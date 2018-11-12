Ситибанк: частные инвесторы вновь интересуются банковскими вкладами

Банковский депозит, пожалуй, самый простой инвестиционный инструмент с понятными условиями, минимальным риском и гарантированной доходностью. В последнее время ставки по депозитам неуклонно снижались и инвесторы отдавали предпочтение более доходным инструментам. Однако ситуация изменилась. Наиболее интересными для частных инвесторов на сегодняшний день являются комплексные предложения, совмещающие в себе банковский депозит и инвестиционный продукт.

В этом году вектор ставок по вкладам снова пошел вверх. На рублевые депозиты оказало влияние повышение впервые за несколько лет ключевой ставки Банка России до 7,5 %, которое произошло в сентябре. На долларовые вклады повлияло изменение ставки ФРС, которая за год увеличивалась несколько раз. В условиях сложной ситуации в мировой экономике и нестабильности на рынках такой консервативный, но надежный инструмент, как банковский депозит, снова начал интересовать инвесторов. А рекордно низкая инфляция в России делает вклады еще более привлекательными.

В какой валюте предпочтительнее открывать депозит? Резкие колебания курсов заставляют клиентов нервничать, переводить сбережения из одной валюты в другую, но угадать направление движения курса сложно, а за обмен приходится терять на комиссиях. Разумеется, целевая структура портфеля должна соответствовать структуре будущего расходования средств. Если цель инвестиции – приобретение недвижимости за границей или обучение за рубежом, то, без сомнения, стоит размещать средства в валюте. Также наиболее естественным инструментом для страхования валютных рисков является диверсификация портфеля сбережений: не стоит хранить все деньги в какой-то одной валюте. В то же время не стоит увлекаться экзотическими валютами, стандартный набор для нынешнего вкладчика – это рубли, доллары, можно добавить немного евро.

Сроки размещения средств на депозит должны соответствовать поставленным целям. Однако нужно учитывать, что стоимость «длинных» денег в среднесрочной перспективе будет превышать стоимость «коротких». Делать такие выводы позволяет текущий прогноз перехода Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике. И если раньше вкладчики отдавали предпочтение краткосрочным депозитам, на 3–6 месяцев, то теперь сроки вклада можно увеличивать до 12–24 месяцев.

Сегодня Ситибанк предлагает довольно высокие ставки по долгосрочным вкладам: положить деньги на рублевый депозит сроком на 730 дней можно под 6,5 % годовых, на долларовый – под 1,2 % сроком на 367 дней. Это классические стандартные депозиты с низким порогом вхождения (5 тыс. рублей или 100 долларов США) и возможностью открывать их дистанционно через интернет-банк Citibank Online или по телефону.

Однако не у каждого инвестора есть четко обозначенные цели с определенными сроками. Он хочет пользоваться внесенными деньгами, пополнять депозит и иметь возможность забрать свои средства в любой момент без потери процентов. Оптимальным вариантом для таких клиентов будет не срочный вклад, а накопительный или сберегательный счет. Так, например, в Ситибанке проценты по накопительному счету начисляются исходя из суммы ежедневного остатка средств и могут составлять 3–7 % годовых в рублях. Клиент имеет круглосуточный доступ к своим деньгам через системы дистанционного обслуживания Ситибанка Citibank Online и Citi Mobile, может выводить их со счета или, наоборот, вносить любые суммы.

Если клиент заинтересован в получении максимально высокого дохода по вкладу, ему стоит обратить внимание на комплексные предложения банков. Как правило, это срочный вклад и накопительное или инвестиционное страхование жизни, какой-либо другой инвестиционный продукт. Так, например, при оформлении накопительной программы страхования жизни Ситибанк предлагает по рублевому вкладу до 7,5 % годовых, по долларовому – 2,5 % годовых сроком на полгода.

Обращаясь к комплексному предложению, клиент должен четко понимать, насколько ему подходит продукт, который оформляется вместе с вкладом. Доходность по инвестиционным продуктам не гарантирована, а сами эти продукты имеют, как правило, гораздо более длинный срок, при досрочном расторжении договора можно лишиться дохода, выплатить штраф и так далее. Например, накопительная программа страхования жизни в комплексном предложении оформляется сроком на 10 лет.

Ситибанк стремится делать комплексные предложения максимально понятными и комфортными для клиента. Например, обязательно проводится его риск-профилирование, чтобы убедиться, что личные цели и горизонты планирования клиента соответствуют выбранному продукту. Ситибанк никогда не предложит рисковый долгосрочный продукт клиенту, который не готов к возможным рискам и не хочет размещать свои средства надолго. По инвестиционным инструментам банк работает с партнерами, которые прошли многоступенчатую регуляторную процедуру оценки рисков, надежными и с безупречной репутацией.

Также немаловажно, что комплексные предложения Ситибанка сбалансированы и гибки. Это могут быть как инвестиционные продукты (облигации, структурированные ноты, российские или международные паевые инвестиционные фонды), так и страховые (накопительное или инвестиционное страхование с единоразовым или регулярным взносом).

Все условия договора вклада являются частью размещенных на сайте www.сitibank.ru условий банковского обслуживания физических лиц. В день окончания срока вклада сумма вклада и начисленные проценты будут зачислены на счет, с которого денежные средства были размещены во вклад. Вклад не может быть прекращен частично. Ставка при досрочном расторжении вклада – 0,01 %.

Проценты по накопительному счету начисляются ежедневно исходя из размера денежных средств, находящихся на накопительном счете, в пределах определенного суммового сегмента (Сегмент).

Накопительные программы страхования жизни являются предложением ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» (лицензии Банка России от 19.05.2017: СЖ № 4105, СЛ № 4105), АО КБ «Ситибанк» является агентом страховщика, комиссионное вознаграждение за предоставление услуг агента с физического лица не взимается. Программы не являются депозитом или любым другим обязательством АО КБ «Ситибанк», корпорации Citigroup Inc. или других аффилированных с ними лиц. Денежные средства по данным программам не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

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