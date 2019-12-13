Ниже ставка – больше подарков

Или еще распространенный случай – нужно сменить машину. Многие автовладельцы предпочитают приобретать новый автомобиль и менять его снова на новый, когда подходит к концу гарантия. В такой ситуации не обойтись без доплаты, и сумма, которую нужно добавить, чтобы купить машину хорошего класса и качества, может быть не маленькой.