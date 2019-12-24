«Цифровое здравоохранение — это не только электронная карта и чат с врачом»

Современное оборудование во многих странах поставляется в формате контракта жизненного цикла (КЖЦ) — это позволяет дополнительно сократить расходы на эксплуатацию оборудования и уменьшить его простои. Суть этой модели сотрудничества заключается в том, что договор сразу включает в себя не только поставку техники, но и ее обслуживание и утилизацию. Таким образом, учреждению не приходится проводить новую конкурсную закупку каждый раз, когда требуется сервисная поддержка. КЖЦ – это форма партнерства, благодаря которой клиники могут быть уверены в работоспособности своего парка оборудования и своевременном обновлении его программного обеспечения. Российское здравоохранение сейчас начинает проявлять интерес к таким контрактам.