Привлекательные инвестиционные возможности должны быть доступны всем категориям клиентов

Идея рассчитывать только на себя, чтобы обеспечить себе достойную жизнь, становится все более актуальной среди россиян.

Эдвард Голосов, Глава БКС Капитал, заместитель президента – председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу, член правления ФГ БКС

Несмотря на волатильный и неспокойный рынок, граждане начинают интересоваться инвестиционными продуктами. Сегодня очень важно позволить каждому желающему попробовать себя в различных инструментах по возможности без ограничений и вне зависимости от того, какой объем средств он готов или может в них вложить. Каждому человеку надо помочь вырасти как инвестору.

Мы отвечаем за все от и до

Год назад в финансовой группе БКС был создан блок «БКС Капитал», объединивший ряд продуктовых направлений, работающих на удовлетворение инвестиционных потребностей граждан, в том числе управление активами, структурные продукты и страхование. По сути, тогда мы формализовали бизнес-подход, который использовали с 2012 года, – создали отдельную структуру, которая занимается благосостоянием клиентов, настроенных на среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Сразу оговорюсь, что инвестиционное страхование жизни хоть в России и стоит немного особняком, во всем мире все-таки также воспринимается как инвестиционная услуга.

Под брендом «БКС Капитал» объединено большое количество различных инвестиционных продуктов, но у них у всех есть общее звено – это, как говорят профессионалы рынка, «альфа», определенная инвестиционная идея. Мы формируем продукты, отталкиваясь от инвестиционной идеи, которую мы считаем успешной. И она в конечном счете определяет успешность продукта. Мы, как провайдеры, отвечаем за результат, и с точки зрения бизнеса не только клиенты, но и мы сами очень сильно зависим от успешности тех инвестиционных идей, которые закладываем в свои продукты.

В чем преимущество нашего подхода? Во-первых, свои продукты мы всегда создаем сами, мы не перепродаем то, что сделано другими. Такой подход был в БКС практически всегда: от инвестиционной идеи до «оболочки» продукта все сделано нами. Мы так поступаем для того, чтобы иметь возможность сказать клиенту: «Да, мы полностью отвечаем за наш продукт от и до». У нас есть аналитический центр, который мы называем фабрикой инвестиционных идей, одно из наших ноу-хау. Мы смотрим на все, что происходит на мировых рынках, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы расширять кругозор. Мы стремимся, чтобы у нашего российского клиента был выбор не хуже, чем у среднего американского или европейского. Это наша цель и наша амбиция.

Во-вторых, это удобство нашего сервиса. Даже если приходит клиент с минимальным опытом, который не готов купить сразу диверсифицированный портфель, а хочет начать с какого-то одного продукта, мы его консультируем и постепенно ведем к такому портфелю. Он получает в удобном формате отчетность, он может понять и проконтролировать, что происходит с его инвестициями. Все это составляющие успеха.

«БКС Капитал» оформился всего год назад, но мы верим в правильность этого подхода. И рассчитываем, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе такая стратегия приведет нас к достижению целей.

Спасение одно – диверсификация

Среди наших клиентов в последние 2-3 года был очень популярен американский рынок. То, что сейчас он корректируется, заставляет многих пытаться переждать и пока не инвестировать в него. Однако наш подход таков, что низкая цена – это хорошая точка для входа. И заходить в инвестиции по низким ценам более безопасно, чем ждать какого-то разрешения ситуации и в итоге инвестировать уже по более высокой цене. Мы рассчитываем, что период неопределенности на мировых рынках пройдет и к концу года можно будет увидеть какое-то ралли, какое-то возвращение на прежние уровни. В России инвесторов продолжает беспокоить ситуация с рублем. Естественно, если смотреть с макроэкономических позиций, отечественная валюта недооценена, как и многие российские активы. Но несмотря на то, что рубль недооценен, а доллар переоценен, люди все равно предпочитают делать инвестиции в долларах. Наша позиция: если клиент инвестирует на среднесрочную или краткосрочную перспективу, не стоит гнаться за какими-то краткосрочными колебаниями. В случае неопределенности спасение только одно – диверсификация. Пусть какие-то инвестиции будут привязаны к иностранной валюте, пусть также будут какие-то понятные рублевые инвестиции, более изолированные от санкционного влияния. Многие сейчас просто боятся во что-то вкладываться, но надо понимать, что, воздержавшись от каких-либо инвестиций вообще, вы не убережетесь от рисков инфляции, от рисков дальнейшего падения и так далее.

Заработать при падающем рынке

У нас есть целый ряд продуктов, которые позволяют инвестору хорошо заработать даже не на растущем, а то и падающем рынке. Я говорю о структурных продуктах, с ними можно получать прибыль даже при падающем рынке, за исключением, конечно, ситуаций полного кризиса или обвала. Такие продукты очень популярны.

Также набирают популярность индивидуальные инвестиционные счета – ИИС. Люди наконец почувствовали, распробовали, что получить налоговый вычет, особенно на фоне текущих низких ставок, это очень интересно и выгодно. Многие инвесторы, у которых погашаются их текущие инвестиционные продукты, реинвестируют через ИИС в новые.

Интересным для инвесторов сейчас могут быть и продукты в управлении активами, которые не основаны полностью на каком-то одном классе активов, а тактически перераспределяются между разными классами. Такие продукты тоже популярны, так как они не привязаны к тренду в какой-то одной группе, одном сегменте. Мы за последние несколько лет наработали в этом очень интересную экспертизу, что видно на примере наших смешанных ПИФов.

В целом все эти продукты в определенной степени захеджированы от риска падения, но при этом дают клиентам четкий и понятный способ заработать.

С надеждой на лучшее

В этом году ФГ БКС приняла пятилетнюю стратегию практически по всем бизнес-блокам. Планы у нас довольно амбициозные: так, в течение этих лет мы рассчитываем увеличить число клиентов более чем до миллиона, с соответствующими активами. Мы видели и видим себя в числе лидеров инвестиционной индустрии в России, планируем довести нашу долю рынка именно инвестиционных продуктов минимум до 10%.

В следующем году в нашей работе будет довольно много изменений, связанных с новым законодательством. Во-первых, 21 декабря вступит в силу закон о финансовых советниках, но пока по ряду вопросов, связанных с этим законом, нет ясности. И наша работа во многом будет зависеть от того, как именно этот закон вступит в силу, как он будет выполняться, какие регуляторные изменения за ним последуют.

Во-вторых, в конце октября начал действовать закон о структурных облигациях – новом инструменте в российском праве. Мы уже готовим пару выпусков, и другие наши коллеги на рынке, как мы знаем, тоже планируют это делать. И все мы очень надеемся, что этот инструмент не перегрузят с самого начала какими-то серьезными ограничениями, а позволят сделать по-настоящему интересным для всех категорий инвесторов, не только состоятельных, и работаем над этим с нашим регулятором и НАУФОР.

В следующем году могут появиться интересные инвестиционные продукты, связанные с рынком недвижимости, в том числе и коммерческой. В течение последних нескольких лет цены на этом рынке показывали отрицательную динамику, но по вводу новых объектов очевидно, что в какой-то момент будет нижняя точка, после которой проявится его большой потенциал. И можно будет предлагать инвесторам в диверсифицированных портфелях продукты, привязанные к этому рынку, и они смогут на этом получить доход. Над созданием таких продуктов мы тоже уже работаем.

Дать возможность инвестору вырасти

Сейчас решается, какие продукты можно будет предлагать неквалифицированным инвесторам, а какие нельзя. Мы считаем, что как-то обделять людей в их инвестиционных возможностях, в потенциале сохранить и заработать на будущее, особенно сейчас, когда мы понимаем, что рассчитывать приходится только на себя, – принципиально неправильная позиция. Разве у неквалифицированного инвестора должно быть меньше возможностей только из-за того, что у него меньше денег?

Для нас этот клиентский сегмент всегда был одним из основных. Мы работаем не только с миллионерами, но и с теми, кто может инвестировать от 300 тысяч рублей, и даже с теми, кто готов начать с еще меньших сумм. Мы всегда рассчитывали на этого клиента и создавали подходящие ему продукты.

Сейчас предлагают жестко ограничить таких инвесторов в выборе инструментов для инвестирования и оставить им, по сути, только депозиты. Это может серьезно навредить нашим инвесторам. Давайте говорить честно: да, есть и, наверное, всегда будут недобросовестные провайдеры, которые делают не лучшие продукты. И поскольку инвестирование всегда связано с риском, насколько бы хорош ни был продукт, от инвесторов всегда будет какое-то число жалоб. Процесс повышения финансовой грамотности людей за последние 25 лет получился очень болезненным, но он состоялся. Если сейчас начать вводить запреты, то, скорее всего, проблему это не решит: просто добросовестные компании, лидеры российского рынка не смогут предлагать свои продукты определенным категориям инвесторов, но серый и черный рынки, особенно с развитием продаж через Интернет, все равно останутся. И могу предположить, что продукты там будут далеко не лучшие! Мы за то, чтобы использовать лучшие мировые практики, как, например, в Евросоюзе, где нет тотального запрета. Там можно всем предлагать любые инструменты при условии, что у инвестора есть опыт и он понимает и принимает риски, связанные с инвестированием. Мы считаем, что нужно двигаться именно в этом направлении.

Мы в БКС сейчас готовим некий аналог стандартов раскрытия информации для инвесторов, который хотим предложить и инвестиционному сообществу через наше участие в НАУФОР, и нашему регулятору. Возможно, удастся хотя бы начать разговор о том, как правильно показывать людям инвестиционные продукты, как рассказывать о них. Мы считаем, что это нужная инициатива, которая может упростить процесс принятия решения по допуску неквалифицированных инвесторов к использованию определенных продуктов.

Если позиция запретов возобладает, наш российский рынок финансовых продуктов и услуг затормозится в развитии. Ведь многие даже квалифицированные инвесторы не хотят сразу вкладывать большие суммы. Они хотят начать с малого, попробовать, постепенно понять для себя какие-то вещи. Но если нам придется их ограничивать, они так ничего и не попробуют. Возьмите, например, молодого человека, у которого пока еще нет больших денег, но впереди вся жизнь, – почему ему должны быть недоступны какие-то инструменты для инвестирования? Сейчас люди начинают понимать, что надеяться стоит только на себя, в том числе и в плане накоплений на старость. И это очень хорошо! Чем больше людей будут о себе заботиться, тем легче будет и им самим, и всему обществу. Очень важно эту готовность людей сохранить, сберечь, не задушить какими-то ограничениями, а, наоборот, помочь приобрести опыт. Пусть даже они начинают с небольших сумм, которые постепенно увеличатся. Каждому человеку надо дать возможность вырасти как инвестору. Любой взрослый человек может решать практически все вопросы, связанные с его жизнью. Почему же тогда он сам не может решать вопросы, связанные с его собственными деньгами?

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