Знаменитые жильцы доходных домов Москвы

Исторические доходные дома[1] — архитектурная гордость Москвы с великолепными фасадами и громкими именами архитекторов и обитателей. Эти дома заслуженно имеют статус культурных достопримечательностей столицы, во многом, благодаря своим знаменитым жильцам. Сегодня стало престижно жить не просто в элитном доме, каких за последние 20 лет выстроено много, вошло в моду понятие «легендарные» дома, именно поэтому взыскательная публика для своего проживания выбирает прекрасно отреставрированные бывшие доходные дома не только с богатыми интерьерами, но и историей.

Назовем самые примечательные адреса, заставляющие чаще биться сердца известных деятелей крупного бизнеса, искусства, политики.

Романов переулок, дом 3 – доходный дом А.Д. Шереметева по проекту архитектора А.Ф. Мейснера, построен в 1895-1898 годах.

Здесь до революции 1917 года жили артисты Большого театра и Московской консерватории, именитые врачи и адвокаты. В советские годы дом не потерял своей значимости, а, напротив, стал называться 5-ый Дом Советов. 19 мемориальных досок на его фасаде сообщают, что среди обитателей дома были: Жуков, Рокоссовский, Ворошилов, Хрущев, Булганин, Буденный, Чуйков, Тимошенко, Малиновский, Фрунзе, Мясищев, Троцкий, Жданов, Косыгин. Что примечательно, в коммунальных квартирах, расположенных в этом же знаменитом доме, жили простые люди, работавшие прислугой у вышеперечисленных домовладельцев. Сейчас в доме проживают потомки этих именитых фамилий, по соседству с арендующими квартиры экспатами. Один из современных жильцов дома — живописец Александр Шилов.

Большая Полянка, дом 44 - доходный дом М.М. Малышева polyanka44.com

Прекрасный неоклассический «исполин», построенный в 1913-1914 гг. самым модным тогда архитектором Г.А. Гельрихом на месте некогда стоявших здесь уютных особнячков, в одном из которых жил великий портретист В.А. Тропинин. К 1930-м годам превращается в «интеллигентский оазис Замоскворечья», когда в квартиру №57 на пятом этаже въезжает знаменитый художник Лев Бруни вместе с супругой Ниной Бальмонт (дочерью поэта К. Бальмонта). С этого времени история дома на Большой Полянке, 44 неразрывно связана с великими именами русской культуры: к Бруни часто захаживали в гости Анна Ахматова, Арсений Тарковский, Осип и Надежда Мандельштам, Генрих Нейгауз, Николай Пунин и другие. В мемуарах многих из них упоминаются душевные вечера у Бруни с чтением стихов, музицированием, жаркими спорами о судьбах русской культуры.

Лев Бруни, 1921 - 1922 гг. 1/3 Нина Бальмонт, 1917 – 1918 гг. 2/3 Осип Мандельштам, 1930-е гг. 3/3

После грандиозной реставрации в 2015-2018 году дом обрел новую жизнь и именитых жильцов, всем сердцем любящих этот уголок Замоскворечья.

Большая Садовая, дом 10 — доходный дом И.Д. Пигита, более известный как Булгаковский дом.

Доходный дом в стиле модерн в 1902-1905 гг. выстроили архитекторы Э. С. Юдицкий и А. А. Милков по заказу московского миллионера, табачного фабриканта и благотворителя Ильи Пигита, который сдавал квартиры внаем представителям интеллигенции. Стены легендарного дома помнят художников А. Лентулова, П. Кончаловского и Г. Якулова, политика и писателя В. Бонч-Бруевича. Здесь провел последние годы жизни художник В. Суриков, стрелялся и остался жив меценат Н.Рябушинский, останавливалась у родственников Пигита, перед покушением на Ленина, Фанни Каплан. На одной из богемных вечеринок у художника Якулова Сергей Есенин познакомился с Айседорой Дункан. Современники говорили, что «здесь можно было увидеть «всю Москву» - от наркома просвещения до начинающего художника, от прославленного режиссёра до футуристического поэта».

Самым же знаменитым жильцом этого дома был Михаил Булгаков, который с 1921 по 1924 гг. проживал в квартире №50. Здесь он написал «Белую гвардию». Именно этот дом под выдуманным номером 302-бис описан в романе «Мастер и Маргарита» с нехорошей квартирой №50, где останавливался Воланд со своей свитой.

В наши дни 5-й этаж легендарного дома долгое время занимало представительство Роллс-Ройс в Москве.

Говоря о Булгакове, нельзя не упомянуть и другой московский адрес.

Пречистенка, дом 13 — доходный дом Я.А. Рекка

Дом, построенный в 1911-1912 гг. по проекту Г.А. Гельриха. Жить здесь могли позволить себе только очень состоятельные люди — роскошные «барские» квартиры в семь комнат. Дом и сегодня является одним из самых дорогих объектов элитной недвижимости Москвы. До революции весь шестой этаж занимал А.П. Фаберже — родственник знаменитого на весь мир ювелира. После событий 1917 года бежал из России, а по Москве еще долго ходили слухи о тайниках, якобы оставленных в стенах пречистенской квартиры. После революции квартиры были переделаны в коммунальные, и дом был заселён художниками, актёрами и режиссёрами, став средоточием артистической жизни. Среди них были члены группы «Бубновый валет», друзья Михаила Булгакова, который часто бывал здесь в гостях. Писатель упоминает полюбившийся дом в двух своих произведениях — в «Мастере и Маргарите» и «Собачьем сердце». Судя по описанию вестибюля с мраморной лестницей, профессор Преображенский жил именно в этом доме, хотя Булгаков указывает другой адрес — Пречистенка, дом 24. Описание комнат в квартире Фаберже с огромной люстрой на цепи встречается в «Мастере и Маргарите», когда автор описывает квартиру Анны Францевны де Фужере — выдуманного персонажа с фамилией похожей на Фаберже.

АО ТЕЛЕКОМ

[1] Доходными домами называются здания, специально построенные для сдачи квартир внаем на длительный срок.