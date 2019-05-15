«Умное ЖКХ»: как государство и бизнес меняют отрасль

В марте 2019 года Минстрой утвердил стандарты «умных городов». Их планируется внедрить в течение пяти лет во всех населенных пунктах, где живет больше 100 тыс. человек. Концепция «Smart city» предполагает, что в центре всех процессов находится рядовой гражданин, с его целями и потребностями.

Помимо ориентации на человека, изменения коснутся и качества, и эффективности управления городскими ресурсами, комфортной и безопасной городской среды и экономики сервиса. Важная составляющая «Smart city» – «умное ЖКХ».

Как будет устроено «умное» ЖКХ

Все идеи цифровой трансформации ЖКХ можно разделить на две группы. В первой – те, что меняют саму систему. Среди приоритетов концепции «умного ЖКХ» Минстрой предлагает внедрение современных технологий, которые позволят буквально вести «историю болезни» каждого дома. Идея состоит в том, что в онлайн-режиме можно отследить всю информацию о техническом состоянии дома, его инженерных сетей, а также всех предыдущих проблемах и их решении. В компании «ПИК-Комфорт» шаг в направлении таких инноваций уже сделали.

«Управлять большим бизнесом без современных инструментов невозможно. Времена бумажных журналов и табличек в Excel давно прошли, - комментирует Дмитрий Чирков, директор департамента технологизации УК «ПИК-Комфорт». - Поэтому мы создаем собственные IT-продукты. Сейчас готовимся распространить на весь наш жилой фонд службу «Инвентаризация» - это собственная разработка, фундамент всех наших систем. Она позволяет разложить все, что есть в активе компании на элементы - от многоквартирного дома до одной определенной системы, например, слаботочной».

Еще одним важным инструментом работы компании является служба «Диспетчерская». Это программное обеспечение позволяет консолидировать все заявки в один простой и понятный интерфейс, полностью исключая любую возможность их потери. «Диспетчерская» позволяет сотрудникам в одном окне отслеживать статус заявок жителей, назначать ответственных техников и контролировать сроки исполнения, а затем составлять отчеты.

«ПИК-Комфорт» - самая крупная частная управляющая компания в нашей стране. В нашем холдинге объединены десятки управляющих организаций в 18 регионах России. Была острая необходимость в создании программного обеспечения, которое позволит нам консолидировать все данные, все управленческие и производственные процессы, технические задачи в один интерфейс. Мы это сделали», - отметил Дмитрий Чирков.

Не менее полезная разработка «ПИК-Комфорт» для сотрудников ЖКХ – платформа для судебной работы с долгами. В ней можно отслеживать информацию по каждому должнику: хранить сканы документов и автоматически формировать пакет для обращения в суд и проверять, нет ли новых судебных решений. По данным Росстата, в первом квартале 2018 долги россиян за ЖКХ составили 1,4 трлн рублей или 1,3% от объема ВВП России. Это серьезная проблема, поэтому технологичные решения для борьбы с долгами жизненно необходимы.

Ко второй группе идей цифровой трансформации отрасли относятся те, что облегчают взаимоотношения человека с ЖКХ: помогают оперативно взаимодействовать с управляющей компанией, легко оплачивать счета за воду и электричество.

Например, УК «ПИК-Комфорт» разработала мобильное приложение «Мой кабинет», которое позволяет пользователям решить бытовые вопросы удаленно. После простой регистрации в приложении автоматически появляется информация о недвижимости пользователя – например, квартире и машиноместе – данные об установленных счетчиках потребления ресурсов и состоянии его счета. Платежки можно проводить не только целиком, но и частями – без комиссии. Также приложение напоминает когда приходит время оплачивать счета.

В недавнем обновлении программы появилась возможность подавать заявки и следить за статусом их выполнения. Это очень удобно - не нужно куда-либо звонить, запоминать или записывать номер своей заявки - все доступно с экрана мобильного телефона и сохраняется в истории.

В ближайшее время пользователей приложения ждут новые функции: оплата через Apple Pay и Google Pay, и онлайн заказ необходимых жилищных документов.

Приложение быстро развивается и постепенно становится не просто удобным хранилищем платежек, а полноценной облачной платформой для взаимодействия управляющей компании и человека. «Мой кабинет» уже подтвердил свою востребованность пользователями. За четыре месяца существования приложение уже скачали 24 тыс. раз в AppStore и 21 тыс. раз в Google Play. В этом году приложение вошло в ТОП-30 финансовых приложений Российской Федерации,» - комментирует Дмитрий Чирков.

Хотя спрос на «умные» решения в сфере ЖКХ есть, пока «ПИК-Комфорт» первая федеральная управляющая компания, которая активно развивает digital-проекты и занимается разработкой собственных ИТ-решений, которые делают жизнь жителей комфортнее. По итогам 2018 года объем рынка технологических решений для «умного города» увеличился всего на 8%, причем он практически полностью сконцентрирован в Москве: на столицу приходится 93% рынка. Подбодрить рынок и подтолкнуть бизнес к созданию таких решений может выделение средств на них из федерального бюджета, а также реализация программы «умный город», говорится в исследовании iKS-Consulting.

Повсеместное внедрение аналитики больших данных, применение искусственного интеллекта и другие технологичные решения - лишь начало большой цифровой революции. В перспективе все это позволит вести более прозрачную городскую политику, как с точки зрения бюджета и расходов, так и с точки зрения выбора вектора развития и принятия конкретных решений. Внедряемые и разрабатываемые инновации в сфере ЖКХ играют в этом процессе далеко не последнюю роль.

ООО «ПИК-Комфорт»

*умный город

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