Открытое письмо

Президенту Российской Федерации

Путину В.В.

от российских производителей адыгейского сыра

Уважаемый Владимир Владимирович!

В настоящий момент граждане страны фактически лишаются возможности потребления свежего и качественного адыгейского сыра. Причиной является зарегистрированный в 2004 году НМПТ «Адыгейский сыр», который запрещает производство адыгейского сыра за пределами республики Адыгея.

Адыгейский – это сорт сыра, технология его производства создана в Адыгее в 1968 году.

Стандарты (ГОСТ и ТУ), по которым производился сыр во всем Союзе, разработаны в сыродельном институте в Угличе. Сыр получил широкое распространение по всей территории СССР.

Выданный НМПТ республике Адыгея на адыгейский сыр запрещает другим российским сыроделам производить сыр и маркировать его «адыгейский сыр» за пределами Адыгеи. Таким образом, сложилась юридическая коллизия, когда одновременно действует ГОСТ на адыгейский сыр в рамках таможенного союза и действует НМПТ с другой технологией. Адыгейские производители производят адыгейский сыр не по технологии НМПТ, а по ГОСТу и ТУ, требуя запрета на использование названия «адыгейский сыр» другими производителями, производящим сыр по ГОСТу! Это фактическое злоупотребление правом, что подтверждается решением российских судов.

Результатом введения запрета на производство адыгейского сыра производителям, находящимся не в Адыгее, стало серьезное сокращение рынка адыгейского сыра в России. За последние 2 года рынок адыгейского сыра упал на 43% (по данным исследовательского агентства Нильсен). Причиной данного факта является небольшой срок хранения сыра, соответственно, адыгейский сыр из Адыгеи может поставляться только в рамках ЮФО. Данная ситуация приводит к сокращению тысяч рабочих мест по всей России и резко отрицательно сказывается на экономическом развитии сектора и инвестиционной привлекательности сыродельной отрасли.

Более того, адыгейский сыр в настоящий момент находится под охраной только на территории Российской Федерации, при этом, за ее пределами, данный сорт сыра производится и реализуется без ограничений, что дает серьезное правовое и экономическое преимущество иностранным производителям.

Предлагаем обратиться к международному опыту НМПТ. Существует практика во всем мире, если название продукта стало сортом, то это название не может получить юридическую защиту. Например, в Италии никто не защищает сорт сыра моцарелла, а защищают технологию производства и наименование Mozzarella di Bufala Campana (буйволиная моцарелла из региона Кампания), которая при этом может производиться не только в регионе Кампания, но и в других регионах, при соблюдении технологии и с разрешения независимого консорциума. Такие сыры, как бри, камабер, гауда, эдам носят название местности происхождения, но стали сортами сыров и не защищаются НМПТ. Запрет сорта сыра адыгейский приведёт к локализации этого названия.

В связи с изложенным, просим Вас дать указание в соответствующие службы подготовить необходимые изменения в законодательство, которые позволят разрешить производство сорта адыгейского сыра на территории всей страны для обеспечения населения страны качественным и свежим продуктом, а историческую технологию производства сыра переименовать в «Адыгейский сыр из Адыгеи».

С уважением,

Российские производители адыгейского сыра

Граждане Российской Федерации

Вадим Агамирян, генеральный директор ИП «Агамирян Вадим Сергеевич»

Валерий Кувшинов, генеральный директор АО «Русское молоко»

Алексей Мартыненко, генеральный директор ЗАО «Умалат»

Александра Мокроусова, уполномоченный ТнВ «Сыр Стародубский»

Александр Строков, генеральный директор ООО «Можайский молочный завод»

Анатолий Хантимиров, генеральный директор ООО БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ