Церемония Благодарности армянского народа народам России и мира

Летопись милосердия

28 ноября 2018 года в МХаТе им. Горького состоялась Церемония Благодарности «Летопись Милосердия». Организаторы - Посольство Республики Армения в Российской Федерации, международная Гуманитарная инициатива «Аврора», Фонд «Азнавура». В этом году исполняется тридцать лет с момента сильнейшего землетрясения в Армении 1988 года, ставшего одной из самых больших трагедий армянского народа. Склоняя голову перед пострадавшими в тех страшных событиях, армянский народ помнит и благодарит тех, кто протянул руку помощи.

В основе Гуманитарной премии «Аврора» лежит принцип Благодарности в действии - когда тот, кому помогли, продолжает эстафету добра и оказывает поддержку другому человеку. Сегодня «Аврора» находит современных героев, тех, кто в тяжелейших обстоятельствах бескорыстно спасает людей по всему миру, и помогает им. Этой церемонией организаторы выражают благодарность России и миру от имени армянского народа. Это безграничная благодарность за людей, спасённых во время Геноцида 1918-1923 годов и землетрясения 1988 года.

СОУЧРЕДИТЕЛИ

НУБАР АФЕЯН

Основатель и генеральный директор Flagship Pioneering, создатель научных инноваций, предприниматель и филантроп

РУБЕН ВАРДАНЯН

Социальный предприниматель и филантроп, соучредитель Initiatives for Development of Armenia Foundation

ВАРТАН ГРЕГОРЯН

Президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке

СПОДВИЖНИКИ

АЛЬБЕРТ АВДОЛЯН

Соучредитель Telconet Capital, филантроп

САМВЕЛ КАРАПЕТЯН

Основатель и президент группы компаний «Ташир», филантроп

СЕРГЕЙ САРКИСОВ

Oснователь, акционер и президент «РЕСО-Гарантия», филантроп

АМБАССАДОРЫ

Владимир Аветисян, Рубен Аганбегян и Вероника Мисютина, Шарль Азнавур, Маринэ Алэс, Сергей Амбарцумян, Америабанк, ЗАО «Перно Рикар Армения», Рубен Арутюнян и Анаит Антонян, Кайрат Боранбаев, Михаил Бройтман, Эрик Бугулов, Николас и Кристиана Вейкарт, Светлана Гарипова, Пьер и Анна-Софи Гурджян, Артур Джанибекян, Арман Джилавян, Майкл Кавукджян, Институт древних рукописей Матенадаран, Сумбат Оганов, Елена Орлова, Карен Саркисов, Серж Танкян, Норайр Теванян, Adibekyan Family Foundation for Advancement, Edelman, EY (Ernst & Young), GPI (Global Perspectives Initiative), Panarmenian Media Group, VivaCell MTS

СОРАТНИКИ

Артур Алавердян, Грант Алавердян, Арман Алексанян, Сурен и Юлия Амбарцумян, Эмма Аракелян, Левон Ариян, Гаро Армен и Алис Сарайдарян, Михаил Арутюнян и Нарине Агасарян, Эдик Арутюнян, Микаел и Ани Асирян, Кэрол Асланян, Марат Атнашев, Анна Афеян, Левон и Ана Афеян, Нарек Ахназарян, Ара Багдасарян, Игорь Борисенко, Ютта Бош, Волонтеры Гуманитарной инициативы «Аврора», Арман Воскерчян и Кристина Тер-Казарян, Карен Галустян, Степан Геворгянц, Армен и Арцвик Гарслян, Ара Гаспарян и Лиана Папазян, Евгений Гинер, Герман и Яна Греф, Андрей Грудин и Ольга Одинцова, Мария Гулегина, Фонд регионального развития и конкурентоспособности «Дар», Лорд Ара Дарзи, Талин Демирджян Бачьян, Жак и Патриция Дер Мегредичян, Мовсес Дзаварян, Вартан Диланян, Гагик Закарян, Вероника Зонабенд, Дэвид Игнатиус, Адам и Рита Кабланян, Армен Карапетян, Сергей Когогин, Семья Кололян, Алексей Комов, Михаил Куснирович, Самвел Лазарян, Анна Маилян, Шант и Кристина Мартиросян от имени Near East Foundation, Валерий Меджлумян, Александр и Виктория Мерзленко, Авет Миракян, Каролин Мугар, Гор Нахапетян, Галина Нестерова, Джеффри Николсон, Рафаэль Ованнисян, Кристин и Дэн Олофссон, Константин Орбелян, Асмик Папян, Владимир Потапов, Джон Прендергаст, Александр Ревзин, Группа компаний «РЕГИОНЫ», Акоп Саркисян, Грег и Лена Саркисян, Армен Саруханян, Антон Сахазизян, Сергей Смбатян, Владимир и Лиана Смирновы, Ольга Сурикова, Ара Тадевосян, Наталия Тишендорф, Тим Флинн и Холли Роуэн, Фонд Fruitfull Armenia, Игорь Халатян, Тигран Хачатуров, Андрей Шаронов, Ричард Шемезян, Манфред Шеперс, Джойс и Джозеф Штайн, Boghossian Foundation

ДРУЗЬЯ

Наринэ Абгарян, Ара и Кристине Абрамян, Левон Абрамян, Лусине Абрамян, Камо Авагумян, Мария Элена Агуэро, Диана Адамян, Сергей Азатян, Братья Азнауряны, Артур Акопян, Геворг Акопян, Виктор Акулян, Анастасия Александрова, Григори Алонк Седракян, Карлос Альварес Монтеро, Александр Альперович, Седа Амбарцумян, Артур Амирханян, Алексей и Мария Анищенко, Эрик Антаранян, Микаэл Арамян, Аршалуйс Артаваздян, Аннабелла Арутюнян, Далия Аталла, Армине Афеян, Раффи Афеян, Дмитрий Аханов, Григор Ахинов, Ануш Бабаджанян, Георгий Бабаян, Ваган Баблоян, Эдгар Багдасарян, Рафи и Севан Багджян, Арман Бадеян, Диана Бадеян, Алла Бакунц, Вадим Балашов, Григорий Бальцер, Ким Бардакян, Энтони Барсамян, Сильва Барсегян, Армине Бархударян, Йенс Бёснекер, Екатерина Большакова, Григорий Бройтман, Алексей Буза, Самвел Ваградян, Махар Вазиев, Ваагн Ваноян, Ваган Варданян, Грант Варданян, Маргарита Варданян, Никита Варлахин, Моник Вилла, Владимир Вольперт, Геворг Восканян, Семья Габриелян, Армине Газарян, Ашот и Анаит Газарян, Салпи Газарян, Арутюн Галоян, Виген Галстян, Иван Гальвис, Вилен Гарамов, Аревик Гаспарян, Джон Гаятт, Рафаэль Геворкян, Беата Гленц, Татьяна Глядкова, Сара Готтфрид, Армен Григорян, Семья Грикорян / Томасян, Элис Гринвальд, Армен Гришкян, Арман и Ирина Гукасян, Питер Гурджян, Айк Гюзалян, Михаил Давидянц, Санасар Давудян, Удо Дагенбах, Рэм Дарбинян, Андрей Даценко, Владимир Деев, Евгений Демин и Елена Белоус, Айк Демоян и Лусине Матевосян, Ханна Дипали, Владимир Дмитриев, Айк Долабджян, Алексей Долгих, Алена Долецкая, Артем Ерканян, Мария Жог, Виген и Нана Закарян, Давид Зохрабян, Алина Игнатьева, Ирина Иконникова, Арташес и Анаит Казахецян, Армаис Камалов, Диана Кардумян, Азамат Каримов, Зиёда Каюмова, Арут Кбеян, Диана Кеверян, Джерард и Ани Киладжян, Александр Ким, Команда Go2Armenia, Команда Гуманитарной инициативы «Аврора», Команда IDeA Foundation, Команда проекта «Крылья Татева», Команда Sberbank Private Banking, Команда Skolkovo IEMS, Евгений Константинов, Координаторы церемонии «Аврора», Елена Копанева, Мария Корнеева, Александр Королев, Аня Красивская, Давид Крикорян, Ирина Куранова, Александр Курбет, Стивен Куркджян, Арутюн Кушкян, Николас Куюмджян, Эрнан Куюмджян, Арен Малакян, Левон Малхасян, Элеонора Малхасян, Ина Мандре, Эдгар Манукян и Элла Рухкян, Антон Маняшин, Баред Маронян, Ваагн Мартиросян, Гаянэ Мартиросян, Ваган Мартиросян, Давид Матевосян, Тигран Матулян, Джемила Махмуд, Алексей и Кристина Медведевы, Гарник Меликсетян, Армен Минасян, Чарли и Маурин Мишо, Денис Моисейчев, Патриция Мортаротти, Арно Мосикян, Педро Муратян, Рейчел и Пол Наджарян, Нана Назарян, Арье Найер, Лесли-Энн Найт, Мариам Нанумян, Анна Николаева, Айк Ованисян, Арменуи Ованнисян, Ирен Ованнисян, Сона Ованнисян, Ричард Огдон, Армен Оруджян, Валерия Павлова, Майкл Перетзян, Ксения Петрова, Арев Петросян, Диана Петросян, Вахак и Элис Петросян, Эмиль Пирумов, Грант Погосян, Майкл Познер, Никола Рейндорп, Роберт и Алиша фон Рековски, Жорж Руис (P. Lancon SA), Армине Саакян, Тамара Саакян, Светлана Савина, Диана Сардарян, Сергей Саркисов, Елена Серова, Лусине Симонян, Сергей Скворцов, Николай Соболев, Алексей Станкевич, Джон Стенмайер, Тигран Степанян, Андрей и Мария Сумцовы, Микаэл Сучян, Ольга Сушина, Елена Сыроежкина, Константинэ Тарахчеви, Роберт Татеоссян, Анна Тер-Овакимян, Мего Терзян, Ара Торосян, Сара Ли Уитсон, Сергей Филимонов, Леонид Фрумкин, Джонатан Фэнтон, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Ингрид Хамм, Рудольф Харатьян, Анна Харнас, Гоар Хачатрян, Завен Хачикян, Айаан Хирси Али, Андраник Ходжикян, Саша Чанофф, Екатерина Четверикова, Грач Чилингирян, Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова,

Левон Чугасзян, Ваче Шарафян, Эрик Шварц, Сергей Шестернев, Галина Шилина, Григорий Шифрин, Арташес Эмин, Комфорт Эро, Карина Якубова, Давид и Алена Ян, Zimin Foundation

*Мы также выражаем благодарность нашим корпоративным партнерам и людям, пожелавшим остаться анонимными.

ЧЕТВЕРТАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «АВРОРА» СОСТОИТСЯ 19 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА В АРМЕНИИ.

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