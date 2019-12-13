Ниже ставка – больше подарков
Падающие ставки на рынке потребительского кредитования дают уникальную возможность улучшить условия жизни и реализовать важные жизненные цели. Воспользоваться этой возможностью можно и нужно уже сейчас, оформив кредит наличными в Альфа-Банке на выгодных условиях.
Ситуации, когда необходимо сделать крупную покупку или вложить определённую сумму денег в реализацию личных планов, могут возникнуть у любого человека, даже с высоким уровнем дохода.
Например, сделать ремонт в квартире. Обновить бытовую технику и мебель.
Или еще распространенный случай – нужно сменить машину. Многие автовладельцы предпочитают приобретать новый автомобиль и менять его снова на новый, когда подходит к концу гарантия. В такой ситуации не обойтись без доплаты, и сумма, которую нужно добавить, чтобы купить машину хорошего класса и качества, может быть не маленькой.
Или путешествия, страсть многих из нас, тоже требуют немалых расходов. А для действительно интересных вояжей, небанальных и экзотических маршрутов, от Байкала до Антарктиды, с комфортом и полным «пакетом» сопутствующих сервисов могут понадобиться крупные суммы денег.
Все подобные планы и жизненные цели можно решить с помощью потребительского кредита, который вовсе не является «последней соломинкой» для малоимущих граждан с маленькими доходами. Потребительский кредит — это удобный и доступный финансовый инструмент, который, при правильном использовании, помогает решать насущные личные задачи и делать жизнь счастливее и полноценнее. Важно грамотно выбрать такой кредит, в котором процентная ставка — комфортная, сумма — соответствует запросу, а оформление и погашение — простое и быстрое.
Среди множества потребительских кредитов от банков выделяется кредит наличными Альфа-Банка, где можно получить сумму до 5 млн рублей сроком на 5 лет. Это весьма выгодное предложение, поскольку банк снизил ставки с ранее существующей минимальной ставки 9,9% годовых до минимальных 8,8%. Ниже ставки еще не было, и сейчас, в период предновогодних покупок, самое время этим предложением воспользоваться.
Тем более, что оформить такой кредит очень просто. Это займет всего несколько минут на заполнение заявки на сайте Альфа-Банка и на принятие банком решения о выдаче кредита.
Деньги можно получить в любом отделении банка или на свою дебетовую карту. Приятным бонусом будет то, что дата первого платежа наступает только через 45 дней после получения денег. Этот период даст возможность подготовиться к нему и в полной мере получить удовольствие от нового приобретения или события, на которое нужны были деньги.
Действующие клиенты Альфа-Банка могут получить одобрение на получение кредита всего за 5 минут, для этого достаточно заполнить заявку в мобильном приложении Альфа-клик.
Удобство и выгоду потребительских кредитов Альфа-Банка уже оценило большое количество людей: финансовый институт входит в первую пятерку банков по объёму выданных кредитов наличными. По итогам сентября 2019 Альфа-Банк занимает долю рынка потребительских кредитов, составляющую 5,02%.
Низкие ставки по потребительским кредитам делают их весьма привлекательным инструментом для решения насущных задач, среди которых одной из важнейших является комфорт, улучшение качества жизни. И сейчас самое время этим воспользоваться, зайдя на сайт Альфа-Банка и потратив всего несколько минут на заполнение заявки.
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