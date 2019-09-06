«Агроном-сад» — возрождение садоводческих традиций

Созревание сорта «Хани Крисп», интенсивный сад, урожай 2019 года Фото: пресс-служба компании «Агроном-сад»

Сегодня промышленное производство яблок налажено в 51 стране. По объему собираемого в мире урожая данный фрукт уступает только цитрусовым и бананам, но остается одним из наиболее востребованных продуктов для употребления в пищу в свежем виде. Всемирная популярность и обширная география возделывания способствуют ежегодному наращиванию объемов производства этих плодов во многих странах.

Сегодняшняя Россия не является исключением, а с введением продовольственного эмбарго в 2013 году на ввоз яблок из ряда зарубежных стран многие частные инвесторы активно вошли на рынок, хотя еще 10−15 лет назад яблочное садоводство было в основном представлено домашними хозяйствами и старыми экстенсивными садами.

На основании данных Минздрава, ежегодная потребность российского населения в яблоках составляет около 7,3 млн. тонн. С 2013 года ежегодно увеличивается площадь заложенных садов. По оценке Ассоциации садоводов, в России ежегодно закладывается от 10,5 тыс. га до 14 тыс. га садов. Всего за последние пять лет было заложено 78,6 тыс. гектаров. При этом, общий объем производства яблок к 2018 году составил, по данным Минсельхоза, 1750 тыс. тонн. Объем производства яблок сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составляет всего 985 тыс. т. В период с 2013 по 2018 год на развитие интенсивного садоводства в России из федерального бюджета было выделено рекордные 13,7 млрд рублей.

Среднедушевое потребление фруктов и ягод в России (62 кг/чел/год) ниже рекомендованной нормы потребления (100 кг/чел/год) на 38%. По оценкам специалистов, с учетом необходимого объема яблок для продажи в свежем виде (более 1,6 млн т) дефицит внутреннего производства сейчас превышает 1 млн т. Потенциальная емкость рынка к 2020 году оценивается экспертами в 3 млн т. Отечественным садоводам потребуется как минимум 10−15 лет эффективной и интенсивной работы, чтобы выйти на достаточные объемы производства.

«Несмотря на то что ежегодно российские производители увеличивают производство яблок примерно на 150−300 тыс. т и сельскохозяйственное эмбарго также оказывает определенную поддержку отечественному садоводу, текущие темпы прироста производства товарного яблока по-прежнему являются скромными в сравнении с внутренними потребностями потребления яблока в России. Сегодня рынок яблока является одним из самых привлекательных сегментов сельскохозяйственного рынка России и лакомым для частных инвесторов, но не все так просто — создать и развить эффективного производителя яблока на российском рынке — очень сложная задача», — констатирует Андрей Ковалев, генеральный директор ООО «Агроном-сад». Эксперты рынка также не ожидают большого и скачкообразного увеличения предложения качественного яблока отечественными производителями. В России все еще не так много интенсивных садов: их доля в общем объеме закладываемых под яблоки площадей составляет не более 30%, что связано с высокой капиталоемкостью садоводства и рядом структурных сложностей в отрасли, которые, в конечном счете, приводят к долгим срокам окупаемости вложений и низкой прибыльности бизнеса. Так, по результатам 2019 года планируется заложить всего 15,6 тыс. га интенсивных садов.

Несмотря на все сложности отрасли, промышленное садоводство постепенно восстанавливается, особенно силами частных инвесторов.

Общая площадь хозяйства составляет 5,4 тыс. га, включая около 2 тыс. га садов Фото: пресс-служба компании «Агроном-сад»

Ярким примером возрождения яблочного садоводства в Центральной России является ООО «Агроном-сад», входящее в топ-10 производителей товарного яблока в России и расположенное в Липецкой области, поселке Лебедянь. В 2019 году компания празднует 90-летие со дня ее основания. Еще в 2012 году это было убыточное и близкое к банкротству хозяйство, но с приходом частного инвестора в 2013 году фирма постепенно превратилась в динамично развивающееся садовое хозяйство с общей площадью земель в 5,4 тыс. га, включая около 2 тыс. га садов, из которых более 600 га — это высокоинтенсивные современные сады. Сегодня ежегодный объем производства достигает порядка 30 тыс. т товарного яблока в год, а ассортиментная матрица насчитывает более 60 сортов.

«Агроном-сад» предлагает российскому потребителю качественное товарное яблоко и интересный сортовой портфель, включая как традиционные сорта — Богатырь, Жигулевское и Антоновка, так и международную ассортиментную матрицу, например, Гренни Смит, Хани Крисп, Ред Чиф и прочие.

В 2018 году владельцы и менеджмент компании «Агроном-сад» совместно с международными экспертами разработали и приняли долгосрочную стратегию развития бизнеса, которая предусматривает рост производства столового яблока 1-го и 2-го сорта с текущих 30 тыс. т урожая до 70−75 тыс. т урожая к 2023 году за счет инвестирования в развитие интенсивного садового хозяйства, расширения площадей сада, создания новой поддерживающей инфраструктуры сада и воскрешения традиций садоводства. Фокус сделан не только на развитие и расширение, но на эффективность бизнеса. Суммарные инвестиции в развитие предприятия «Агроном-сад» составят более 6 млрд рублей. Такой амбициозный план потребует не только существенных финансовых инвестиций и времени, но и глубокой трансформации бизнес-процессов компании и внедрения современных технологий садоводства, учитывая особенности российского яблочного рынка.

По мнению Алексея Соломахина, главного агронома и директора по производству ООО «Агроном-сад», становление и развитие эффективного высокоинтенсивного сада частным инвестором в России является супер-задачей. Во-первых, доля импортного дешевого и часто низкокачественного яблока по-прежнему является высокой. В 2018 году в Россию было импортировано 850 тыс. т яблок, и, по прогнозам экспертов, в 2019-м эта цифра может увеличиться. Выпавший объем импортного яблока вследствие сельскохозяйственного эмбарго по ввозу яблока из ряда европейских стран активно компенсируется кратным ростом показателя импорта яблока из Белоруссии, Польши и Сербии, что создает существенное ценовое давление на российского производителя. В компании «Агроном-сад» данную проблему решают путем сокращения сортовой матрицы: с текущих 60 сортов компания сфокусирует свое внимание на выращивании 14−17 основных сортов и максимизации выпуска яблока 1-го сорта, который можно будет предлагать на рынок по изначально более высокой цене по сравнению с импортным яблоком в связи с более качественными товарными характеристиками липецкого продукта. Особое расположение компании — 5 климатическая зона — зона с повышенным риском заморозков и града —окажет дополнительное влияние на выбор сорта, что в конечном счете создаст конкурентное преимущество для самого бизнеса. «Агроном-сад» будет предлагать российскому потребителю «северные» сорта, что, в конечном счете, поможет ослабить соперничество с южными соседями за внимание потребителя.

«Следующей проблемой рынка, — продолжает Алексей, — является системное отставание показателей уровня урожайности российских производителей от общемировых, в том числе ввиду недостаточности технико-технологической обеспеченности отрасли и высокой себестоимости производства. Средняя урожайность в России сегодня — это 30−40 т/га против 55−65 т/га в мировой практике, что обусловлено значительной долей старых садов, заложенных еще в советское время». Г-н Соломахин также отмечает высокую зависимость промышленного производства яблонь от импортного посадочного материала как одного из существенных факторов, влияющих на скорость и качество закладки интенсивного сада. На закладку промышленных садов в России ежегодно требуется около 20 млн саженцев. По различным оценкам, в России производится порядка 10−12,8 млн саженцев различных культур, а импорт составляет, как минимум, 20−35%. В дополнение к необходимости закупки зарубежных саженцев давление на себестоимость оказывает высокая доля импортной составляющей в текущих расходах и в прочих капиталовложениях, необходимых при закладке садов (шпалерные системы, системы орошения и пр.). Сегодня компании «Агроном-сад», как и всему российскому рынку, приходится закупать у зарубежных поставщиков практически всю технику по уходу за интенсивным садом: опрыскиватели, косилки-измельчители, подъемники, самоходные тележки и прочее. Помимо этого, импортными являются многие инструменты, все материалы и устройства для капельного орошения, оборудование для холодильников и товарной обработки яблок, а также порядка 75% необходимых средств защиты растений и удобрений. Полностью нивелировать данную проблему еще долго не удастся, но «Агроном-сад» точечно подходит к вопросу минимизации валютного давления на себестоимость. Например, на базе компании «Агроном-сад» функционирует собственный питомник в Краснодарском крае по доращиванию посадочного материала: компания покупает более дешевые 1-летние саженцы у зарубежных питомников и еще 1−2 года доращивает их в Краснодарском крае в тесной кооперации с иностранными питомниками и зарубежными агрономами, — с одной стороны, такой подход позволяет снизить себестоимость, с другой — развивает агрономический потенциал специалистов компании «Агроном-сад», которые активно перенимают у иностранных специалистов технологии выращивания и ухода за молодыми деревьями.

В рамках долгосрочной стратегии компания активно развивает долговременное сотрудничество с крупнейшими питомниками Франции, Польши и Италии. При содействии иностранных специалистов уже введен строгий ветеринарный контроль за качеством каждого поступающего в хозяйство саженца вне зависимости от места его произрастания, что впоследствии позволяет экономить компании на средствах защиты и прочих удобрениях. Долгосрочной задачей компании является выход на урожайность 60−70 т/га и обеспечение круглогодичной поставки продукции в розничные сети.

В перспективе 7 лет Агроном-сад должен войти в топ-3 производителей товарного яблока не только в России, но и в рамках европейского масштаба Фото: пресс-служба компании «Агроном-сад»

Владельцами бизнеса принято решение о тотальном обновлении парка техники и приобретении самых современных сельскохозяйственных машин и оборудования от ведущих европейских производителей, что в долгосрочной перспективе снизит затраты на ремонт и текущее обслуживание парка, а также повысит качество и скорость обработки интенсивного сада. Программа реализуется при активном привлечении доступных бизнесу государственных программ субсидий, хотя над перечнем субсидируемой сельскохозяйственной техники еще надо поработать — многие позиции, не имеющие аналогов российского производства, пока еще не входят в госпрограммы поддержки, несмотря на наметившийся сдвиг в сторону государственной поддержки садоводов.

Алексей Волочай, директор фруктохранилища ООО «Агроном-сад», отмечает другую проблему бизнеса — острый дефицит современных мощностей для хранения фруктов в России. По официальным данным, сейчас в России действуют фруктовые хранилища всего на 200 тыс. т при потребности как минимум в 600 тыс. т. Современные хранилища с регулируемой газовой средой и холодильниками строят в основном крупные производители и агрохолдинги, имеющие возможность осуществить существенные капитальные вложения или обладающие доступом к длинным и дешевым кредитам. Строительство современного фруктохранилища требует инвестиций около 60−70 млн руб. на 1 тыс. т хранения. Это неподъемные для многих отечественных производителей вложения. Тем не менее с 2018 года «Агроном-сад» самостоятельно реализует масштабный проект по строительству современного высокотехнологичного фруктохранилища полного цикла с общим объемом инвестиций более 1,6 млрд рублей, который должен быть полностью введен в эксплуатацию к 2026 году. Новый комплекс общей площадью 108 тыс. кв. м будет включать современные зоны экспедиции, калибровки, упаковки и хранения продукции. Общая вместимость холодильных камер составит 50 тыс. т — это самое современное фруктохранилище в Центральной России. Особое внимание при проектировании комплекса уделено обеспечению экологической безопасности. Проект предусматривает внедрение передовых технологий калибровки и хранения яблок, использование современного оборудования и привлечение узкоспециализированных инженеров и технологов из России, Италии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландов, что в полной мере позволяет считать комплекс масштабным международным проектом. Современное фруктохранилище позволит компании максимально долго сохранять свежесть и товарное качество яблока и управлять запасом продукции, максимизируя цену реализации и маржинальность продаж.

В рамках празднования 90-летия основания совхоза «Агроном» компания «Агроном-сад» в начале сентября запускает первую очередь фруктохранилища на 10 тыс. хранения.

«В плане предпродажной подготовки и упаковки яблок российские производители только в начале пути, — отмечает Андрей Ковалев, генеральный директор ООО «Агроном-сад». — Только около 50% производителей фруктов, которые в настоящее время строят или планируют собственные хранилища, сразу ориентированы и на предпродажную подготовку (мойка, сортировка, калибровка, упаковка) фруктов. В работе с крупными розничными сетями ключевым фактором успеха становится товарное предложение яблока, упаковочное решение и брендирование продукта. В этом году «Агроном-сад» обновил свой бренд — персонаж ежика с зеленым и красным яблоками выбран ключевой темой маркетинговой стратегии компании. Дополнительно планируется существенное расширение упаковочных решений, разработан алгоритм взаимодействия с крупными розничными сетями, активно расширяется взаимодействие с региональными сетями, дистрибьюторами, представителями сегмента HoReCa и онлайн-платформами. «Агроном-сад» должен стать одним из локомотивов трансформации российского яблочного рынка с точки зрения как развития внутренних бизнес-процессов и внедрения стандарта качества, так и в вопросах работы с различными каналами сбыта и с российским потребителем».

В настоящее время в компании «Агроном-сад» работает до 1200 человек в пик сезона.В перспективе 3−5 лет по мере реализации стратегии развития компания дополнительно создаст более 500 новых рабочих мест. Как и у прочих российских производителей, перед фирмой «Агроном-сад» на протяжении последних лет остро стоит вопрос обеспечения компании квалифицированными специалистами, поскольку в российских вузах отсутствует материальная и кадровая базы для их подготовки, а высококлассных российских специалистов просто нет. Для восполнения кадрового дефицита «Агроном-сад» развивает Академию Агрономов и активно поддерживает выпускников профильных вузов, самые перспективные из которых остаются в хозяйстве. Привлекаются международные эксперты для проведения семинаров и консультаций и повышения квалификации работников сада, компания также организовывает выезды работников в садовые хозяйства Франции, Германии, Италии, Греции в целях внедрения передовых технологий на собственном производстве в Лебедяни. Стратегическим фокусом «Агроном-сад» является не просто наращивание объемов производства, а создание эффективного технологичного современного хозяйства согласно лучшим международным практикам садоводства.

В перспективе 5-7 лет «Агроном-сад» должен войти в топ-3 производителей товарного яблока в России и стать одним из самых современных яблочных хозяйств не только в России, но и в рамках европейского масштаба. Дополнительно компания в пилотном режиме развивает проект по выращиванию органического и био яблока. Первые лабораторные исследования листьев и яблочных плодов были проведены в Европе в прошлом году. Развитие данного направления в России сдерживает отсутствие четких стандартов для био- и органической продукции.

Несмотря на все трудности и вызовы российского яблочного рынка, владельцы бизнеса и топ-менеджмент «Агроном-сад» строят социально ориентированный бизнес, направленный на создание новых рабочих мест, внедрение передовых технологий и восстановление культуры садоводства в России, в основе бизнеса также лежит забота о покупателе и подрастающем поколении Липецкой области и России в целом. Бизнес построен на принципе социальной защиты и экологической ответственности перед владельцами, сотрудниками и населением района, области и страны. Внедряя передовые технологии в свое яблочное хозяйство в Центральной России, «Агроном-сад» не только поступательно продвигается к эффективному лидерству на российском рынке, но и возрождает лучшие садоводческие традиции, привнося международный опыт и знания в Россию.

ООО «Агроном-сад»

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