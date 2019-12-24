«Цифровое здравоохранение — это не только электронная карта и чат с врачом»
Решения для ранней диагностики, удаленные консультации и технологии искусственного интеллекта уже меняют российскую медицину
Модернизация здравоохранения — процесс, в который вовлечены все участники индустрии: от государства и медицинского сообщества до крупных производителей и поставщиков медицинских технологий и разработчиков специализированных ИТ-решений. Генеральный директор Philips в России и СНГ Максим Кузнецов рассказывает о последних трендах в этом направлении и о том, как партнерство всех участников помогает в реализации нацпроекта «Здравоохранение».
Технологии, которые ждут пациенты
Технологическая трансформация здравоохранения – мировая тенденция. Ученые и разработчики создают новые решения для повышения доступности, комфорта и эффективности медицинских услуг, а правительства реализовывают специальные программы по модернизации. Так, в России в рамках национального проекта «Здравоохранение» в перечень основных направлений включены создание единого цифрового контура и внедрение инновационных технологий.
Например, понятие «телемедицина» уже не вызывает удивления у большинства россиян. Исследование Philips «Индекс здоровья будущего-2018» показало, что 82% населения России хотели бы дистанционно консультироваться с врачом в определенных жизненных ситуациях. Распространение телемедицинских решений затрудняется из-за беспокойства пациентов о безопасности их личной информации. Так, в 2019 году исследование продемонстрировало, что 34% тех жителей России, кто в настоящее время не пользуется цифровыми медицинскими технологиями, отметили, что начнут делать это, когда будут уверены в конфиденциальности своих данных.
Многие лечебные учреждения, — и частные, и государственные, — уже используют электронные медицинские карты (ЭМК), где хранятся полные истории болезни пациентов. Однако применение ЭМК все еще не позволяет пациентам свободно выбирать клинику и специалиста, поскольку информация из карты не передается за пределы лечебного учреждения. Это большой минус — если человек обращается за медицинской помощью в другое место, ему приходится заново проходить диагностику.
Искусственный интеллект для точной диагностики
Цифровизация здравоохранения не ограничится внедрением ЭМК и удаленных консультаций. Огромный потенциал имеют технологии для работы с большими данными, и компании-производители медицинской техники стараются максимально его раскрыть. Научно-исследовательская лаборатория Philips в Сколково занимается разработкой новых высокотехнологичных медицинских решений, среди которых — алгоритмы компьютерного зрения, способные анализировать и интерпретировать информацию на изображениях. С его помощью врачи смогут гораздо быстрее и точнее проводить КТ- и МР-диагностику.
Например, если собрать базу из тысяч КТ-изображений, обработанных и размеченных профессионалами, можно обучить нейросетевую модель распознавать отклонения на новых снимках и выделять случаи, на которые следует особенно обратить внимание специалисту. Такая программа позволит организовывать массовые скрининги, не перегружая врачей. Сейчас подобные технологии находятся на стадии разработки и проходят клиническую апробацию.
Внедрение искусственного интеллекта в здравоохранении настолько объемная задача, что вряд ли с ней может успешно справиться один провайдер — здесь требуется масштабная коллаборация. Например, можно собрать в одну базу медицинские изображения, полученные в всех клиниках крупного населенного пункта или региона. Если объединить такие усилия по сбору информации с экспертизой организаций, специализирующихся на обучении алгоритмов искусственного интеллекта, можно добиться отличных результатов, ведь чем больше данных, тем точнее получается их анализировать.
Телемедицина в помощь врачам
Важно понимать, что регионы сейчас сталкиваются с острой проблемой дефицита квалифицированных кадров. Развивающиеся технологии искусственного интеллекта могут стать цифровыми помощниками для врачей, освободить их от рутинных задач, но не могут полностью заменить специалистов и тем самым решить эту проблему. Восполнить нехватку узких специалистов в малых городах и сельской местности и дать местным жителям доступ к большему спектру медицинских услуг помогут телемедицинские решения.
Телемедицина позволяет, например, оперативно передавать рентгеновские снимки и изображения, полученные в результате КТ или МРТ обследования, в медицинские центры на расстоянии тысяч километров от места оказания помощи в ситуации, когда там нет профильного специалиста или необходимо дополнительное экспертное мнение для уверенности в принятии решения. Эти данные выводятся на экран компьютера, врач удаленно анализирует полученную информацию и уточняет диагноз.
Среди решений Philips есть как раз такие интеллектуальные платформы для централизованного сбора и анализа информации. Система устанавливается в центральном медицинском учреждении, таким образом превращая его в дистанционную консультативную базу, автоматически агрегирует данные из всех клиник региона, структурирует их и позволяет врачам удаленно консультировать коллег на местах и обеспечивать их необходимой поддержкой при постановке диагноза.
Другой пример: в Philips разработали телеультразвуковую систему, с которой специалист может провести УЗИ-исследование при помощи только смартфона с приложением и карманного датчика, при этом процедуру можно в режиме реального времени транслировать на экран компьютера в медучреждении для оперативного получения «второго мнения».
Квалифицированная онкодиагностика для регионов
Государство планирует построить в стране единую онкологическую службу, работники которой будут помогать коллегам из регионов в постановке диагноза. Для этого также необходимы решения в области телемедицины, а именно телепатоморфологии — и Philips активно развивает это направление.
В России это особенно актуально, поскольку в регионах не хватает патоморфологов — а их экспертиза необходима для точной диагностики при онкозаболеваниях. Для получения мнения в другом учреждении сейчас нужно пересылать набор стекол с образцами биоматериала. Физическая пересылка предметных стекол из регионов в центры компетенций — дорогостоящий, долгий и небезопасный процесс. С помощью интеллектуальной системы результаты патоморфологических исследований могут быть оцифрованы и моментально переданы в единую онкологическую службу или в один из региональных, национальных и международных центров.
С дефицитом специалистов в регионах невозможно справиться только лишь с помощью технологий — в решении этой проблемы главная роль принадлежит государству. В рамках национального проекта «Здравоохранение» правительство предпринимает меры, которые позволят к 2024 году укомплектовать вакансии врачей и среднего медицинского персонала на 95%.
Современные технологии для здравоохранения будущего
Philips поддерживает программу национального проекта «Здравоохранение» и его приоритетные направления. Так, например, борьба с кардиологическими и онкологическими заболеваниями и детское здравоохранение являются приоритетами и для компании.
Особое внимание мы уделяем решениям для ранней диагностики, востребованным в рамках проекта модернизации национального здравоохранения. Современные модели компьютерных томографов, магнитно-резонансных томографов, УЗ-аппаратов используют инновационные технологии, которые способны обеспечивать высокое качество изображений, что позволяет быстрее и точнее ставить диагноз и определять тактику лечения.
До 2024 года правительство РФ планирует потратить 63,9 млрд рублей на развитие сети национальных медицинских исследовательских центров. Как ведущий мировой производитель решений для здравоохранения, Philips открыта к партнерству с государством и стремится делиться своей экспертизой. Так, в 2017 году компания запустила производство оборудования Philips в Московской области, тем самым создав возможность для российских клиник получать современные решения быстрее.
Еще одно направление компании в рамках развития здравоохранения в России — наша информационная деятельность. Эксперты Philips участвуют в конференциях и симпозиумах, разрабатывают курсы для врачей различных специализаций.
Актуальные модели модернизации медицинского оснащения
Важную роль в модернизации парка оборудования играет возможность обновления аппаратуры и сервисное обслуживание. Мы помогаем медицинским учреждениям поддерживать существующее оснащение на высоком технологическом уровне без необходимости полной замены оборудования. Так, например, после модернизации МР-томографа предыдущего поколения до полностью цифровой архитектуры скорость исследований возрастает до 30%. Это обеспечивает более быструю диагностику без потери качества, а значит врач может в более короткие сроки поставить диагноз и выбрать оптимальную терапию. В то же время клиника получает возможность повысить свою эффективность и увеличить пациентопоток.
Современное оборудование во многих странах поставляется в формате контракта жизненного цикла (КЖЦ) — это позволяет дополнительно сократить расходы на эксплуатацию оборудования и уменьшить его простои. Суть этой модели сотрудничества заключается в том, что договор сразу включает в себя не только поставку техники, но и ее обслуживание и утилизацию. Таким образом, учреждению не приходится проводить новую конкурсную закупку каждый раз, когда требуется сервисная поддержка. КЖЦ – это форма партнерства, благодаря которой клиники могут быть уверены в работоспособности своего парка оборудования и своевременном обновлении его программного обеспечения. Российское здравоохранение сейчас начинает проявлять интерес к таким контрактам.
Трансформация здравоохранения не может произойти за один день, но позитивные изменения уже видны. По словам президента России, сегодня присутствует устойчивый рост средней продолжительности жизни в России: если в 2014 году она составляла 70,9 лет, то на август 2019 года — 73,6 лет. Люди стали уделять больше внимания своему здоровью. Изменились возможности ранней диагностики — сейчас некоторые заболевания получается выявить на ранней стадии, а значит, предотвратить развитие болезни и осложнений. И в крупных городах, и в регионах растет уровень оснащенности медицинским оборудованием. Одним словом, повышение качества здравоохранения по всей стране становится реальностью благодаря сотрудничеству всех заинтересованных участников отрасли.
О компании
- Royal Philips – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья: от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому.
- Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и в здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений.
- Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома.
- Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2018 году объем продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 18,1 млрд евро. В компании работают 77 000 сотрудников более чем в 100 странах.
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