Легкий на подъем: первый премиальный пикап Mercedes-Benz

Место пикапа в модельном ряду Mercedes-Benz пустовало с 1972 года. Тогда немецкие инженеры сконструировали его на базе легендарной бизнес-серии W114, но массово выпускать не стали. Полноценная премьера прошла совсем недавно: началось все с концепта, показанного в 2016-м и спустя год поставленного на конвейер. В этом году X-Класс c самым мощным в сегменте двигателем V6 прибыл на российский рынок.

Новый X-Класс один из немногих на рынке покрывает сложный запрос на уместный в городских реалиях пикап с повышенным комфортом, тягой и проходимостью. Выносливый и вместительный, автомобиль создан для работы в городе и за городом, путешествий на дальние расстояния и езды по бездорожью с внушительными грузами. Подвезти делового партнера в представительном салоне, после работы отправиться с друзьями на хоккей, захватив униформу на всю команду, отвезти в загородный дом велосипеды или лыжи, а на выходные уехать исследовать природу с квадроциклом в багажнике — теперь для всех этих задач достаточного одного автомобиля.

Для этой модели немцы реализовали три идеологически разных решения: Pure, Progressive, Power. К каждой линии прилагаются свои опции. Выбор напрямую зависит от стиля жизни хозяина.

Линия Pure: надежный напарник

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В комплектации Pure автомобиль предназначен в первую очередь для людей, проводящих много времени за городом. Собственное хозяйство, аграрный бизнес и увлечения, требующие много места в багажнике, — с пикапом проблема переполненной машины больше не встанет. Одновременно с грузом до 1000 кг в X-Класс помещаются пять человек, а на буксире можно везти еще 3,5 тонны — от моторной лодки или катера до жилого трейлера.

Внешне Pure узнаваем по лаконичному однотонному дизайну и неокрашенным бамперам. Внутри — по функциональному интерьеру с тканевыми креслами. Основное пространство для кастомизации — багажный отсек длиной 1581 см и высотой борта 475 мм. Велосипеды, стройматериалы, небольшой квадроцикл можно закрепить с помощью реек для фиксации грузов. Для лыж, каркаса палаток и других длинных грузов пригодятся рейлинги. Для постоянных грузов предусмотрены герметичный ящик и разделители. Кузов также можно закрыть: механической роллетной крышей, жестким кунгом или глянцевой крышкой.

Линия Progressive: представительный автомобиль для жизни и путешествий

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К выдающимся рабочим характеристикам в пакете Progressive добавляются стилеобразующие детали. Progressive оптимален для горожан, проводящих много времени за городом. Таким автовладельцам важны не только опции для грузоперевозок, но и функции внедорожника. Загородные поездки по незнакомой местности перестают быть вызовом — машина справится с любой дорогой, включая брод до 60 см и подъемы до 45°.

От стандартных кроссоверов Х-Класс отличает именно внушительный внедорожный потенциал. На наш рынок Mercedes-Benz поставляет всю гамму своих лучших дизельных двигателей. В паре с самым мощным в сегменте V6 идет семиступенчатый автомат 7G-Tronic Plus. В списке стандартных опций числится и постоянный полный привод 4MATIC с распределением крутящего момента в пропорции 40:60 в пользу задних колес, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала. Результат — тяга на любой дороге и вне ее.

Линия Power: тяжелый люкс для города

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X-Класс в версии Power — внешне самый яркий в линейке. Он создан для трендсеттеров — людей, которым дизайн важен не меньше рабочих качеств. Это бизнес-автомобиль, подчеркивающий характер и увлечения владельца. Автомобиль выгодно выделяется в городе и становится центром загородной жизни. В кузове вы можете установить саунд-систему, светомузыку. Это авто и для тусовок, и для комфортных дальних поездок — в том числе по покрытию непредсказуемого качества.

Power отличают дорогой салон с мягкими элементами, кожа и микрофибра на креслах с практически спортивной боковой поддержкой, 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары головного света. Самый впечатляющий элемент дизайна — редкие для города хромированные детали на бамперах и элегантная дуга на кузове. Дополняют пакет система бесключевого доступа, климат-контроль, электропривод кресел, мультимедиа-система Audio 20 CD с 7-дюймовым цветным экраном.

В городе и на междугородних трассах грузовая сущность X-Класса уступает место характеру стабильного и уверенного внедорожника. Точно и без задержек реагирует руль, незаметно сменяют друг друга передачи. Опциональная электроника разгружает водителя: система удержания полосы движения «видит» разметку, система распознавания дорожных знаков предупреждает о «кирпичах» и скоростных ограничениях — полезная функция в дальних поездках по незнакомым городам. В стандартном пакете идет семь подушек безопасности, в дополнительных — камеры кругового обзора, комплексная защита водителя и пассажиров, образцовые тормозные системы, которые помогают выйти из сложных ситуаций на любых дорогах. Надежность езды даже на максимально загруженной машине обеспечивает стальная лонжеронная рама — стабильности и прочности Х-классу не занимать. Сделать путешествие более комфортным для пассажиров призваны опции из пакета оформления Style: стекла с тонировкой, удобные подножки, стеклоподъемник для заднего стекла, открывающий доступ на грузовую платформу.

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Классический пикап — машина рабочая, утилитарная. Функция у этих моделей традиционно выходит на первый план, оставляя позади комфорт и удовольствие от вождения. В Mercedes-Benz не так. Здесь учли основные проблемы других моделей: от скучных интерьеров до кренов на скоростных поворотах. Мощный дизель, постоянный полный привод, многорычажная подвеска заднего жесткого моста, высокая поперечная устойчивость — это не опции, а характеристики базовой сборки, позволяющие X-Класс держать дорогу, какой бы они ни была. Высокий уровень комфорта, которым славится немецкий концерн, теперь доступен в формате мощного внедорожного автомобиля, который с помощью дополнительных опций можно легко настроить под ритм своей жизни.

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