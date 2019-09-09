Как российские турникеты PERCo покорили мир

В конце прошлого века три друга из Санкт-Петербурга – электронщик, системотехник и радиоинженер, занимавшиеся разработкой контроллеров, согласились изготовить для Московского экспериментального ювелирного завода первый турникет российского производства. 30 лет спустя оборудование контроля доступа петербургской компании PERCo успешно работает в 90 странах мира.

Сегодня PERCo – один из лидеров мирового рынка систем безопасности с собственным заводом, высококвалифицированными специалистами и разветвленной дилерской сетью. Но этому предшествовал долгий путь.

Как в кино

После успешного опыта установки турникета на ювелирном заводе заказы стали поступать и от других компаний. На разработке турникетов петербургские производители решили не останавливаться: в 1993 году была разработана первая система контроля доступа, в 1995 – первые отечественные считыватели бесконтактных карт.

Для развития компании требовался запуск серийного производства. Но сначала нужно было обеспечить стабильный спрос. И тогда компания решилась на необычный по тем временам маркетинговый ход. На студии «Лендоквидео» был снят 20-минутный фильм об электронных проходных. Пленку разослали по 5,5 тысячам предприятий и получили в ответ множество звонков с просьбой «Хочу как в кино». В 1999 году серийное производство было запущено.

Завод PERCo

А в 2001 году в Рейкьявике уже была произведена первая зарубежная установка оборудования контроля доступа PERCo. В 2002 году оборудование PERCo было установлено в Японии, Великобритании, Франции. В 2003 году – в 45 странах мира. Сегодня география продаж PERCo насчитывает 90 стран.

Для обеспечения потребностей клиентов со всего мира было принято решение строить собственный завод по производству оборудования безопасности, и в 2009 году в Пскове состоялось его открытие. Следующее десятилетие компания активно развивалась на российском и международном рынках. Были открыты склады готовой продукции и сервисные центры в Евросоюзе и регионах России, значительно увеличены производственные мощности, в Санкт-Петербурге был построен собственный семиэтажный офис с современным учебным центром и открыт зарубежный офис в Дубае.

От офиса до стадиона

Системы контроля доступа PERCo позволяют обеспечить безопасность и увеличить прибыль компании. Повышение уровня безопасности включает в себя контроль доступа на территорию и во внутренние помещения. Увеличить прибыль позволяет рост производительности труда за счет автоматизации учета рабочего времени и контроля дисциплины.

Системы контроля доступа работают в бизнес-центрах и офисах компаний, в аэропортах и на вокзалах, на промышленных предприятиях и в государственных учреждениях, в банках и музеях. Ежедневно через турникеты PERCo проходит более 35 млн человек по всему миру.

Установки PERCo

В бизнес-центрах и офисах компаний система контроля доступа PERCo позволяет вести учет рабочего времени сотрудников, автоматизировать выдачу и сбор пропусков, фиксировать количество посетителей. Для таких объектов оптимальным решением являются скоростные проходы — турникеты с распашными или раздвижными створками, обеспечивающие удобство посетителей за счет бесконтактного прохода и гармонично дополняющие интерьер проходной.

В школах система контроля доступа PERCo предусматривает возможность контроля посещаемости учеников и SMS-информирования родителей о приходе ребенка в школу и уходе из нее. В образовательных учреждениях часто используются турникеты-триподы с лаконичным дизайном и компактными габаритами.

На промышленных предприятиях и объектах транспортной инфраструктуры, для которых характерны повышенные требования к безопасности, система PERCo дает возможность усилить контроль доступа с помощью полноростовых турникетов, полностью перекрывающих зону прохода, интеграции с оборудованием алкотестирования, проведения верификации, позволяющей убедиться, что пропуск находится в руках законного владельца.

Оборудование PERCo

На спортивных и развлекательных объектах устанавливаются турникеты PERCo со сканерами штрих-кодов и монетоприемниками, способные легко интегрироваться с системами платного доступа. Ряд моделей имеет всепогодное исполнение и подходит для использования на открытом воздухе.

Для контроля доступа на объектах, где невозможно использовать стационарный терминал регистрации, например, в шахтах или на нефтяных вышках, предназначен мобильный терминал доступа. В качестве регистрирующего устройства в этом решении используется смартфон с NFC-модулем и установленным мобильным приложением.

Безопасность – выгодна

Система контроля доступа PERCo не только обеспечивает безопасность, но и позволяет эффективно управлять предприятием, упрощая процесс учёта рабочего времени, повышая производительность труда и сокращая издержки.

Точный учет отработанного времени позволяет корректно начислять заработную плату в соответствии с реальным присутствием сотрудников на рабочем месте.

Автоматизация контроля трудовой дисциплины позволяет сократить трудозатраты персонала отдела кадров и бухгалтерии и повысить производительность труда.

Срок окупаемости, по практике установок систем PERCo на различных объектах, составляет 4-6 месяцев, а затем система начинает приносить прибыль. Например, если в компании работают 100 человек, средняя зарплата которых составляет 60 тысяч рублей, то только сокращение опозданий каждого из сотрудников на десять минут в день ежемесячно экономит компании 180 тысяч рублей.

Почему выбирают PERCo

Гарантийный срок на продукцию составляет пять лет.

Установку, внедрение и настройку системы контроля доступа осуществляют сертифицированные специалисты. А квалифицированная техническая поддержка оперативно поможет с решением вопросов по использованию СКУД.

Пользователи системы могут максимально полно освоить возможности системы, пройдя бесплатное обучение – в современном учебном центре или в формате вебинара.

PERCo – это 30-летний опыт работы, собственная производственная база, налаженное серийное производство и репутация одного из самых надежных мировых производителей оборудования безопасности.

ООО «ПЭРКО»