Что общего у ТюмГУ и Гарварда?
Тюменский университет продолжает нанимать профессоров со всего мира для работы в Школе перспективных исследований (SAS). Уже сейчас большинство профессоров, работающих в SAS, обладают научной степенью (PhD) из университетов первой сотни мировых рейтингов.
Школа перспективных исследований (School of Advanced Studies), подразделение Тюменского государственного университета, открылась в 2017 году в рамках федерального проекта по повышению глобальной конкурентоспособности российских университетов «5-100». SAS — это бакалавриат, магистратура и исследовательский центр. Ее главные особенности — междисциплинарные исследовательские проекты, формат свободного образования в бакалавриате и международность. Сейчас в SAS на постоянной основе работают 25 профессоров из 11 стран, в следующем году их количество увеличится до 35, а преподавание ведется на английском языке.
Фокус на междисциплинарность означает, что SAS ищет профессоров, способных работать на стыке дисциплин в составе мультидисциплинарных исследовательских команд. В этом году отбором профессоров из более чем 200 кандидатов занимается международный экспертный комитет: в него вошли профессора, работающие в США, Франции, Нидерландах и России. Комитет сформулировал приоритетные направления для исследований — от многоуровневой эволюции и статуса решений, принимаемых искусственным интеллектом, до глобальных экономических разрывов и арктических городов.
После принятия на работу в SAS международные профессора половину времени занимаются исследованиями, а половину уделяют преподаванию. Бакалавриат SAS также междисциплинарен: семь направлений подготовки (социогуманитарные дисциплины, биология и информационные технологии) не отделены друг от друга, что позволяет студентам получать широкое образование и работать с реальными проблемами, не укладывающимися в рамки одной области знаний.
В SAS действует уникальная система отбора профессоров. Первый этап — это традиционные skype-собеседования, но на втором этапе все финалисты одновременно приезжают в Тюмень, объединяются в команды и формулируют исследовательские проекты, которые выносятся на общее обсуждение с участием экспертного совета. Участники самых успешных команд получают предложения о работе.
«Транспарентность системы отбора преподавателей с международного рынка труда на позиции профессоров — это серьезный шаг к тому, чтобы сделать ТюмГУ одним из наиболее привлекательных работодателей среди университетов России. Принципы, нормы и ценности кадровой политики ТюмГУ подразумевают возможности отстраивания эффективных корпоративных связей и служат модернизации образовательной деятельности всего университета, — комментирует ректор ТюмГУ Валерий Фальков, — вместе с тем разработка новых индивидуализированных образовательных треков, создание новых форматов и школ — все это характеризует SAS ТюмГУ как экспериментальную площадку, обновляющую смыслы высшего образования в РФ».
Модель SAS может быть использована и другими российскими университетами. В сентябре 2019 года в ТюмГУ прошла конференция «Научно-образовательный гринфилд как инструмент трансформации университета», в которой приняли участие десятки университетов от ВШЭ до ДВФУ. SAS — это площадка, где разрабатываются лучшие практики, которые могут быть использованы за ее пределами. Так, в следующем году в SAS будет запущена магистерская программа «Экспериментальное высшее образование», целевой аудиторией которой станут администраторы и преподаватели университетов со всей страны.