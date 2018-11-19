Структурное решение

Сегодня, когда инвесторам приходится довольствоваться 4-5 % годовых в долларах по бумагам с невысоким кредитным рейтингом и длинной дюрацией, оптимальным вариантом для инвестиций продолжают оставаться структурные продукты, считает генеральный директор АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» Фарид Юнусов.

Фарид Юнусов, генеральный директор АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

Структурная нота

Структурный (или структурированный) продукт (также применяются термины «структурная облигация», «структурная нота») – это комплексный финансовый инструмент, созданный на основе одного или нескольких базовых активов и позволяющий с помощью деривативов (комбинаций опционов) изменять характеристики этих активов в нужную для инвестора сторону: увеличивать доходность, а также уменьшать риск.

Минимальная сумма инвестирования составляет от $100 тыс., если делать совершенно новую структурную ноту для конкретного клиента, а вот присоединиться к уже существующему выпуску можно практически любой суммой, в пределах разумного, конечно, поскольку на совсем маленьких счетах из-за транзакционных издержек сделка может стать просто невыгодной.

Что мы предлагаем

Наряду с ведущими мировыми финансовыми институтами мы предлагаем как традиционные продукты, так и самые последние достижения финансового рынка. Это могут быть барьерные ноты на корзину акций с функцией досрочного отзыва (так называемые автоколлы), бустеры, твин-вины, трекеры или менее распространенные в России инструменты на валютные пары, комплексные стратегии, CDS и т. д. Можно получить высокий гарантированный купон, величина которого зависит от волатильности базовых активов, и при этом использовать частичную защиту капитала от коррекции на 30–50 %. А можно на 100 % защитить вложенный капитал и рассчитывать на высокий условный купон в том случае, если было верно выбрано направление движения актива. Мир структурных облигаций огромен, и каждый может здесь найти подходящий для себя вариант.

Повышенный инвестиционный результат чаще всего достигается в продуктах, созданных на основе явного дисбаланса в каком-либо активе. Так, недавно мы предлагали ноту на нефть марки WTI. В конце июня – начале июля бэквордация в нефти достигла многолетнего максимума, что позволило предложить клиентам годичный инструмент с доходностью 8,5 % годовых в долларах с защитным барьером 55 %, таким образом, при цене на нефть выше $41 за баррель инвестор получает полную защиту.

Популярной у клиентов была нота на одну из ведущих компаний, предоставляющих онлайн-услуги. Ее акции при сохранении прочных фундаментальных показателей неоправданно рухнули на спекуляциях, что позволило предложить инвесторам 13 % годовых в долларах с тем же 55%-ным защитным барьером.

На наш взгляд, в этом году рынки вошли в долгосрочный период нестабильности. Мы исходим из того, что ФРС продолжит неуклонно повышать ставки ещё 1,5-2 года. Скоро к ней присоединится ЕЦБ и, вероятно, Банк Японии. Ужесточение кредитно-денежной политики всегда ведёт к существенному замедлению экономики и, как следствие, коррекции на рынках. Масла в огонь подольют торговые войны и геополитические конфликты. Учитывая масштабы перекосов в мировых финансах в последнее десятилетие, мы считаем, что следующая коррекция наверняка будет сопоставима по размерам с предыдущей. По различным моделям вероятность рецессии в США, и уж тем более в мире, в ближайшие два-три года очень высока, и главное в такие моменты – не потерять. Для этого есть целый ряд продуктов с полной защитой капитала, в том числе на индекс S&P 500. Например, в одном из продуктов twin-win можно получить до 25 % в абсолюте при падении индекса или до 17 % при его росте. Правда, при пересечении указанных барьеров инвестору просто вернут вложенную сумму.

Инвесторам, которые хотели бы заработать на коррекции рынка, будет интересен долларовый продукт со 100%-ным участием в падении индекса S&P 500 и защитным барьером 20 % выше цены входа: чем больше американский рынок упадёт в ближайшие 2 года, тем больше прибыли получит инвестор. Уверен, что время для таких продуктов приходит.

В чем актуальность структурных продуктов

В период, когда традиционные инструменты показывают низкую доходность, а ставки ФРС продолжают расти, структурная нота становится одним из немногих видов инвестирования, который не теряет своей привлекательности.

Одним из преимуществ структурных продуктов является то, что практически для каждого инструмента и периода на финансовых рынках существует один или несколько подходящих структурных продуктов, которые дают инвестору возможность заработать или защитить уже вложенные инвестиции. Причем параметры можно довольно гибко подстраивать в зависимости от целей по доходности и ограничений по рискам. Надо оговориться, что, как правило, большинство структурных продуктов рассчитано не на дни и недели, а месяцы и годы. Это не инструмент для краткосрочных спекуляций. Вот и предлагаемый нами шорт на S&P 500, например, ориентирован на среднесрочный тренд, в течение которого мы прогнозируем падение индекса. В силу меняющейся рыночной конъюнктуры не все из этих инструментов, как и любая инвестиция, дадут в итоге запланированный результат. Есть много нюансов. Главное – выделять на одну идею лишь небольшую часть портфеля. И наверное, не стоит пытаться разобраться во всем самому, лучше обратиться за консультацией к профессиональным управляющим и аналитикам.

Одни из лучших условий на рынке

Безусловно, аналоги и иногда совершенно такие же продукты есть и у других компаний. Инструменты, на которых базируются структурные ноты, также доступны почти всем. Другое дело, когда и что рекомендовать клиентам. Мы подбираем продукты на основе детального анализа и понимания ситуации, а не слепо предлагаем то, что пользуется популярностью или предполагает самую невероятную «потенциальную» доходность. АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» работает с клиентами и после выпуска ноты: помимо периодической информации по котировкам и выплачиваемым купонам, мы предоставляем регулярный анализ инструментов, на которых базируется нота. Наконец, мы просто помогаем клиентам не утонуть в море предложений: на один наш запущенный продукт приходится 5-6 не принятых в разработку идей. Нашим конкурентным преимуществом также является размер комиссии. Для любого продукта мы можем предложить одни из самых лучших условий на российском рынке, а во многих случаях и самые лучшие.

АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

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