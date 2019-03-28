Степень МВА в российском бизнесе: реальная польза или пустые амбиции?

Получить западное бизнес-образование в российских деловых кругах – что-то вроде правила хорошего тона. Чего ждут наши соотечественники от программы Master of Business Administration? А главное, что она реально может дать российскому предпринимателю?

Квалификация мастера делового администрирования предполагает способность руководить бизнесом. Обычно такое образование получают те, кто планирует открыть своё дело. Ведь хотя в наших вузах много экономических специальностей, западным программам мы подспудно доверяем больше – как минимум потому, что история частного предпринимательства там более долгая.

Правда, многие уверены, что реальной пользы от этой программы нет: уж слишком российский бизнес специфичен... Да и любой бизнес специфичен, ведь каждая страна обладает своими неповторимыми особенностями. Однако люди, прошедшую эту школу, говорят, что дело не в конкретных знаниях. Точнее, не только в них.

– Формальное образование в бизнес-школе вторично – ни в одном курсе лекций не будет того, что ты не сможешь прочитать в профессиональной литературе, в книгах-бестселлерах, покупаемых за десяток долларов и осваиваемых за неделю, – рассказывает основатель корпорации «Окна 21 века», проходивший обучение по программе МВА в бизнес-школе Калифорнийского университета в Беркли. – Громкое имя тоже нужно не каждому – диплом MBA с подписью «Терминатора» (дипломы Калифорнийского университета подписываются губернатором штата, которым в 2009 году был Арнольд Шварценеггер) я не использовал ни разу. Формально это образование не помогает в работе. На мой взгляд, главная вещь, которую дает MBA, это уверенность в себе, в том, что, начав, сможешь дойти до финиша.

Действительно, с психологическими аспектами предпринимательства российские учебные заведения традиционно работают мало, хотя в бизнесе психологическая устойчивость и уверенность в себе крайне важны. Например, в «Окнах 21 века» любят рассказывать, как компания появилась во время летней практики в Беркли: в качестве учебного стартапа была выбрана оконная фирма. Причем все это происходило в разгар кризиса – заканчивался 2008 год. Но компания не только выжила, но и продолжила активно развиваться. Не помешал ей и вялотекущий кризис последних лет: в 2018 году она отметила десятилетний юбилей.

Но дело, конечно, не только в психологии: по словам основателя, важную роль сыграла ориентация на современные управленческие подходы, прививаемая в процессе обучения. Бизнес-администратор понимает и умеет применять гибкие механизмы управления – приспособление к меняющимся условиям, выбор оптимальных вариантов из возможных, использование актуальных методов продвижения на рынке и т.д.

Это не просто красивые фразы из учебника: на корпоративном сайте можно увидеть живые примеры этого. Что значит для оконной компании выбор лучшего варианта на рынке? Например, то, что «Окна 21 века» предлагает клиентам профили известных немецких брендов, давно зарекомендовавших себя на рынке. А вот приспособление к меняющимся условиям: если покупательская способность россиян падает, вводи гибкую систему скидок и проводи акции. Так ты сможешь поддержать спрос на свою продукцию и удержать долю рынка. А ориентация на оригинальные методы продвижения проявилась, например, в участии в телевизионных программах, посвящённых ремонту: «Квартирный вопрос», «Дачный ответ», «Школа ремонта», «Чистая работа», «Ремонт по-честному» и «Фазенда».

Важный принцип бизнес-администрирования – честность по отношению к клиентам. Она проявляется в том, что ты не экономишь на качестве и не лжёшь в рекламе. Благодаря этому завоёвывается репутация, которая для западного бизнеса значит очень многое.

В России, где бизнес ещё относительно молод, такое образование способствует появлению добрых традиций предпринимательства и положительного образа бизнесмена. «На full-time программе MBA ты два года находишься рядом с несколькими сотнями талантливых и амбициозных молодых людей, – рассказывает предприниматель. – У всех горят глаза, у каждого в голове десятки идей. И ты, заряжаясь от них, уже не представляешь, как бы твоя работа могла быть скучной и однообразной…»

Итак, польза от прохождения программы МВА очевидна. Однако одной её всё же мало: несмотря на то, что образование строится на методе Case Study – обучение на конкретных примерах, – без практического опыта в условиях конкретной страны не обойтись. А опыт – дитя времени.

ООО «Корпорация «Окна 21 века»

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