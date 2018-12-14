В зоне высоких технологий

Новое звено

Столичную ОЭЗ образовали еще в 2005 году — такой статус наряду с Дубной, Томском и Санкт-Петербургом завоевал бывший центр электронной промышленности Зеленоград. Первыми площадками города-спутника стали Московский институт электронной техники и «Алабушево». В 2010 году особую зону расширили, включив в нее одного из лидеров отечественной микроэлектроники завод «Микрон». Но поворотным моментом стал 2015 год, в конце которого ОЭЗ впервые в России передали в управление Москве. «Городские власти лучше, чем кто-либо, знают потребности бизнеса, — поясняет решение и. о. генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь Ищенко. — Возможно, московский опыт в дальнейшем будет транслироваться на всю страну».

Территория, где планируют выращивать технологических лидеров, в 2017 году вновь увеличилась благодаря производителю интегральных схем науч­но-производственной группы «Ангстрем». Тогда же, несмотря на то что четыре из пяти площадок находятся в Зеленограде, название ОЭЗ «Зеленоград» сочли устаревшим и объединили с брендом «Технополис «Москва» — этот бренд приобрел гораздо большую известность как в России, так и за рубежом. Чтобы дополнить список преимуществ, был принят крупный пакет дополнительных льгот. Ставку налога на имущество, землю и транспорт снизили до 0 %. Налог на прибыль в первые 10 лет работы также обнулили, в последующие 5 лет он составит для резидентов 5 %, а затем — 12,5 %. Стоимость выкупа земельного участка обойдется всего в 1 % от кадастровой стоимости. В других российских ОЭЗ за выкуп придется заплатить до 25 % кадастровой стоимости. На территории ОЭЗ создали режим свободной таможенной зоны: все ввозимые товары и оборудование освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов. Фискальные послаб­ления, упрощенный доступ к инфраструктуре и дополнительные сервисы заметно снижают финансовую и административную нагрузку. Высвободившиеся ресурсы резиденты смогут направить на разработку и приобретение новых технологий.

Скептики говорят, что альянс государства и частного капитала еще ни разу не помог вырастить технологических гигантов вроде Amazon или Apple. Сторонники подхода возражают: существует заметный технологический отрыв, сократить его на данном этапе поможет только некоторая фора. Тем более что главное условие для развития соблюдено: государство не входит в состав собственников и не влияет на стратегию бизнеса.

Чтобы превратить ОЭЗ в эффективный инструмент развития экономики города, к резидентам предъявляют ряд требований. В частности, при заключении договора аренды на площадке гринфилд объем инвестиций за 5 лет должен быть не менее 250 млн рублей на гектар, средняя заработная плата в год — 59 823 рубля, выручка за год — 300 млн на гектар. В браунфилд (основана на существующих производственных мощностях) — инвестиции 50 тысяч рублей на квадратный метр, заработная плата — 59 823 руб­ля, годовая выручка — 200 тысяч рублей на квадратный метр.

Первые успехи

Столичные власти считают, что результаты работы ОЭЗ «Технополис «Москва» доказывают эффективность выбранной стратегии. Список резидентов насчитывает 50 компаний, инвести­ровавших около 18,5 млрд руб­лей и создавших более 5 тысяч рабочих мест. Пока технологичес­кими прорывами похвастаться не получится. Но у резидентов почти всех отраслей — микроэлектроника, робототехника и промышленная автоматизация, энергоэффективные, информационные и коммуникационные технологии, медицинское оборудование, композитные материалы и нанотехнологии — есть интересные разработки или первые заметные успехи.

ООО «ГДЦ ЭНЕРДЖИ ГРУПП» запустила дата-центр, который стал одним из крупнейших в России и одним из самых энергоэффективных центров обработки данных в Европе. НЦК разработал модульный композитный кузов городского автобуса, не имеющий аналогов в мире и удостоенный международной премии JEC Innovation Awards в Париже. В следующем году «ЭЛТА» намерена запус­тить первое в России серийное производство отечественных глюкометров. Громким событием Петербургского экономического форума стало подписание первого крупного контракта между изготовителем субмикронных полупроводниковых изделий «Ангстрем-Т» и китайским дистрибьютором Zhejiang Sirius Semiconductor Co. Российский завод произведет микроэлектронику для смартфонов, планшетов и бытовой электроники. Объем поставок — 10 тыс. пластин в месяц, общая сумма — $36 млн.

На территории ОЭЗ создаются новые технологические цепочки: резиденты объединяются, чтобы наладить производство новых продуктов. Сейчас в особой экономической зоне действуют пять таких объединений. Площади ОЭЗ пока не заполнены на 100 %, но спрос со стороны бизнеса стабильно высокий. Среди претендентов на «московскую прописку» в том числе иностранные корпорации. Сейчас доля резидентов из-за рубежа не превышает 30 %.

Будущее в массы

Некоторые решения резидентов город взял на воору­жение. Лидер российской полупроводниковой отрасли «Микрон» давно выпускает микрочипы для карт «Тройка», биометрических паспортов и банковских карт. С Biocad, разрабатывающим иммуномодуляторы и препараты против рака, столичное Правительство заключило офсетный контракт на десять лет на общую сумму 14 млрд рублей. Перспективная идея для московского транспорта — композитный электробус MODULO от НЦК, который находится на этапе тестирования. Совместный проект реализуется и с «Коптер Экспресс», производящей на территории ОЭЗ беспилотники. Интегрировать дронов в городскую среду сложно, но такие устройства могут, к примеру, заниматься мониторингом на водоемах и вовремя сообщать спасателям о происшествиях.

Впрочем, выгоды от развития ОЭЗ не ограничиваются только материальными активами. Стремительное проникнове­ние в нашу жизнь цифровых технологий поставило перед обществом много во­просов. Поэтому «Технополис «Москва» решено превратить в площадку, посетители которой смогут обсудить любые острые темы: четвертая промышленная революция и ее последствия, цифровые технологии в образовании, современной городской среде.

Москвичи смогут записаться на экскурсию и увидеть самые интересные производственные площадки ОЭЗ «Технополис «Москва». Каждый год с технологией производства RFID-меток знакомит экскурсия на завод «Микрон». В этом году жителей города принимал Центр молодежного инновационного творчества «Коптер», где продемонстрировали процесс сборки программируемого квадрокоптера «Клевер 3» и его возможности в автономном полете. «Каждый раз придумываем новые программы, выбираем производства, которые будут понятны посетителям, — рассказывает Игорь Ищенко. — Обычно интересует все, что ассоциируется с будущим: сенсорные панели, 3D-сканеры, различная робототехника».

Столичные власти считают, что результаты работы ОЭЗ «Технополис «Москва» доказывают эффективность выбранной стратегии. Список резидентов ОЭЗ насчитывает 50 компаний, инвестировавших около 18,5 млрд рублей и создавших более 5 тысяч рабочих мест.

«Планируем превратить ОЭЗ в деловую площадку»

О том, как развивалась особая экономическая зона Москвы и что ждет ее в будущем, рассказывает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Александр Прохоров

Стратегия развития особой экономической зоны

Цель — наладить производство конкурентоспособной технологичной продукции без ущерба для экологии города и создать для москвичей высокооплачиваемые рабочие места. Инновационные разработки и наукоемкие технологии всегда требуют больших вложений. Поэтому так важно поддержать инвесторов комфортными условиями. Резиденты ОЭЗ действительно получили серьезные фискальные послабления, таможенные преференции, снижающие расходы по платежам и налогам в федеральный и мос­ковский бюджеты до 47 %.

Освободившиеся средства компании могут направить на модернизацию оборудования, исследования, разработки, НИОКР. Но воспользоваться преимуществами могут только проекты, обладающие достаточным инвестиционным и научным потенциалом в микроэлектронике, энергосбе­регающих технологиях, биотехнологиях и фармацевтике, машиностроении, нанотехнологиях.

На данный момент резидентами ОЭЗ стали 50 компаний, занимающихся инновационными разработками в информационных и телекоммуникационных технологиях, медицинском оборудовании, микроэлектронике. Они инвестировали в обновление московской промышленности свыше 18 млрд рублей и каждый год создают сотни новых рабочих мест. Сегодня в ОЭЗ создано более 5 тысяч рабочих мест.

Столичная «прописка» ОЭЗ

Особая экономическая зона перешла в ведение Москвы по поручению Президента. Именно этот шаг обеспечил ОЭЗ мощный импульс для развития. С сентября 2016 года — момента передачи полномочий по управлению ОЭЗ «Технополис «Москва» Правительству города — список резидентов пополнился 12 новыми компаниями, общий объем заявленных инвестиций в проекты составит 13,605 млрд руб.

Дальнейшее развитие ОЭЗ

Мы интегрируем в гринфилд в Зеленограде всю ту полезную инфраструктуру, которая уже сформирована в «Технополисе «Москва» в Печатниках. Кроме того, хотелось бы создать службу «одного окна», чтобы необходимые для бизнеса решения федеральных и исполнительных органов власти можно было получить в одном месте. Это будет серьезной помощью для резидентов. Наконец, мы планируем превратить ОЭЗ в модную деловую площадку, на которой маркетмейкеры из различных индустрий смогут обсудить все, что связано с новыми технологиями и вызовами цифровой среды.

Что касается новых резидентов, сейчас ОЭЗ привлекает в основном средний и крупный бизнес. Но в дальнейшем будет увеличиваться и количество резидентов из малого бизнеса, который во всех развитых странах является основой экономики.

Московская ОЭЗ - в числе лучших в России

Прошло слишком мало времени с момента передачи управления. Хотя, даже несмотря на довольно короткий срок, ОЭЗ уже продемонстрировала неплохие операционные показатели.

Что дальше? Наш Департамент выступает за сохранение фискальных преференций на региональном уровне. Это то, что помогает резидентам на равных конкурировать с более мощными игроками и разрабатывать уникальные продукты и решения. Управляющая компания поможет участникам ОЭЗ с расширением рынков сбыта за пределами России и поиском партнеров, интеллектуальный капитал которых может вывести российские компании на более высокий уровень. Например, в начале октября УК принимала представителей платформы Sami и японской консалтинговой фирмы Skylight. Они налаживают деловые связи между российскими и японскими разработчиками информационных технологий. Это интересно обеим сторонам, поэтому в ноябре этого года в Москве провели презентацию ОЭЗ и ее резидентов для крупнейших японских IT-компаний.

Конечно же, впереди еще много работы, но мы к этому готовы.

Михаил Столяров, генеральный директор ООО «Нанотехнологический центр композитов»

Сторонникам точки зрения, что ОЭЗ — тепличная среда, снижающая конкурентоспособность компании, я бы ответил: господдержка для игроков рынка композитов не преимущество. Это необходимое условие для работы. Многие российские компании-конкуренты также являются резидентами особых экономических зон. Иностранные цент­ры композитов пользуются беспрецедентной поддержкой государства независимо от того, где находятся: в США, Европе или Китае. Например, в Великобритании и Германии производителям композитов создали условия, позволяющие не думать о возврате инвестиций: бесплатная земля, финансирование строительства зданий, гранты на оборудование, поддержка бюджетов всех уровней. Их единственная задача — развиваться.

Причина особого положения в том, что такие центры разрабатывают инновационную и стратегически важную продукцию. Ее значительная доля поступает не на открытый рынок, а производится в рамках оборонного заказа. Кстати, наша компания давно работает по государственному оборонному заказу. В настоящее время мы завершаем выполнение уникального проекта: изготовление из углепластика серии корпусов вертолетных тренажеров высшей категории сложности. Он позволяет имитировать перегрузки, максимально приближенные к реальным условиям пилотирования.

Благодаря государственной поддержке у нас появилась возможность развиваться. Выручка НЦК с 2015 по 2017 год выросла в два раза — с 365 млн до 666 млн рублей. Доля выручки от экспорта (важное требование к резидентам ОЭЗ) составляет около 15 %. В нашем портфеле сейчас два крупных проекта с иностранными компаниями, которые позволят в 2019 году нарастить долю экспорта до привычных 25 % оборота.

Анна Половинко, заместитель генерального директора АО «НИИМЭ» по финансам и стратегическому развитию

Микроэлектроника, пожалуй, самая капиталоемкая отрасль современной экономики. Мировой опыт свидетельствует о том, что рыночных механизмов для ее развития недостаточно. Государства, имеющие собственные производства микрочипов, всегда поддерживают производителей через налоговое и тарифное регулирование, развитие рынков сбыта, преференции в госзакупках, подготовку кадров.

НИИМЭ вошла в ОЭЗ Москвы в 2015 году. В статусе резидента институт разработал новые высокотехнологичные микрочипы для транспортных и логистических проектов, банков, а также чипы для развития индустриального интернета вещей. Все они имеют подтвержденный статус отечественных изделий микроэлектроники первого уровня (разработаны и производятся на территории РФ). Многие разработки успешно экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья, конкурируя на открытом рынке с продукцией мировых производителей.

Статус резидента ОЭЗ — не только привилегии, но и ответственность. У резидентов есть обязательства по инвестициям в разработку и производство, создание рабочих мест, рост продаж.

Олег Рудаков, генеральный директор АО «Профотек»

К 2030 году «Россети» планируют сделать отечественную энергетику цифровой. Наша продукция и решения станут ключевыми компонентами этого процесса. Разработчиков подобных технологий в России было несколько, но мы стали единственной в России компанией, которая смогла довести свой тестовый образец до промышленного производства.

В мире всего четыре производителя обладают собственными разработками цифровых трансформаторов. В отличие от аналоговых они значительно упрощают энергетическую инфраструктуру и ее обслуживание, обеспечивают коммерческий учет и контроль за показателями качества электроэнергии. Не могу сказать, что господдержка отрасли — обязательное условие для конкуренции с мощными иностранными энергетическими корпорациями. Но преимущества, которые дает нам статус резидента ОЭЗ, очень важны. Мы не можем в полной мере воспользоваться таможенными льготами — импорт составляет всего 20 %, остальные 80 % компонентов «Профотек» производит сам. Но у нас в штате много высококвалифицированных инженеров, поэтому размер фонда оплаты труда большой. Страховые взносы по пониженной ставке — 21 % при базовой ставке от 26 до 34 % — интересная льгота. Выход на точку безубыточности планируется по итогам этого года. В следующем году надеемся воспользоваться особым режимом при уплате налога на прибыль.

В прошлом году объемы производства «Профотека» выросли в 2,5 раза, но нам нужно активно расширяться, привлекать крупных инвесторов. Сейчас у нас один акционер — Роснано. Но я не исключаю, что наши инновационные разработки в сочетании с фискальными и административными преимуществами станут для крупных корпораций, в том числе иностранных, веским аргументом в пользу альянса с «Профотеком».

О результатах работы рассказывают резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва»

«Создать интеллектуальную среду»

Чем особая экономическая зона Москвы отличается от других и опыт каких стран изучали столичные власти при ее создании, рассказывает и.о. генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь Ищенко.

Игорь Ищенко

Примеры зарубежных ОЭЗ

Всего в мире более 4,3 тысяч особых экономических зон, работающих более чем в 130 странах. В России они начали развиваться сравнительно недавно — в 2005 году. В этом были свои плюсы: к этому моменту многие страны накопили огромный опыт, который можно было анализировать, заимствовать. Нам было важно изучить самое интересное из мировой практики. Ведь успешно работающие ОЭЗ дают не только легко просчитываемый макроэкономический эффект (приток не спекулятивного капитала, а долгосрочных инвестиций, увеличение занятости, рост экспорта и доходов бюджета), но и способствуют повышению производительности труда, трансферу технологий и диверсификации экономики.

Мировой лидер в создании свободных экономических зон — Сингапур, который считают одним из самых интересных примеров трансформации своей экономики. Там сделали ставку на развитие специализированных территорий. Хороший пример — промышленная зона Джуронг, расположенная в портовом районе. Она застраивалась по городскому типу: там есть промышленные кластеры, жилые районы, офисные, торговые, административные центры. Большая часть предприятий в этой зоне принадлежит иностранным инвесторам.

Интересен опыт Китая, в котором специальные экономические зоны c 1980 года стали инструментом диверсификации экономики. Все начиналось с четырех пилотных площадок, теперь их число превысило 200. Все они стали точками рос­та экономики КНР.

Условия для резидентов столичной ОЭЗ ориентированы и на небольшие компании

Есть объективные факторы. Москва — огромный рынок сбыта, привлекательный для инвесторов сам по себе. Представьте, в московской агломерации живут 20 миллионов человек, ежегодные траты которых составляют около 10 трлн рублей. Результат наших усилий — то, что «Технополис «Москва» стал единственной ОЭЗ в нашей стране, представленной двумя форматами: гринфилд- и браунфилд-площадки. Первая расположена в промышленной зоне «Алабушево» и рассчитана на крупный бизнес, имеющий в портфеле уникальные разработки и способный выпускать высокотехнологичную продукцию. 1 млрд инвестиций — это средний объем для проектов на площадке гринфилд. Браунфилд-площадка, организованная на месте автозавода «Москвич», спроектирована для небольших компаний.

Дополнительный пакет льгот для резидентов от Московского Правительства - серьезные преимущества для бизнеса

Прежде всего это нулевые ставки налога на прибыль, землю, транспорт и имущество (для регионального бюджета). Условия аренды земельных участков тоже более чем привлекательные: 2 % от кадастровой стоимости плюс понижающий коэффициент. Выкуп земли необязателен, но и он обойдется в 1 % от кадастровой стоимости. Хотя сниженная фискальная нагрузка далеко не единственный аргумент для бизнеса. Продуманная инженерная и производственная инфраструктура — это не менее важно. Резидентам предлагаются современные производственные и офисные площади. В течение 30 дней их бесплатно подключают к электро-, водо- и теплоснабжению. Нам удалось выстроить работу компаний со многими контрольными и разрешительными органами в режиме «одного окна». Резидентам не нужно думать о безопасности — это в компетенции управляющей компании. Кроме того, их обслуживают многочисленные сервисные компании: кафе, клининговые и юридические фирмы, типография полного цикла. Но хотелось бы, чтобы экономическая зона стала одновременно и интеллектуальной и позволяла изучать необычные стратегии, оригинальные концепции, разный опыт использования одинаковых инструментов. Ведь большинство прорывных идей были найдены на стыке разных дисциплин. Мы уже провели несколько деловых форумов. В конце лета на площадке в Печатниках прошел первый бизнес-фестиваль Greenfield Fest. Он собрал не только резидентов ОЭЗ, но и известных предпринимателей, представителей инвестиционных фондов, бизнес-тренеров. Деловую программу сформировали так, чтобы была возможность обсудить интересные тренды и получить практически полезную информацию. Очень яркие выступления участники подготовили по развитию цифровой среды, профессиям, которые будут востребованы в будущем. На сессии «Русские норм!» рассказали об инновационных и ярких проектах, которые российские бизнесмены с успехом реализовали в том числе за пределами России. Поверьте, их не так мало. Что касается практической пользы, бизнесмены могли получить консультацию экспертов о способах налаживания экспорта или получения льготного кредитования.

«Алабушево»

1/2 2/2

• Общая площадь – 142,1 га

• Арендопригодная площадь – 44,9 га

• Инженерные мощности:

• Электроэнергия – 60 мВт

• Теплоснабжение – 185 Гкал/час

• Водоснабжение – 2419,9 m³/сутки

• Водоотведение – 1807,5 m³/сутки

ОЭЗ «Технополис «Москва», корпус № 5

• Общая площадь – 220000 м²

1 этаж:

• Высота потолка – 8 м

• Нагрузка на пол – не ограничена

• Шаг колонн – 12/12

2 этаж:

• Высота потолка – 11 м

(8 м до балки)

• Нагрузка на пол – 1,5 т/м

• Шаг колонн – 12/24

• Электроэнергия – 69,48 МВт

• Теплоснабжение – 156 Гкал/час

• Водоснабжение – 500 ДУ

Административно-деловой центр «Алабушево»

• Общая площадь – 17780 м²

• Офисные помещения

класса «А» – 4800 м²

• Конференц-холл

• Гостиница

• Зал совещаний на 80 мест

• Лобби-бар – 172 м²

Площади OPEN TECHNOPOLIS

• Свободная планировка

• Долгосрочный договор сроком до 20 лет

• Панорамное остекление

• Возможность организовать отдельный вход

• Форматы помещений – open space, кабинетная система

• Высота потолка – 4,2 м, состояние – Shell&Core

• Внутренний двор для отдыха

• Открытый наземный паркинг

• Круглосуточная охрана и доступ к помещениям 24 часа

Чистые комнаты (микроэлектроника)

• Общая площадь – 5100 м²

• Общая площадь блока чистых помещений – 5100 м²

• Класс чистоты ISO 7 с возможностью увеличения одного из блоков до класса ISO 5 путем замены фильтр-модулей

• Фальшпол для обеспечения нижнего подключения технологического оборудования

• Первичная подготовка под водоочистку

• Емкости под жидкий азот

• Помещение под размещение технологических газов

• Подготовка к сбору химических стоков от технического оборудования

• Система безопасности: видеонаблюдение, система контроля доступа

• IP-телефония, беспроводной интернет

• Резерв для охлаждения технического оборудования арендаторов

Чистые комнаты (биотехнологии)

• Общая площадь блока чистых помещений – 2100 м²

• Класс чистоты C по стандартам GMP (отечественные и зарубежные сертификаты соответствия)

• Помещение под размещения технологических газов

• Энергетическая мощность в достаточном объеме для обеспечения работы оборудования на территории чистых помещений

• Система безопасности: видеонаблюдение, система контроля доступа

• IP-телефония, беспроводной интернет

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы