У лифтов бурная история — история инноваций
Надер Антар, вице-президент и генеральный директор ОТИС по Восточной Европе и Центральной Азии — о том, зачем компания выпустила 31 000 вариантов дизайна новой линейки лифтов
Лифт — довольно старое изобретение. Никто точно не знает, кто и когда создал первый лифт. Точкой отсчета современной индустрии мы считаем 1854 год, когда Элайша Отис изобрел первый автоматический предохранительный тормоз — он не позволяет кабине лифта упасть в шахту в случае аварии. Так 167 лет назад начиналась история изобретений в лифтостроении.
Мы быстро развиваемся — это довольно творческая индустрия. Но мы должны обеспечить безопасность пассажиров — это первый и неизменный приоритет в нашей сфере. Жесткие протоколы безопасности ограничивают, и в то же время и помогают инновациям.
В 1899 году был создан первый лифт с электрическим приводом; в 1903 — первый безредукторный лифт — в его приводе нет частей, подверженных износу и трению, что позволило обойти ограничение по высоте здания; в 1931 году мы спроектировали двухпалубный лифт — это помогло увеличить скорость и нагрузку в высотных зданиях. Затем появляется первый автоматический лифт. До 1950 года в кабине лифта всегда находился специально обученный оператор, обычный пассажир не мог управлять электроприводом — это было опасно и для пассажира, и для оборудования. После изобретения автоматического лифта в 1950 году необходимость в таком человеке отпала. В 1979 мы изобрели лифт с компьютерной системой управления. Это был первый шаг к сегодняшнему «умному» лифту.
В 2000 году произошел большой прорыв в индустрии: ОТИС представила лифт на плоских полиуретановых ремнях. По сравнению с лифтом на металлических тросах, новая конструкция позволяет с помощью рекуперативного привода экономить до 75% электроэнергии, возвращать часть энергии обратно в сеть и использовать её для эксплуатации других систем здания. Такой лифт экологичнее: его жизненный цикл больше, ремни не требуют смазки, значит, меньше нефтепродуктов выбрасывается в атмосферу. Наконец, впервые в истории лифт смог обходиться без машинного помещения — для застройщиков и архитекторов это стало хорошей новостью, потому что позволило более творчески подходить к организации пространства в здании. Лифт, изобретенный в 2000 году — это лифт второго поколения, мы называем его GeN2. За 15 лет с момента его создания мы продали полмиллиона экземпляров во всем мире.
Как видите, у лифтостроения довольно бурная биография. И если мы где-то отстаем от прогресса на несколько лет, значит, это нужно для безопасности пассажиров.
Сегодня развитие лифтостроения определяется тремя глобальными трендами. Первый — это скорость урбанизации: по данным ООН, к 2050 году 70% населения Земли будет жить в городах (сейчас доля городского населения 55%). Чтобы вместить такое количество жителей, города будут расти в высоту — а значит, лифты должны становиться быстрее, выше и умнее.
Вторая большая тенденция — цифровизация, не сходящая с газетных полос. По данным международной консалтинговой компании IDC, к 2025 году в мире будет насчитываться 42 миллиарда подключенных к интернету устройств: сотовые телефоны, датчики освещения, датчик в вашем холодильнике и медицинский датчик в лифте — интернет вещей будет создавать 80 зеттабайт информации (1012 гигабайт). Сверхподключенность вкупе с мобильностью и урбанизацией потребуют огромных усилий по обработке полученных данных. Здесь не обойдется без искусственного интеллекта и машинного обучения, и наша сфера не исключение. Умный лифт сам предскажет поломки и осложнения, сервисные службы смогут заранее заказать запасные части — в конечном счете мы будем быстрее реагировать на любые осложнения. Уже сейчас существуют лифты с интеллектуальными системами мониторинга. А в ближайшем будущем лифт будет еще теснее интегрирован в экосистему здания. Представьте себе лифт, способный по мимике пассажира распознать, что тот нездоров, и автоматически вызвать врача.
Следуя трендам, ОТИС запустила кампанию по трансформации сервиса, в том числе и в России. В этом году мы закупили современное оборудование для наших механиков в Московском и Северо-Западном регионах. В следующем году это произойдет во всех филиалах в России.
Наконец третий определяющий тренд – спрос на персонализированный дизайн. Современному пассажиру для комфорта мало просто доехать до этажа. На первый план выходит представление о лифте как об органическом продолжении интерьера здания. Сегодня лифт — это помещение, имеющее для пассажира не только функциональный, но и эмоциональный смысл. В этом году мы, совместно со Studio F.A. Porsche, запустили в России новую линейку лифтовых кабин Ambiance. Наши дизайнеры вдохновлялись архитектурными тенденциями XX века: арт-деко, фэншуй, скандинавский и неоколониальный стили. В отделке — приглушенное освещение, минимализм и естественные материалы: камень, дерево и кожа. Причем заказчик может выбирать из более чем 160 параметров оформления кабины. Если посчитать все возможные уникальные комбинации — получится более 31 000 вариантов. Мы не знаем, переберут ли наши клиенты все сочетания, но рады дать им такую возможность. Линейку представили в июне этого года на всероссийской выставке лифтового оборудования на ВДНХ, а уже в сентябре запустили в производство. Процесс пошёл — количество проектов по индивидуальным заказам растет: первые лифты Ambiance уже устанавливаются в Москве и Петербурге. И мы первая компания, которая производит в России лифты с кастомизированным дизайном.
Но коль скоро лифт должен быть глубоко интегрирован в здание, то и думать об установке надо с первых шагов проектирования. Сегодня лифт — это центральная артерия здания — очень важно, чтобы застройщик изначально задумался о потоке пассажиров, которые будут в этом здании жить и работать. Если этого не сделать заранее, лифт, как это часто бывает, станет узким местом — и пассажирам придется ждать.
Конечно, у нас есть техническая возможность установить новый лифт и в существующее здание. Сегодня в России назрела проблема устаревания лифтов. Жизненный цикл лифтового оборудования в России по закону не должен превышать 25 лет, но в реальности замена идёт с задержкой. Муниципальные власти делают всё возможное, чтобы наверстать упущенное, и мы готовы быть партнером в этой работе — для этого у нас есть все необходимое: знания, оборудование и большой опыт работы в России.
Первый лифт OTIS был установлен в России еще в 1893 году в Зимнем дворце по указу царя Александра III. А наше первое российское предприятие было создано в 1915 году. Так что мы здесь давно и надолго. Наш завод в Санкт-Петербурге, одно из лучших предприятий ОТИС в мире, произвел с 1993 года более 69 000 лифтов. У нас очень высокий уровень локализации: все оборудование не просто собрано, а на 80% произведено в России. Только с 2000 года мы установили в России более 83 000 лифтов.
Лифты в Большом театре, в башне Око в Москва-Cити, 1300 лифтов на Олимпиаде в Сочи — это все наши большие проекты, которыми мы гордимся так же, как лифтами в Empire State Building, в башне Бурдж-Халифа в ОАЭ, Эйфелевой башне и статуей Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро — да, мы любим небоскребы.
О компании
OTIS Elevator Company —основана в 1853 году в Нью-Йорке изобретателем Элайшей Отисом
Число установленных в мире лифтов, эскалаторов и движущихся дорожек превысило 2,5 миллиона
В подразделениях ОТИС занято более 68 тысяч человек
Выручка ОТИС в 2017 году составила $12.341 миллиардов
В России компании принадлежит два производства (лифтовый завод в Санкт-Петербурге и завод по производству лебедок в Щербинке, Московская область) и более 50 филиалов от Калининграда до Хабаровска.
Производственная мощность завода в Санкт-Петербурге составляет до 10 тысяч единиц в год