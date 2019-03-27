Бизнес-школа СКОЛКОВО предоставит специальные условия финалистам конкурса «Лидеры России» на обучение

В этом году для победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» бизнес-школа СКОЛКОВО предоставляет скидки в размере 500 000 р. и 300 000 р. на программы международного стандарта:

· СКОЛКОВО MBA

· СКОЛКОВО Executive MBA

· HKUST-SKOLKOVO EMBA for Eurasia

Помимо этого, финалисты смогут получить скидку в размере 150 000 р. на программу «Практикум» и 200 000 р. на программу «Practicum Global Shift».

Также бизнес-школа СКОЛКОВО предоставляет специальную цену на обучение по программе Master in Public Strategy - 1,8 млн рублей.

«Master in Public Strategy» - новая программа по разработке стратегий государственного и общественного развития. Это образовательное пространство для людей, которые хотят изменить страну.

Полуфиналисты конкурса (2700 человек, отобранных по итогам онлайн-тестирования) смогут пройти вступительные испытания в бизнес-школу СКОЛКОВО бесплатно.

Подробные условия акции можно найти на сайте бизнес-школы СКОЛКОВО skolkovo.ru, а также позвонив по телефону: 8(495)280-06-16 или написав по электронной почте на адрес: emba@skolkovo.ru.

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