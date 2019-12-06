У лифтов бурная история — история инноваций

Наконец третий определяющий тренд – спрос на персонализированный дизайн. Современному пассажиру для комфорта мало просто доехать до этажа. На первый план выходит представление о лифте как об органическом продолжении интерьера здания. Сегодня лифт — это помещение, имеющее для пассажира не только функциональный, но и эмоциональный смысл. В этом году мы, совместно со Studio F.A. Porsche, запустили в России новую линейку лифтовых кабин Ambiance. Наши дизайнеры вдохновлялись архитектурными тенденциями XX века: арт-деко, фэншуй, скандинавский и неоколониальный стили. В отделке — приглушенное освещение, минимализм и естественные материалы: камень, дерево и кожа. Причем заказчик может выбирать из более чем 160 параметров оформления кабины. Если посчитать все возможные уникальные комбинации — получится более 31 000 вариантов. Мы не знаем, переберут ли наши клиенты все сочетания, но рады дать им такую возможность. Линейку представили в июне этого года на всероссийской выставке лифтового оборудования на ВДНХ, а уже в сентябре запустили в производство. Процесс пошёл — количество проектов по индивидуальным заказам растет: первые лифты Ambiance уже устанавливаются в Москве и Петербурге. И мы первая компания, которая производит в России лифты с кастомизированным дизайном.