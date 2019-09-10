«Мы хотим, чтобы медицинская экспертиза была доступна везде, где она нужна»

К 2025-му не менее 55% медучреждений в России должны внедрить технологию телемедицины для обслуживания пациентов – это задача приоритетного проекта «Электронное здравоохранение». Заместитель генерального директора по цифровому здравоохранению Philips в России и СНГ Дмитрий Лисогор рассказывает о разработках компании в области телемедицины, позволяющих сделать медицинскую помощь доступной для любого жителя России.

Жители удаленных территорий нашей страны часто испытывают проблемы с получением качественной медицинской помощи. Площадь России огромна, плотность населения в отдельных регионах невысока, климат суров, а врачебная экспертиза и необходимая медтехника зачастую есть только в областных центрах. Один из реально работающих инструментов для решения проблем – телемедицина.

Порядок организации и оказания телемедицинской помощи Минздрав РФ утвердил еще в январе 2018 года. К началу 2019 года Ростелекомом была проделана большая работа: все медицинские учреждения страны – а это 9 тыс. объектов – получили широкополосный доступ в интернет.

Интернетизация – лишь первый шаг к тому, чтобы каждый житель России, независимо от того, где он живет, смог получить качественную медуслугу дистанционно. Чтобы повысить доступность качественной медицинской помощи у нас в стране, нужно решить несколько задач: повысить техническую оснащенность местных медучреждений, поднять уровень квалификации медицинских специалистов, работающих с населением, и дать возможность каждому россиянину – вне зависимости от того, где он живет, – получить полноценное и своевременное лечение.

Решить эти задачи можно за счет внедрения специальных высокотехнологичных медицинских решений, позволяющих в том числе проводить осмотр и обследование пациентов дистанционно, и создания специальных экспертных центров на базе действующих медучреждений, специалисты которых будут обладать должной квалификацией, чтобы консультировать удаленно. Наша компания обладает достаточным опытом и экспертизой для содействия построения такой системы в комплексе. Мы активно занимаемся разработкой инновационных решений, которые повышают качество оказания медпомощи, делают работу врачей более комфортной и оптимизируют клинические процессы. Наши продукты в области телемедицины охватывают лучевую диагностику, ультразвуковые исследования, службу реанимации. Врачам они позволяют в режиме реального времени взаимодействовать друг с другом как внутри медучреждений, так и за их пределами, оперативно в удаленном режиме получать «второе экспертное мнение» коллег для оценки состояния пациента и выбора тактики лечения.

«Человеческий фактор» препятствует использованию телемедицинских услуг, поскольку лишь малая доля респондентов полагает, что сегодня врачи-роботы (7%) или применение голографических технологий для удаленных консультаций на дому (9%) могут оказать наибольшее влияние на улучшение качества медицинской помощи, если бы они были доступны. Это говорит о том, что хотя россияне готовы пользоваться инновационными решениями в сфере здравоохранения, они ценят живое и очное общение с врачом.

Например, в России доступны портативные УЗ-аппараты Philips, совместимые со смартфоном или планшетом. В странах Европы и в США, кстати, они уже широко используются. Врач может принести такой аппарат на дом к пациенту и провести необходимые исследования – посмотреть, нет ли внутреннего кровотечения, осколков при травме, как ведет себя плод в утробе матери. Во время обследования он может связаться со специалистом из экспертного центра: тот в режиме реального времени проследит за ходом процедуры и при необходимости скорректирует действия того, кто ее проводит.

Подобные решения идеальны для фельдшерско-акушерских пунктов и удаленных поликлиник, их использование позволит серьезно повысить качество медпомощи на местах. Но повторюсь, для их полноценного использования требуется создание экспертных центров. И мы в Philips готовы содействовать их появлению.

Более того, подобный экспертный центр, работающий с удаленными территориями по цифровым каналам, создан в консультативно-диагностическом центре города Южно-Сахалинска, с которым наша компания активно сотрудничает. В областном центре развернута платформа, позволяющая обрабатывать изображения высокого разрешения с аппаратов компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, находящихся в районных центрах. Врачи районных больниц соединены с центром: они имеют доступ к экспертам и накопленным данным и могут использовать их опыт при постановке диагнозов. Похожий проект сейчас реализуется и в Рязанской области.

Другой проект по телемедицине в России, где мы участвуем, – программа по созданию цифровой реанимации в Приморском крае. Главная краевая больница уже внедрила решение, аккумулирующее данные с прикроватного оборудования, и теперь централизованно управляет всеми процессами, происходящими в реанимации.

Компания Philips поддерживает вектор по созданию качественно новой медицины в России. В каждом из регионов, с которым предстоит сотрудничество, мы исследуем состояние системы здравоохранения, определяем болевые точки и предлагаем решение под конкретную ситуацию. Мы хотим использовать нашу клиническую экспертизу, технологические компетенции и опыт в создании IT-решений, чтобы помочь модернизации осуществиться.

О компании

- Royal Philips – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья: от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому.

- Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и в здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений.

- Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома.

- Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2018 году объем продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 18,1 млрд евро. В компании работают 77 000 сотрудников более чем в 100 странах.

- Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте www.philips.ru/newscenter.

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