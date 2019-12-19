Что общего у ТюмГУ и Гарварда?

Модель SAS может быть использована и другими российскими университетами. В сентябре 2019 года в ТюмГУ прошла конференция «Научно-образовательный гринфилд как инструмент трансформации университета», в которой приняли участие десятки университетов от ВШЭ до ДВФУ. SAS — это площадка, где разрабатываются лучшие практики, которые могут быть использованы за ее пределами. Так, в следующем году в SAS будет запущена магистерская программа «Экспериментальное высшее образование», целевой аудиторией которой станут администраторы и преподаватели университетов со всей страны.