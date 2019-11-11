Окажитесь в стихии Toyota RAV4: грунт, камни, лед, песок и крутые спуски – все это будет на шоу RAV4STORY в Москве и Питере

Главными героями шоу станут автомобили RAV4. Для них будут созданы четыре специальные зоны в стилистике естественной среды обитания автомобиля. Внушительные конструкции будут оформлены в виде песчаных и каменистых поверхностей, снега, льда и дорожных склонов. Все потому, что в новом поколении RAV4 встает на одну ступеньку с большими внедорожниками Toyota, получив совершенно новый уникальный дизайн, улучшенную проходимость, повышенную управляемость и самые совершенные внедорожные повадки за всю историю модели.