Дома на берегу моря в комплексе Akamas Bay Villas от компании Cybarco

Исключительные виллы являются частью охраняемого закрытого комплекса, где владельцам предлагаются услуги по управлению недвижимостью. Комплекс также находится всего всего в 30 минутах езды от города Пафос и его международного аэропорта. Akamas Bay Villas – это идеальное место для тех, кто ищет дом на берегу моря и атмосферу уединения на фоне захватывающей воображение природы. Виллы расположены в непосредственной близости от района Лачи со множеством баров и традиционных ресторанов, а также - неподалеку от известного отеля Anassa Hotel, где есть рестораны и все условия для отдыха и досуга, которые по достоинству оценят любители премиального отдыха.