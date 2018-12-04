Санкционный комплаенс: как банки могут обезопасить компании при совершении внешнеторговых операций

Сергей Мешалкин, руководитель службы внутреннего контроля Ак Барс Банка

Банк не возьмется за проведение операции, если не будет уверен в ее безопасности и законности

На фоне нестабильной внешнеполитической обстановки в мире важно, чтобы российские компании могли себя чувствовать спокойно и уверенно при совершении финансовых операций с зарубежными партнерами. Здесь новое звучание и актуальность приобретает такая форма взаимодействия бизнеса и банков, как санкционный комплаенс. Это направление продиктовано самим временем. О том, как успешно провести сделку, не нарвавшись на крупный штраф, думают не только российские, но и зарубежные компании. Разобраться с юридическими тонкостями оформления сопровождающих внешнеэкономическую сделку документов могут помочь банки, обладающие в этой сфере самой глубокой экспертизой.

В Ак Барс Банке направление санкционного комплаенса создано и успешно развивается уже более двух лет. Можно сказать о востребованности таких консультационных услуг у клиентов. Наши юристы помогают клиентам правильно составить документы, чтобы пройти валютный и санкционный контроль. При этом банк не возьмется за проведение операции, если не будет уверен в ее безопасности и законности. Если операция будет остановлена нашими зарубежными контрагентами лишь потому, что перевод идет из России, мы гарантируем, что юридически наш клиент будет абсолютно прав.

ПАО «АК БАРС» БАНК Офис банка в Иннополисе

Мы работаем со всеми европейскими и американскими источниками информации и своевременно выясняем все детали вновь вводимых санкционных мер. При этом мы изучаем примеры по нарушениям санкционного режима, которые приводили к штрафам или блокировке операций, и на этом опыте формируем дорожную карту по проведению международных финансовых операций. Ак Барс Банк продолжает активно сотрудничать с зарубежными партнерами, пользуясь доверием банков-корреспондентов в том числе в США и Европе. Важно, что банк предоставляет клиентам полный спектр услуг по обслуживанию внешнеэкономической деятельности: расчетное обслуживание, конверсию валют, выпуск и обслуживание международных аккредитивов и гарантий, торговое финансирование для экспортеров и импортеров, что дает клиентам полный арсенал инструментов для ведения ВЭД.

Что мы точно не будем делать – это советовать обойти как российское законодательство, так и законы других стран, с целью пройти контроль. Если кто-то будет советовать обратное компании, ведущей внешнеэкономическую деятельность, считаю, что нужно много раз подумать – а не мошенническая ли предлагается схема.

Всегда есть вероятность, что операция с использованием сомнительной схемы будет отслежена. В банках-корреспондентах установлены фильтры, выявляющие такие операции по некоторым признакам. Например, банки США разрешают держать корреспондентские счета в американских долларах, только если эти счета проходят специальный контроль.

Изменение валют для переводов не спасет ситуацию

Бытует мнение, что если изменить валюту при совершении внешнеторговой операции, например, на евро, то это может обезопасить совершение финансовой операции – мол, европейские санкции более лояльны к России. Каждая сделка нуждается в глубоком изучении. В санкционных документах достаточно расплывчатые формулировки, что позволяет трактовать ситуацию в свою пользу.

Помимо вида валюты есть и иные параметры санкций, к которым могут относиться, к примеру, использование тех или иных технологий при изготовлении экспортируемого товара. Банк может согласиться быть «проводником» сделки только в случае полной уверенности в результате.

К слову, нам удалось не допустить ситуаций, при которых наши клиенты попали под санкции и теряли деньги.

Российские банки выполняют установки со стороны нашего законодательства, учитывая при этом нормативные требования других государств. Изучив санкционные режимы, банк с ювелирной точностью взвешивает риски и дает рекомендацию – безопасно или нет совершать ту или иную операцию. Если банк воздерживается от совершения операции, то значит, не может гарантировать беспроблемоность прохождения средств по корреспондентским счетам в зарубежных банках. В данном случае такая осторожность входит в сферу компетенций риск-менеджмента.

Санкции декабря 2018 года

Если в декабре 2018 года будут введены новые санкции, то нам грозит остановка авиасообщения с США. Будут введены санкции, запрещающие любую торговлю с этой страной за исключением сельхозпродукции. Небольшой торговый оборот с США в основном касается сферы высоких технологий. Вводятся санкции в отношении российского государственного долга (ОФЗ и др.). В случае введения таких санкций, не только американские, но и держатели российских ценных бумаг из других стран, не смогут приобретать новые выпуски, не нарушая американских санкций. Зарубежные банки зарабатывают на разнице процентных ставок: берут деньги за рубежом под 1% годовых, меняют валюту и вкладывают рубли в российские ценные бумаги под 5 – 10% годовых. После получения дохода конвертируют рублевый доход обратно в иностранную валюту, возвращают долг и остаются в неплохой прибыли. На российском валютном рынке операции подобные операции Carry Trade формируют определенную ликвидность, а для тех же американских банкиров составляют огромный уровень дохода.

Штрафы за нарушение санкций колоссальны, а нарушителям-местным резидентам грозят немалые тюремные сроки. Даже если иностранные партнеры очень захотят сотрудничать с российским бизнесом, они вряд ли пойдут на санкционные риски.

К сожалению, зависимость международных операций от доллара США негативно влияет на состояние экономики во многих странах. Развитые европейские державы пребывают в растерянности, потому что платежное средство, к которому они испытывали доверие долгие годы, стало политическим инструментом и средством экономического давления по всему миру.

Думаю, что нашей стране нужно продолжать политику по расширению товарооборота в национальных валютах. Но для этого в странах, чью валюту мы получаем, должны быть качественные и конкурентоспособные товары.

В свою очередь Ак Барс Банк служит мостом между бизнесом Республики Татарстан и иностранным бизнесом. Политика меняется, и бизнес всегда должен уметь подстраиваться под определенные условия, чтобы сохранить свою устойчивость. Ввиду имеющихся ресурсов, компетенций и накопленного опыта банки становятся для предпринимателей штурманами на тернистом пути внешнеэкономического развития.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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