«В России создается более эффективная и доступная система здравоохранения. Мы в Philips поддерживаем этот вектор»

В России запускается Национальный проект «Здравоохранение», задача которого — за несколько лет снизить смертность от кардиологических заболеваний на 23,4% и онкозаболеваний на 7,8%. На эти цели в течение 6 лет будет выделено 1,36 трлн рублей. Генеральный директор Philips в России и СНГ Максим Кузнецов рассказывает, какие возможности есть у компании, чтобы помочь медицинским учреждениям достичь поставленных целей.

Приоритетный Национальный проект «Здравоохранение» — нужный и своевременный шаг. В числе его задач — создание в России современной, доступной и качественной системы медпомощи и снижение смертности, прежде всего, от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Очень важно, что фокус сделан на регионы России, где изменения в области здравоохранения особенно необходимы.

Перед медицинскими учреждениями поставлена задача как можно раньше выявлять заболевания и повысить качество лечения пациентов на всех этапах. Для этого в рамках направлений «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» будут оснащены новым оборудованием специализированные медицинские центры в субъектах федерации.

Компания Philips готова включиться в эту работу. Мы понимаем важность комплексного подхода к борьбе с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, обладаем опытом и компетенциями, чтобы выстроить систему оказания медицинской помощи любого уровня. Наше подразделение медицинского консалтинга может проанализировать состояние системы здравоохранения региона, определить болевые точки и составить для каждого конкретного региона план действий. Он будет включать не только замену оборудования на более современное, но и оптимизацию клинических процессов.

Кроме того, решения Philips для лечения сердечно-сосудистых заболеваний помогают повысить уровень медицинской помощи на всех этапах: они способствуют достижению большей точности диагностики, улучшают качество проводимых процедур, позволяют снизить риск постоперационных осложнений, а также делают медицинскую помощь более доступной.

Одна из разработок, которой мы гордимся, это ангиографический комплекс, интегрированный с внутрисосудистым ультразвуком, технологиями измерения скорости кровотока в местах поражений сосудов (ФРК) и кардиологическим IT-решением, с помощью которых осуществляется диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Этот комплекс позволяет проводить большее количество процедур. Технологии внутрисосудистого УЗИ и ФРК помогают принять решение о необходимости проведения операции, оптимизировать тактику вмешательства и предсказать его клинические результаты. Кардиологическое IT-решение, которое объединяет данные с УЗ-аппаратов, ангиографических комплексов, ЭКГ, КТ и МРТ, дает возможность отслеживать заболевание в динамике, оценивать эффективность терапии и риски, а также позволяет наладить эффективный обмен данными между различными отделениями кардиологической службы.

Подход Philips к онкологическим заболеваниям тоже комплексный. Наши решения обеспечивают точность и достоверность первичной диагностики, помогают определять тактику лечения и оценивать его эффективность. Как следствие, это может приводить к повышению качества жизни и снижению смертности. Например, решение для спектральной компьютерной томографии позволяет за одно сканирование получить не только детальную визуализацию, но и характеристику тканей по составу. В результате уменьшается потребность в дополнительных обследованиях, и лечение может быть назначено быстрее. Технология магнитно-резонансной томографии в совокупности с аналитическим IT-комплексом является одним из лучших в отрасли решений для создания подробных моделей, которые незаменимы при планировании лучевой терапии.

Более того, компания берет на себя задачу по модернизации уже установленного парка оборудования. Так, например, после модернизации аналогового МР-томографа предыдущего поколения до полностью цифровой архитектуры скорость исследований может увеличиться до 30%. Мы также предоставляем возможность приобретать оборудование в лизинг. При наличии первого взноса, равного, как правило, 10-15% от стоимости оборудования для государственного медучреждения, уже может быть обеспечено оказание качественной медицинской помощи. Это делает современные технологии диагностики и лечения доступными даже небольшим региональным клиникам.

Медицинское оборудование мы производим уже более 100 лет и обладаем не только сильными клиническими и технологическими компетенциями, но и опытом в создании IT-решений. Например, мы работаем над использованием искусственного интеллекта, который поможет обнаруживать заболевания на еще более ранних стадиях, чем сейчас. Но главное — наша компания полностью разделяет принципы, лежащие в основе стратегии по созданию качественно новой медицины в России. И мы хотим использовать все наши знания и навыки, чтобы помочь этой задаче осуществиться.

О компании

Royal Philips основана в 1891 году в Нидерландах.

В компании работают 74 тыс. сотрудников более чем в 100 странах.

Это ведущая технологическая компания, занимающаяся улучшением качества жизни людей во всех ее аспектах — от ведения здорового образа жизни до профилактики и ранней диагностики заболеваний.

Philips занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и IT-систем.

В 2017 году объем продаж решений для здоровья и здравоохранения составил 17,8 млрд евро.

ООО «Филипс»