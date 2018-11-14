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На правах рекламы

Привлекательные инвестиционные возможности должны быть доступны всем категориям клиентов

Идея рассчитывать только на себя, чтобы обеспечить себе достойную жизнь, становится все более актуальной среди россиян.

Несмотря на волатильный и неспокойный рынок, граждане начинают интересоваться инвестиционными продуктами. Сегодня очень важно позволить каждому желающему попробовать себя в различных инструментах по возможности без ограничений и вне зависимости от того, какой объем средств он готов или может в них вложить. Каждому человеку надо помочь вырасти как инвестору.

Мы отвечаем за все от и до

Год назад в финансовой группе БКС был создан блок «БКС Капитал», объединивший ряд продуктовых направлений, работающих на удовлетворение инвестиционных потребностей граждан, в том числе управление активами, структурные продукты и страхование. По сути, тогда мы формализовали бизнес-подход, который использовали с 2012 года, – создали отдельную структуру, которая занимается благосостоянием клиентов, настроенных на среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Сразу оговорюсь, что инвестиционное страхование жизни хоть в России и стоит немного особняком, во всем мире все-таки также воспринимается как инвестиционная услуга.

Под брендом «БКС Капитал» объединено большое количество различных инвестиционных продуктов, но у них у всех есть общее звено – это, как говорят профессионалы рынка, «альфа», определенная инвестиционная идея. Мы формируем продукты, отталкиваясь от инвестиционной идеи, которую мы считаем успешной. И она в конечном счете определяет успешность продукта. Мы, как провайдеры, отвечаем за результат, и с точки зрения бизнеса не только клиенты, но и мы сами очень сильно зависим от успешности тех инвестиционных идей, которые закладываем в свои продукты.

В чем преимущество нашего подхода? Во-первых, свои продукты мы всегда создаем сами, мы не перепродаем то, что сделано другими. Такой подход был в БКС практически всегда: от инвестиционной идеи до «оболочки» продукта все сделано нами. Мы так поступаем для того, чтобы иметь возможность сказать клиенту: «Да, мы полностью отвечаем за наш продукт от и до». У нас есть аналитический центр, который мы называем фабрикой инвестиционных идей, одно из наших ноу-хау. Мы смотрим на все, что происходит на мировых рынках, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы расширять кругозор. Мы стремимся, чтобы у нашего российского клиента был выбор не хуже, чем у среднего американского или европейского. Это наша цель и наша амбиция.

Во-вторых, это удобство нашего сервиса. Даже если приходит клиент с минимальным опытом, который не готов купить сразу диверсифицированный портфель, а хочет начать с какого-то одного продукта, мы его консультируем и постепенно ведем к такому портфелю. Он получает в удобном формате отчетность, он может понять и проконтролировать, что происходит с его инвестициями. Все это составляющие успеха.

«БКС Капитал» оформился всего год назад, но мы верим в правильность этого подхода. И рассчитываем, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе такая стратегия приведет нас к достижению целей.

Спасение одно – диверсификация

Среди наших клиентов в последние 2-3 года был очень популярен американский рынок. То, что сейчас он корректируется, заставляет многих пытаться переждать и пока не инвестировать в него. Однако наш подход таков, что низкая цена – это хорошая точка для входа. И заходить в инвестиции по низким ценам более безопасно, чем ждать какого-то разрешения ситуации и в итоге инвестировать уже по более высокой цене. Мы рассчитываем, что период неопределенности на мировых рынках пройдет и к концу года можно будет увидеть какое-то ралли, какое-то возвращение на прежние уровни. В России инвесторов продолжает беспокоить ситуация с рублем. Естественно, если смотреть с макроэкономических позиций, отечественная валюта недооценена, как и многие российские активы. Но несмотря на то, что рубль недооценен, а доллар переоценен, люди все равно предпочитают делать инвестиции в долларах. Наша позиция: если клиент инвестирует на среднесрочную или краткосрочную перспективу, не стоит гнаться за какими-то краткосрочными колебаниями. В случае неопределенности спасение только одно – диверсификация. Пусть какие-то инвестиции будут привязаны к иностранной валюте, пусть также будут какие-то понятные рублевые инвестиции, более изолированные от санкционного влияния. Многие сейчас просто боятся во что-то вкладываться, но надо понимать, что, воздержавшись от каких-либо инвестиций вообще, вы не убережетесь от рисков инфляции, от рисков дальнейшего падения и так далее.

Заработать при падающем рынке

У нас есть целый ряд продуктов, которые позволяют инвестору хорошо заработать даже не на растущем, а то и падающем рынке. Я говорю о структурных продуктах, с ними можно получать прибыль даже при падающем рынке, за исключением, конечно, ситуаций полного кризиса или обвала. Такие продукты очень популярны.

Также набирают популярность индивидуальные инвестиционные счета – ИИС. Люди наконец почувствовали, распробовали, что получить налоговый вычет, особенно на фоне текущих низких ставок, это очень интересно и выгодно. Многие инвесторы, у которых погашаются их текущие инвестиционные продукты, реинвестируют через ИИС в новые.

Интересным для инвесторов сейчас могут быть и продукты в управлении активами, которые не основаны полностью на каком-то одном классе активов, а тактически перераспределяются между разными классами. Такие продукты тоже популярны, так как они не привязаны к тренду в какой-то одной группе, одном сегменте. Мы за последние несколько лет наработали в этом очень интересную экспертизу, что видно на примере наших смешанных ПИФов.

В целом все эти продукты в определенной степени захеджированы от риска падения, но при этом дают клиентам четкий и понятный способ заработать.

С надеждой на лучшее

В этом году ФГ БКС приняла пятилетнюю стратегию практически по всем бизнес-блокам. Планы у нас довольно амбициозные: так, в течение этих лет мы рассчитываем увеличить число клиентов более чем до миллиона, с соответствующими активами. Мы видели и видим себя в числе лидеров инвестиционной индустрии в России, планируем довести нашу долю рынка именно инвестиционных продуктов минимум до 10%.

В следующем году в нашей работе будет довольно много изменений, связанных с новым законодательством. Во-первых, 21 декабря вступит в силу закон о финансовых советниках, но пока по ряду вопросов, связанных с этим законом, нет ясности. И наша работа во многом будет зависеть от того, как именно этот закон вступит в силу, как он будет выполняться, какие регуляторные изменения за ним последуют.

Во-вторых, в конце октября начал действовать закон о структурных облигациях – новом инструменте в российском праве. Мы уже готовим пару выпусков, и другие наши коллеги на рынке, как мы знаем, тоже планируют это делать. И все мы очень надеемся, что этот инструмент не перегрузят с самого начала какими-то серьезными ограничениями, а позволят сделать по-настоящему интересным для всех категорий инвесторов, не только состоятельных, и работаем над этим с нашим регулятором и НАУФОР.

В следующем году могут появиться интересные инвестиционные продукты, связанные с рынком недвижимости, в том числе и коммерческой. В течение последних нескольких лет цены на этом рынке показывали отрицательную динамику, но по вводу новых объектов очевидно, что в какой-то момент будет нижняя точка, после которой проявится его большой потенциал. И можно будет предлагать инвесторам в диверсифицированных портфелях продукты, привязанные к этому рынку, и они смогут на этом получить доход. Над созданием таких продуктов мы тоже уже работаем.

Дать возможность инвестору вырасти

Сейчас решается, какие продукты можно будет предлагать неквалифицированным инвесторам, а какие нельзя. Мы считаем, что как-то обделять людей в их инвестиционных возможностях, в потенциале сохранить и заработать на будущее, особенно сейчас, когда мы понимаем, что рассчитывать приходится только на себя, – принципиально неправильная позиция. Разве у неквалифицированного инвестора должно быть меньше возможностей только из-за того, что у него меньше денег?

Для нас этот клиентский сегмент всегда был одним из основных. Мы работаем не только с миллионерами, но и с теми, кто может инвестировать от 300 тысяч рублей, и даже с теми, кто готов начать с еще меньших сумм. Мы всегда рассчитывали на этого клиента и создавали подходящие ему продукты.

Сейчас предлагают жестко ограничить таких инвесторов в выборе инструментов для инвестирования и оставить им, по сути, только депозиты. Это может серьезно навредить нашим инвесторам. Давайте говорить честно: да, есть и, наверное, всегда будут недобросовестные провайдеры, которые делают не лучшие продукты. И поскольку инвестирование всегда связано с риском, насколько бы хорош ни был продукт, от инвесторов всегда будет какое-то число жалоб. Процесс повышения финансовой грамотности людей за последние 25 лет получился очень болезненным, но он состоялся. Если сейчас начать вводить запреты, то, скорее всего, проблему это не решит: просто добросовестные компании, лидеры российского рынка не смогут предлагать свои продукты определенным категориям инвесторов, но серый и черный рынки, особенно с развитием продаж через Интернет, все равно останутся. И могу предположить, что продукты там будут далеко не лучшие! Мы за то, чтобы использовать лучшие мировые практики, как, например, в Евросоюзе, где нет тотального запрета. Там можно всем предлагать любые инструменты при условии, что у инвестора есть опыт и он понимает и принимает риски, связанные с инвестированием. Мы считаем, что нужно двигаться именно в этом направлении.

Мы в БКС сейчас готовим некий аналог стандартов раскрытия информации для инвесторов, который хотим предложить и инвестиционному сообществу через наше участие в НАУФОР, и нашему регулятору. Возможно, удастся хотя бы начать разговор о том, как правильно показывать людям инвестиционные продукты, как рассказывать о них. Мы считаем, что это нужная инициатива, которая может упростить процесс принятия решения по допуску неквалифицированных инвесторов к использованию определенных продуктов.

Если позиция запретов возобладает, наш российский рынок финансовых продуктов и услуг затормозится в развитии. Ведь многие даже квалифицированные инвесторы не хотят сразу вкладывать большие суммы. Они хотят начать с малого, попробовать, постепенно понять для себя какие-то вещи. Но если нам придется их ограничивать, они так ничего и не попробуют. Возьмите, например, молодого человека, у которого пока еще нет больших денег, но впереди вся жизнь, – почему ему должны быть недоступны какие-то инструменты для инвестирования? Сейчас люди начинают понимать, что надеяться стоит только на себя, в том числе и в плане накоплений на старость. И это очень хорошо! Чем больше людей будут о себе заботиться, тем легче будет и им самим, и всему обществу. Очень важно эту готовность людей сохранить, сберечь, не задушить какими-то ограничениями, а, наоборот, помочь приобрести опыт. Пусть даже они начинают с небольших сумм, которые постепенно увеличатся. Каждому человеку надо дать возможность вырасти как инвестору. Любой взрослый человек может решать практически все вопросы, связанные с его жизнью. Почему же тогда он сам не может решать вопросы, связанные с его собственными деньгами?

О компании

ФГ БКС работает на рынке более 23 лет

Филиальная сеть – 87 офисов и более 100 агентских пунктов

Более 300 тыс. частных клиентов

Высший рейтинг надежности «ААА» от рейтингового агентства НРА

www.bcs.ru

ООО «Компания БКС»

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