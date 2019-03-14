Интеллектуальные компании: как бизнес вступает в новую эру

Представьте: операционные процессы в компании проходят без участия людей. Умные машины самостоятельно следят за исполнением контрактов, контролируют финансы, производство, логистику, и экономят сотни миллионов долларов. Это не фантастика. Так работают интеллектуальные компании — новый эволюционный тип организации бизнеса, зарождение которого мы сейчас наблюдаем. Разработки ведущих технологических компаний — таких, как SAP — выступают основным катализатором этого процесса.

Несмотря на глубокое проникновение современных технологий в жизнь компаний, многие процессы в них до сих пор устроены так же, как в 1950-х. Например, приемка товара на склад. Она проходит по стандартному, знакомому многим алгоритму. Товар привозят, и сотрудники начинают проверять документы на поставку. Если видят несоответствия, выставляют претензии поставщикам. Они же в ручном режиме вносят данные в корпоративные системы, распределяют товары по складу и проводят оплату. По сравнению с 1950 годами в этом процессе изменились только детали: раньше поставку записывали в бухгалтерские книги, сейчас — в ERP. Но принцип тот же, что и 70 лет назад: хотя машины выполняют часть операций, все необходимые действия совершает человек. Он же принимает решения.

Но в последнее десятилетие это меняется. Взрывной прогресс в области технологий, которые использует в своих решениях SAP, дал возможность для прорыва. Речь идет, прежде всего, об анализе больших данных, машинном обучении, искусственном интеллекте (ИИ), роботизации. Появляются компании, в которых, после внедрения продуктов SAP, машины начинают полностью заменять человеческий ручной труд в операционных бизнес-процессах. Такие компании и называют интеллектуальными компаниями.

Как компания становится интеллектуальной

Интеллектуальная компания — один из этапов цифровой трансформации, которую переживают сейчас многие предприятия. Но сам по себе переход на диджитал-инструменты в некоторых бизнес-процессах не делает компанию интеллектуальной автоматически. Чтобы считаться таковой, она должна отвечать трем условиям.

Первое. Хотя бы в одном бизнес-процессе в компании должен быть внедрен автоматизированный процесс сбора и передачи информации с датчиков в режиме реального времени.

Второе. Рутинные операции с физическими объектами в интеллектуальных компаниях роботизированы и проходят без участия человека. Так уже работают склады Amazon: все манипуляции с товарами совершают автономные машины-погрузчики. О каждой операции они сообщают автоматизированной системе сбора данных, которая «знает» актуальное положение и состояние каждого товара в любой момент.

Третье. В интеллектуальной компании для принятия решений применяются технологии обработки больших данных. Умные системы аккумулируют информацию о бизнес-процессах (производстве и продажах, например) и создают на её основе прогнозные сценарии. Они оптимизируют деятельность предприятия и повышают его прибыль. Например, если есть данные о росте спроса, система сама это определит и инициирует увеличение производства по всей его цепочке.

Как интеллектуальные бизнес-процессы работают на практике

Главная задача этих технологий в интеллектуальной компании — снизить влияние человеческого фактора на операционную деятельность. Это дает колоссальные преимущества. Качество выпускаемых товаров не зависит от человеческих ошибок. Компания может проявлять большую гибкость в планировании и коррекции процессов. А сокращение ручного труда позволяет обойтись меньшим штатом.

Например, интеллектуальные технологии отлично справляются с обнаружением неликвидов. Увидеть уже имеющиеся неликвидные товары в ERP-системе несложно. Но спрогнозировать, какие позиции станут неликвидными и заморозят оборотные средства в будущем, могут только аналитики финансового отдела. Или умные системы. На основе данных о текущем и историческом спросе, внешних экономических факторах, движении товара и условиях его хранения они заранее находят потенциальные неликвиды и рекомендуют, как с ним поступить. Причем, в отличие от «живых» аналитиков, которые мониторят ситуацию лишь периодически, технологические решения делают это постоянно.

Другой процесс — решение проблемы с поставщиками. Нервная и сложная работа для закаленных менеджеров. Которую тоже можно полностью перепоручить интеллектуальной системе. Возьмем приемку товара на склад. Заменяя кладовщика, интеллектуальная система самостоятельно оценивает, соблюдены ли условия контракта: сроки поставки, количество и качество товаров. Остальное — дело смарт-контрактов на основе блокчейна — технологии, которая фиксирует все действия всех контрагентов во всей цепочке поставки товара. Если обнаружатся отклонения, система автоматически сообщит о них по всей цепочке, чтобы установить источник проблемы, устранить его и затребовать неустойку.

Технология смарт-рекрутмента повышает качество найма сотрудников. Традиционно рекрутер оценивает резюме соискателя и решает приглашать ли его на работу. Это очень субъективный процесс. На него влияют настроение рекрутера, его подсознательные оценки и личный опыт. Машина же способна беспристрастно сопоставить большой объем данных: множество резюме и профилей в соцсетях с требованиями к вакансии и данными о сотрудниках, которые успешно работают на таких же должностях. И на выходе — рекомендовать оптимального кандидата или сразу отправить ему приглашение на собеседование.

Это лишь несколько примеров. Но таким же образом интеллектуальные решения могут заменить человека в любом операционном процессе.

Какие компании уже стали интеллектуальными

Пока что в мире не существует ни одной на сто процентов интеллектуальной компании. Но предприятия, где полностью интеллектуальными стали отдельные процессы, уже есть.

Одна из компаний, делающих осознанные шаги в этом направлении, — Adidas. В ней SAP помогла интеллектуализировать несколько бизнес-процессов. Например, создание кастомизированной обуви. Умная система принимает заказ от клиента и сама же передает его в производство. А когда пара обуви готова, она без участия человека отправляется в доставку.

Крупнейший железнодорожный перевозчик Италии — Trenitalia — с помощью системы управления обслуживанием поездов, разработанной SAP, сократил расходы на ремонт на 8%. На ключевых узлах вагонов — тех, что ломаются чаще всего, — установлено 6 млн датчиков. Умная система на основе технологий SAP в режиме реального времени снимает с них показания, анализирует этот колоссальный объем данных и выявляет закономерности. Это помогает определить вероятность поломки и в профилактическом режиме предотвратить её.

Бразильский производитель сельхозтехники Stara внедряет в комбайны и трактора системы интеллектуального земледелия от SAP. Во время работы — посева, полива или закладки удобрений — комбайн собирает данные о состоянии почвы и растений. А система в режиме реального времени корректирует его работу. Например, оценивает, сколько удобрений и воды нужно для конкретного гектара почвы, чтобы получить высокий урожай. Агропромышленные компании, которые используют интеллектуальное земледелие, сообщают о росте урожаев на 10-12%, сокращении затрат на семена на 3-8%, а на удобрения — до 30-50%.

В целом, по подсчетам Advance2000, интеллектуальные компании в 23 раза лучше традиционных привлекают клиентов и добиваются в 19 раз более высокой окупаемости инвестиций. Потому очевидно, что с каждым годом их будет появляться все больше. В 2018 году Университет прикладных наук Вюрцбург-Швайнфюрт, проанализировав более 450 компаний, выяснил, что 60% из них планируют в ближайшее время инвестировать в роботизацию, машинное обучение и искусственный интеллект. Будущее уже здесь, и лучшее, что можно сделать, — первым увеличить свою конкурентоспособность с помощью новых возможностей, которые дают нам умные технологии.

Это лишь часть примеров применения инноваций в интеллектуальных компаниях. Если вы хотите более подробно познакомиться с интеллектуальными сценариями, которые уже сейчас используются ведущими российскими компаниями, приглашаем вас на SAP Forum 2019, 17 апреля

ООО «САП СНГ»