Принстон. Лотереи отчасти помогли стране обрести независимость. Бенджамин Франклин организовал розыгрыш с целью сбора средств на пушки для обороны Филадельфии. Джордж Вашингтон также пытался провести лотерею, правда, неудачно: тираж не раскупили.

Лотереи никак не контролировались, из-за этого их часто организовывали мошенники, которые продавали билеты, но не выплачивали выигрыши. Поэтому в 1890 году по решению конгресса они даже были запрещены. Что имело обратный эффект. Распространились нелегальные лотереи, которые контролировала организованная преступность. По некоторым сведениям, к этой деятельности имел отношение легендарный гангстер Чарльз «Лаки» Лучано. Чтобы как-то справиться с ситуацией, властям пришлось снимать запрет на лотереи на уровне штатов. Первый розыгрыш был организован в Нью-Гемпшире в 1964-м.

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Единой национальной лотереи в США нет. Но самые крупные — Powerball и Megamillions — проходят на территории 44 штатов, округа Колумбия и Американских Виргинских островов. Устраивают их некоммерческие организации Multi-State Lottery Association и Mega Millions consortium. Суммы, которые они разыгрывают, впечатляют: самый крупный джекпот у Powerball был в 2013 году — 590,5 млн долларов. В Megamillions в 2012 году разыгрывались 656 млн долларов.

Деньги после выплаты призовых распределяются по штатам, и они расходуют их по своему усмотрению. Например, 27 штатов — участников лотерей отчисляют их в образовательный бюджет, Колорадо — на экологию, а Канзас — на социальную службу и детские дома.

Российские реалии

Год проведения первой государственной лотереи в Российской империи известен точно — 1764-й. До этого устраивались лишь частные розыгрыши. Но Екатерина II решила монополизировать эту деятельность и доходы от нее направлять в казну. Билет лотереи стоил дорого — 11 рублей. Их брали неохотно, а выигрыши на 45 тыс. рублей пришлось выплатить из госказны. И вплоть до XIX века лотереи в Российской империи больше не устраивались.

В XIX веке государство начало выдавать лицензии на благотворительные лотереи. В 1892 году с их помощью удалось собрать 9 млн 600 тыс. рублей для помощи голодающим из-за неурожая. С началом Первой мировой войны лотереи проводились для сбора средств в помощь фронту.

В СССР лотереи использовались для решения больших общенациональных задач. Например, во время Великой Отечественной войны прошло 4 розыгрыша для фронта. Обычно призами были предметы обихода: одежда, валенки, мыло.

В 50−60 годы лотерейные билеты часто продавались вместе с каким-либо дефицитным товаром. Или просто брали на сдачу в магазине. Особой популярностью пользовались моментальные розыгрыши: оторвав уголок билета, можно было сразу узнать о выигрыше.

В октябре 1970 года в Центральном доме журналиста в Москве состоялся первый розыгрыш «Спортлото». В нем участвовало 1,5 млн билетов, самый крупный выигрыш составил 5 тыс. рублей. Прибыль от розыгрыша была направлена на развитие советского спорта. Лотерея имела успех и стала очень популярной. Розыгрыши транслировались в прямом эфире Центрального телевидения, выигрышные стратегии обсуждались в журнале «Наука и жизнь». В каждом тираже участвовало до 10 млн билетов. Разыгрывались и деньги, и дефицитные товары: холодильники, телевизоры, автомобили.

В 1990 годы лотереи устраивали не только государственные структуры, но и частные компании. И многие из них вели себя недобросовестно по отношению к тем, кто купил билет: присваивали собранные деньги, а розыгрыши не проводили. Сейчас в России все лотереи государственные — негосударственные были запрещены в 2014 году.

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Проведение розыгрышей регулируется законодательно. Организаторами лотерей выступают Министерство спорта и Министерство финансов. Не менее 50 % от стоимости каждого проданного билета уходит в призовой фонд лотереи, а часть доходов идет на финансирование программ, направленных на развитие физической культуры и спорта в России. Операторами лотерей являются АО «Государственные спортивные лотереи» и ООО «Спортлото». Они отвечают за проведение лотерей.

Крупнейший распространитель лотерейных билетов — «Столото». Сейчас билеты можно купить в более чем 60 000 розничных точках продаж по всей России — лотерейных киосках, салонах связи, магазинах «Пятерочка» и отделениях Почты России. Но все большую популярность приобретают покупки онлайн — на сайте stoloto.ru и через мобильное приложение «Столото».

В России продаются два вида лотерей — тиражные и бестиражные. К тиражным относятся «Русское лото», лотереи «Гослото», «Жилищная лотерея» — всего 17 различных лотерей. Купить их можно и в розничных точках, и на сайте. Бестиражные лотереи, их еще называют моментальные, продаются только офлайн. О выигрыше в такой лотерее вы узнаете сразу, стерев защитный слой.

Разыгрывают в российских лотереях квартиры, загородные дома, путешествия и денежные призы. В 2017 году жительница Воронежской области выиграла 506 млн рублей. Это самая крупная сумма в истории российских лотерей. Однако «Столото» объявило, что в новогоднем розыгрыше «Русского лото» джекпот составит один миллиард рублей. Продажи билетов — они стоят 150 рублей — начались 22 октября. Купить их можно в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 31 декабря включительно или до 1 января на сайте stoloto.ru и в мобильном приложении. Сам розыгрыш будет проходить в прямом эфире во время праздничного шоу на канале НТВ 1 января.

Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр»

www.stoloto.ru