Искусственный интеллект, беспилотники и офис в городском транспорте

Мария Роженко (НИУ ВШЭ), Андрей Васильев (зам. генерального директора по развитию городского транспорта ТМХ), Максим Дьяконов (генеральный директор компании «Центральная пригородная пассажирская компания»), Андрей Романчиков (генеральный директор «ЛокоТех-Сигнал»).

В начале декабря завершился 8 Международный фестиваль науки и технологий Политех360. Генеральный партнер фестиваля — АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), один из крупнейших в мире производителей железнодорожной техники и городского рельсового транспорта. В рамках фестиваля ТМХ провел дискуссию с представителями транспортной системы Москвы о том, как должен меняться транспортный облик города.

По словам генерального директора компании «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) Максима Дьяконова, в ближайшем будущем нас ждет развитие тарифов и системы продаж, контроля, проезда пассажиров. Уже совсем скоро начнется работа над проектами, которые связаны с бесшумностью, с доступностью мобильной связи и wifi вне зависимости от вида транспорта. Сейчас ведутся исследования, тестируются возможности системы, которая в будущем позволит отказаться от билетов и турникетов, и будет пропускать пассажиров, идентифицируя их по лицу. Такая система, как утверждает генеральный директор ЦППК, будет работать для любого вида общественного транспорта вне зависимости от того, рельсовый он, колесный или «рогатый».

Метро идет в сторону браслетиков, колечек и других подобных носителей. В любом случае, все развитие транспортной системы идет к единому билету, к единому носителю и, желательно, к минимальному времени, которое потребуется для того, чтобы пройти все контроли.

Использование активных видов транспорта — актуальный мировой тренд. По словам Андрея Васильева, заместителя генерального директора по развитию городского транспорта «Трансмашхолдинг», уже сегодня в поездах ТМХ, которые двигаются между городами, есть специальные крепления для велосипедов, есть специальные места, где их можно оставить. Оснастить подобными креплениями метрополитен тоже не так сложно. Андрей Васильев напомнил о печальной участи когда-то крайне передовой компании Kodak, сделавшей первый цифровой фотоаппарат еще в 1976 году, а затем отказавшейся от нее, потому что маркетинговые исследования прогнозировали взлет цифровых технологий только через 100 лет. Компании Kodak в 2009 году не стало. Я считаю, что задача нас, как людей, По словам коммерческого директора ТМХ, «задача людей, которые разрабатывают систему управления городским железнодорожным транспортом – соответствовать, бежать как можно быстрее и пытаться просто не исчезнуть на этом пути».

Гости дискуссии смотрят ролик ТМХ

Участники дискуссии обсудили также концепцию мобильности как услуги. По словам Андрея Романчикова, кандидата технических наук, генерального директора компании «ЛокоТех-Сигнал», разрабатывающей инновационные системы управления движением транспорта, внедрение беспилотных технологий уже в ближайшем будущем станет лишь вопросом нормативного регулирования. В пригородном электропоезде и в метро машинист уже сейчас — человек, который следит за автономно работающими системами. Для того, чтобы сделать поезда беспилотными, осталось совсем немного: физически огородить то место, где движется поезд, потому что машинист – это человек, который реагирует на экстренные ситуации, в частности на людей, которые могут прыгать на рельсы и т.п. По словам Андрея Романчикова, технических вызовов для беспилотного рельсового транспорта не осталось. Теперь надо подойти к проблеме психологически, а для уверенности закрыть и обезопасить инфраструктуру и подготовить соответствующую нормативную базу.

Собравшиеся обсудили и более длительный горизонт транспортного планирования.

Андрей Романчиков предположил, что мы придем к интеграции и к интеллектуальному управлению транспортным комплексом как единым целом. То есть в этом случае всё что движется будет связано в единую систему и будет зависеть от конкретных желаний конкретного пассажира. То есть каждый объект может быть подсоединен в зависимости от времени года, в зависимости от погоды, в зависимости от количества пассажиров, времени, количества транспорта, интервалы могут адаптироваться в автоматическом режиме. Транспортная система как живой единый механизм, управляемый искусственным интеллектом и подстраивающаяся под нужды города – это не научная фантастика, но то, что легко можно представить уже сейчас.

Гости дискуссии

Производители транспорта, будут пытаться помочь вам делать то, что вы делаете в транспорте более комфортно, с большей безопасностью и так далее.

Если люди будут больше спать, то придется думать о том, каким образом секционировать, отгородиться, сделать сон в транспорте безопасным. Если вы читаете, то если это бумага, вам предоставить необходимое освещение. Если важны будут персональные девайсы, то они должны иметь зарядку.

По словам генерального директора компании «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) Максима Дьяконова, общая задача всех городских транспортников – это как можно больше пассажиров переместить в общественный транспорт. Для этого необходимо в общественном транспорте решить те задачи, которые пассажир не может решить, например, в автомобиле. К примеру, можно подумать о том, каким образом сделать возможной работу: предоставить пассажиру интернет, предоставить электричество, столик для ноутбука. Дьяконов заверил собравшихся, что хотя не для всего еще есть готовые решения, все услуги, которые предоставляются пассажирам, будут на самом высоком уровне.

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