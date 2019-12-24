19 лучших руководителей получили премию «Гендир года»

В 2019 году журнал «Генеральный Директор» запустил проект «Рейтинг Генеральных Директоров» — в него вошли почти 3 млн руководителей российских компаний. Это объективный рейтинг — в нем нет голосований, экспертных советов и жюри. Все рассчитывает формула на основе big data*. Необходимые данные она получает из официальных источников — от ФНС и Росстата. Формула учитывает два показателя: динамика выручки за три года и время работы генеральным директором. Методика отдает приоритет директорам молодых бизнесов, которые уже заработали первые 100 млн рублей выручки, но продолжают расти. После автоматического расчета big data* выбрала лучших генеральных директоров в свои категориях — тех, кто «бежит» быстрее своих конкурентов, тех, чья стратегия развития бизнеса опережает.