PRO//Движение.Экспо: крупнейший железнодорожный салон колеи 1520

Самый масштабный железнодорожный салон на пространстве колеи 1520, PRO//Движение.Экспо, пройдет с 28 по 31 августа в Москве. Место проведения – Щербинка, экспериментальное кольцо АО «ВНИИЖТ». Цельнокомпозитный железнодорожный мост, сочленненные грузовые вагоны, блокчейн-технологии в перевозках – разработчики и производители представят на Экспо как уже внедренные решения, так и технологии ближайшего будущего.

Пресс-служба PRO//Движение.Экспо

Евгений Дитрих, Министр транспорта Российской Федерации, Олег Белозёров, генеральный директор – председатель правления, ОАО «Российские железные дороги», Кирилл Липа, генеральный директор, АО «Трансмашхолдинг» и другие крупнейшие эксперты отрасли примут активное участие в работе салона.

В программе заявлено более 700 предприятий и 2000 специалистов отрасли из 30 стран, которые будут работать на площадках. Общая площадь экспозиции превышает 20 тысяч квадратных метров, будет представлено порядка 100 натурных образцов техники. Количество гостей и посетителей по предварительным оценкам составит 25 тысяч человек.

Свое участие в PRO//Движение.Экспо подтвердили «Трансмашхолдинг», «ОВК», «Уральские локомотивы», «Синара – Транспортные Машины», ГК1520, Bombardier, Siemens, Китайские железные дороги, Linsinger и другие.

Пресс-служба PRO//Движение.Экспо

Один из главных фокусов сессионной программы Экспо – цифровизация.

«Цифровая трансформация и технологии будущего в железнодорожной отрасли» – этой теме посвящено открывающее пленарное заседание с участием Евгения Дитриха и Олега Белозёрова.

«Реальные кейсы цифровой трансформации ОАО «РЖД» – панельная дискуссия, которая также запланирована на день открытия экспозиции.

«Искусственный интеллект и развитие железнодорожной отрасли» – мероприятие в формате public talk, в котором помимо российских экспертов будут принимать участие руководители DB (Немецкие железные дороги) и UNIFE (Европейская ассоциация железнодорожной промышленности).

Блокчейн-технологии, которые уже находят применение на транспорте, системы безопасности и оптимизации провозных мощностей, в том числе на основе нейронных сетей – далеко не полный список тем для обсуждения.

Подвижной состав, развитие и модернизация как пассажирского, так и грузового парков – тема сразу нескольких сессий и дискуссий, которые состоятся на PRO//Движение.Экспо.

«PRO Инновационный грузовой вагон: подвижной состав будущего» – тема, которая затрагивает провозную способность, перспективы ее увеличения, применение новых материалов, в том числе полимерных, при производстве вагонов. В сессии примут участие крупнейшие производители и эксплуатанты грузового подвижного состава.

В рамках Экспо состоится презентация первых на колее 1520 сочлененных вагонов-цистерн. Данный тип подвижного состава до последнего времени был недоступен отечественным перевозчикам, его внедрение даст в ближайшее время ощутимый экономический эффект за счет сокращения длины составов при равном объеме провозимых грузов.

Также на PRO//Движение.Экспо будет представлен не имеющий аналогов цельнокомпозитный железнодорожный мост. Пролет железнодорожного путепровода, изготовленный исключительно из полимеров, продемонстрируют зрителям, после чего он станет частью испытательного полигона «ВНИИЖТ».

Во все дни работы выставки будет будет обеспечено движение бесплатных пригородных электричек от ст. Курская до ст. Щербинка (Экспериментальное кольцо АО «ВНИИЖТ»).

Организатор ИД «Гудок»

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