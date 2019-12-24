19 лучших руководителей получили премию «Гендир года»
16 декабря 2019 года в Москве прошла церемония вручения Национальной премии «Генеральный директор года» — объективной премии для руководителей бизнеса. И.о. главного редактора журнала «Генеральный Директор» Андрей Школин расскажет, что именно происходило на мероприятии.
«Квартира. Телефон. Звонок:
Василий Иванович дома?
Василий Иванович дома, но венки уже вынесли».
Этот анекдот рассказал Сергей Иванов, исполнительный директор ГК «ЭФКО» (бренды Altero, «Слобода»). Руководитель одного из крупнейших пищевых холдингов России 16 декабря пришел в московский Центр цифрового лидерства SAP поздравить лауреатов Национальной премии «Генеральный Директор года — 2019» и принять участие в деловой части мероприятия «Сила лидера».
Сергей Иванов утверждает, в компании эту шутку используют как манифест инновационной политики. «Порой нам кажется, что мы вроде как находимся в защищенной песочнице: кушать люди будут всегда. А потом смотришь, что в биотехе делается и понимаешь, что через 10 лет наш шрот запросто может стать никому не нужным. Мы строим заводы, готовим стратегии, а наши венки уже кто-то выносит».
Событие года
В середине декабря в Москве прошла церемония вручения Национальной премии «Генеральный директор года» — объективной премии для руководителей бизнеса. Ее учредителем и организатором мероприятия выступил практический журнал для руководителей российских компаний «Генеральный Директор».
В 2019 году журнал «Генеральный Директор» запустил проект «Рейтинг Генеральных Директоров» — в него вошли почти 3 млн руководителей российских компаний. Это объективный рейтинг — в нем нет голосований, экспертных советов и жюри. Все рассчитывает формула на основе big data*. Необходимые данные она получает из официальных источников — от ФНС и Росстата. Формула учитывает два показателя: динамика выручки за три года и время работы генеральным директором. Методика отдает приоритет директорам молодых бизнесов, которые уже заработали первые 100 млн рублей выручки, но продолжают расти. После автоматического расчета big data* выбрала лучших генеральных директоров в свои категориях — тех, кто «бежит» быстрее своих конкурентов, тех, чья стратегия развития бизнеса опережает.
16 декабря со сцены Центра цифрового лидерства SAP в торжественной обстановке были объявлены имена 19 лауреатов премии из разных регионов России. В рамках премии также прошла бизнес-сессия «Сила лидера», организованная журналом «Генеральный Директор» совместно с газетой «Ведомости». На ней спикеры рассуждали, как изменилась роль лидера в бизнесе, как динамично реагировать на стремительные изменения, адаптироваться к новой реальности и быстро монетизировать инновации.
Анекдоты для гендиров
На бизнес-сессии «Сила лидера» более 250 гостей премии узнали, как вдохновляться самому, не терять веру в себя и вести за собой команду.
Генеральный директор «eBay Россия» Илья Кретов признался, что предпочитает правильно «расставлять пряники», а не пользоваться «кнутом» в качестве стимула. «У меня есть личный стиль управления, который определяют две вводные, — сказал Илья Кретов. — Первое, построить систему так, чтобы ты ничего не делал. Это недостижимая мечта, но она заставляет тебя двигаться вперед. Второе, ребята, с которыми я работаю, изначально умнее меня».
Сергей Иванов из ГК «Эфко» пожаловался на то, что сейчас очень мало кто может сказать ему о точке «ноль»: «Где я сейчас нахожусь? Кто я? Какие мои сильные стороны? Какие гири на мне висят и их надо сбросить? И чем выше ты залазишь, тем сложнее тебе в это зеркало посмотреть».
Основатель онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов ответил ему анекдотом: «Раввин идет по городу. Его останавливает солдат, вскидывает винтовку и спрашивает: “Кто ты и куда идешь?” Раввин не отвечает, а спрашивает: “Сколько вам платят, молодой человек?”. Солдат: “10 шекелей”. Раввин: “Я тебе буду платить 100, если каждый день на этом месте ты будешь задавать мне эти два вопроса”.
В теории менеджменте выделяют четыре стиля управления: директивный, наставнический, поддерживающий и делегирующий. Генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков нашел пятый: «Есть решения, которые принимает только первое лицо — руководитель компании. Как он это делает? Какие инструменты использует? Кого из команды слушает и не слушает? Когда принимает решения вопреки команде? Ответы на эти вопросы определяют стиль управления. Для меня это дружеская диктатура».
Генеральный директор «Вымпелкома» Василь Лацанич отметил, что одновременно видит два вектора: «Есть путь в сторону усиления лидерства. Но есть и альтернатива, когда лидерство не концентрируется в одних руках, а как бы размывается».
Российский космонавт, первый в мире ученый — командир космического корабля, Сергей Рязанский рассказал, что на МКС может находиться одновременно 3 или 6 человек. Как это связано с лидерством? Сейчас Сергей читает в «Сколково» лекции по двум темам:
1. Как работать с командой, которую не ты выбираешь, но от них зависит твоя жизнь.
2. Как работать с командой, в которой одни лидеры.
«Космонавт, дошедший до включения в экипаж, представитель своей страны, априори является лидером, — сказал Сергей Рязанский. — Три скорпиона оказываются в одной маленькой консервной банке. И возникает демократия. Потому что все лидеры, все сильные. Формально ты командир корабля и в кризисной ситуации последнее слово за тобой. Демократия проявляется в мозговых штурмах, в разборах полетов, обсуждении ближайших шагов».
Кто получил премии
«Для меня это было абсолютно неожиданно: раздался звонок, сначала подумал, что какой-то спам. Сейчас осознаю: наверно, заработался, — сказал со сцены Сергей Тиханкин, генеральный директор компании «Лайфтэк», который победил в номинации «Медицина и фармацевтика». — Рад что заметили, как мы развиваемся, увеличиваем ассортимент, набираем штат. Но без команды ничего бы этого не было. Большая благодарность моим сотрудникам».
Никита Орлов, руководитель компании «Горные системы и технологии» из Кемерова, оказался лучшим генеральным директором России. Как победитель в главной номинации он стал членом московского отделения «Деловой России» (наверно, впервые за всю историю кемеровского бизнеса). Также Никита получил сертификат на консалтинговые услуги на сумму 10 млн рублей и сертификат на бизнес-консультацию с генеральным продюсером программ МСБ Московской школы управления «Сколково» Еленой Бондаренко.
«Мы работаем 15 лет — большой срок для малого бизнеса, — сказал Никита Орлов. — Но я считаю компанию молодой: мы запускаем по несколько новых продуктов в год и постоянно открываем новые направления. Моя задача как директора — обеспечивать непрерывное движение и изменение фирмы. Тогда мы мы будем жить и расти, развиваться».
Стали лучшими в своих номинациях, получили статуэтки и памятные подарки от партнеров:
«Аутсорсинг и консалтинг» — Анна Левакова, генеральный директор компании «Сфера», Москва
«Туризм и развлечения» — Андрей Казачанский, генеральный директор фирмы «Интуравто», Волгоград
«Банки и финансовые услуги» — Руслан Северин, генеральный директор «Остиси – Атон», Москва
«Искусство и культура» — Дмитрий Исхаков, генеральный Директор ООО «Полина Гагарина», Москва
«Медицина и фармацевтика» — Сергей Тиханкин, генеральный директор компании «Лайфтэк», Москва
«Образование» — Адик Ахметшин, генеральный директор и ректор Башкирского межотраслевого института, Уфа
«Производство товаров и продукции» — Никита Орлов, генеральный директор компании «Горные системы и технологии», Кемерово
«Розничная торговля» — Ирина Назарова, генеральный директор интернет-магазина «Астра-Телеком», Москва
«Страхование и лизинг» — Сергей Гигин, генеральный директор компании «Сибассист», Новосибирск
«IT и телеком» — Константин Солодухин, генеральный директор Национального центра информатизации, Москва
«Строительство и недвижимость» — Алексей Михаэль, генеральный директор компании «Альпика», Москва
«Автопром» — Александр Николашкин, генеральный директор завода «Спецавтотехника», Екатеринбург
«Природные ресурсы» — Вячеслав Кузнецов, генеральный директор нефтебазы «Стройпроминвест», Краснодар
«Сельское хозяйство» — Павел Брежнев, генеральный директор сельскохозяйственного кооператива «Бирюческое мясо», Белгород
«Продукты питания и напитки» — Валерий Олейников, генеральный директор компании «Чебоко», Ростов-на-Дону
«Потребительские товары» — Роман Середкин, генеральный директор компании «Бисер», Иваново
«Транспортные услуги» — Кира Журавская, генеральный директор компании «Драйв-Тур», Санкт-Петербург
«Малый бизнес» — Ренат Батыров, генеральный директор технопарка «Сколково», Москва
«Средний бизнес» — Матвей Дреев, генеральный директор компании «Мехколонна №8», Абакан, республика Хакасия
«Генеральный директор России» — Никита Орлов, руководитель компании «Горные системы и технологии», Кемерово
Лауреаты в семи номинациях получили сертификат на бизнес-консультацию с Еленой Бондаренко, генеральным продюсером программ МСБ партнера по бизнес образованию Московской школы управления «Сколково». Лауреату в номинации «Банки и финансовые услуги» специальный партнер Премии швейцарская часовая компания Edox презентовала свои ценные часы. Также все лауреаты Премии получили сертификаты на общую сумму 64 млн рублей от партнера мероприятия Star Premium Consulting.
Национальная премия «Генеральный директор года», основанная на объективном Рейтинге руководителей бизнеса России, станет ежегодным мероприятием. Следующая церемония состоится в декабре 2020 года.
Учредитель премии: журнал «Генеральный Директор» — профессиональное издание для руководителей России.
Журнал существует с 2006 года. За это время мы создали крупнейшее бизнес–сообщество, где каждый руководитель находит новые идеи, решения своих бизнес–задач и улучшает ключевые показатели.
Премия основана на данных проекта «Рейтинг генеральных директоров России».
«Рейтинг генеральных директоров России» — это:
Online портал, где собраны все генеральные директора страны, а их рейтинг рассчитывает big data *
Национальная премия «Генеральный директор года» — объективная премия страны, основанная на big data* оценке без привлечения голосований и жюри
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Прим.:
* big data — «биг дата» — Больши́е да́нные