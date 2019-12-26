Ансимов Юрий Николаевич: международный день бокса в Москве
В июле 2019 года прошло знаковое событие в истории российского спорта. На Красной Площади был устроен настоящий праздник для каждого ценителя бокса. Целых два дня проводились массовые тренировки, устраивались показательные и рейтинговые бои. В мероприятии принимали участие такие величины спортивного мира, как Михаил Алоян, Федор и Дмитрий Чудиновы, Егор Мехонцев. Почетными гостями мероприятия стали Борис Николаевич Лагутин, Олег Григорьев, Константин Дзю, Олег Саитов, Шамиль Сабиров и Андрей Курнявка.
Что увидели зрители на Красной Площади
Крайне редко можно увидеть столько чемпионов на одной площадке. Победители мировых и олимпийских игр, владельцы золотых поясов и признанные легенды спорта общались между собой, раздавали автографы фанатам и подрастающей смене. Организаторами праздника выступил целый ряд государственных и общественных организаций.
Свою лепту внесла и РОО «Федерации бокса города Москвы». Ее председатель Юрий Николаевич Ансимов поздравил ветеранов российского спорта и заявил, что именно их подвиги на ринге стали истоками нынешних побед. В частности, он отметил заслуги Олега Георгиевича Григорьева. Его биография стала настоящим образцом достижений для начинающего спортсмена. Этот скромный человек и великий боксер в суперлегком весе стал кумиром советских мальчишек.
Жемчужиной праздника стала встреча на ринге Федора Чудинова с аргентинцем Эзекьель Освальдо Мадерно. Это был упорный бой, который завершился победой россиянина только в десятом раунде. Сражение за золотой пояс WBA Continental оказалось достаточно сложным для Федора. Изначально планировалось, что его соперником будет американец Майкл Гавронски. Но тот заболел, и тогда организаторы пригласили кубинца Уильяма Скулла. Но и тот не смог добраться до Москвы.
Как рассказал в интервью после боя Федор Чудинов, тренерский штаб готовился к встрече с бойцом высокого роста. Однако аргентинец постоянно находился с «страусиной позиции», что привело к определенным трудностям. Но и они не помешали в конечном итоге отправить гостя в накаут. Хотя и произошло это только в десятом раунде, восторгам зрителей не было предела. Сражение двух близких по силе противников держало их постоянном напряжении. Как заявил Федор, он не имел права проиграть в Москве. И он сделал все возможное, чтобы одолеть соперника.
Не боем единым красив праздник спорта
Сражение между российским и аргентинским боксерами стало жемчужиной московского мероприятия, своеобразной «вишенкой на торте». Однако двухдневный праздник включал в себя множество представлений на различных площадках.
Начало было положено 21 июля массовой тренировкой. Ее участниками стали 5000 атлетов, что позволило занести действо в Книгу рекордов Гиннеса. Тина Канделаки и Рой Джонс смогли зарядить площадку огромной порцией позитива, которого хватило на два дня торжественных мероприятий.
Рой Джонс – первый в истории чемпион мира в тяжелом, полутяжелом и среднем весе. Признан «боксером десятилетия» девяностых. В 2015 году принял гражданство России и переехал в Москву. Занимает активную жизненную позицию, его можно встретить на множестве спортивных праздников.
В тренировке могли принять участие все желающие, чем воспользовались многие гости столицы. На ней присутствовали жители нескольких стран, что позволяет говорить о международном масштабе события. Как сказал после тренировки турист из КНР, «мы не могли пропустить такую возможность. Кроме того, в этот день на Красной Площади прошли:
· лекции и мастер классы известных российских и зарубежных тренеров;
· соревнования по различным видам спорта для любителей и профессионалов;
· тематические КВИЗ-викторины, где принимали участие взрослые и дети;
· полосы препятствий с элементами боксерских тренировок.
Работала специализированная детская зона, где малыши могли поиграть или заняться физкультурой. А фанаты спорта сдавали нормы ГТО вместе с любимыми спортсменами, брали автографы и общались с кумирами. Завершил действо концерт с участием российских артистов. Но как сказал Юрий Николаевич Ансимов, не остались незамеченными и ветераны спорта. Именно они стали центром притяжения праздника. Жизнь этих людей является примером для каждого, кто нацелен на высокие результаты. Их достижения убеждают молодых и активных граждан уделять должное внимание физкультуре и спорту.
Как рождаются легенды спортивного движения
Великий российский боксер Олег Григорьев родился в 1937 году. Свою карьеру он начал в ЦСКА в 13 лет. Провел 253 боя, из 235 он вышел победителем. Кроме государственных орденов и олимпийских медалей он имеет официальное звание «Выдающийся боксер СССР». Получить его оказалось крайне непросто, это тысячи часов напряженных тренировок, огромное количество затраченных сил.
Десять лет он поднимался на пьедестал почета, занимая призовые места во всероссийских, европейских и мировых чемпионатах. Заслуженный мастер спорта, боксер наилегчайшего веса, смог своим примером увлечь тысячи мальчишек. Когда Олег Георгиевич в 1960 году стал олимпийским чемпионом в Риме, у него появилось множество восторженных почитателей. Среди них оказался и Ансимов Юрий Николаевич, глава Российской Общественной Организации «Федерации бокса города Москвы».
На прошедшем празднике Юрий Николаевич не мог не поздравить своего кумира, с которым знаком лично. Сейчас великому спортсмену более 80 лет, и он до сих пор остается скромным человеком. Эти люди познакомились в столице, объединенные страстью к спорту. Понятно, что они никак не могли пропустить возможность принять участие в глобальном торжестве и не внести свой посильный вклад в его проведение.
Спорт – путь к жизненному успеху
Сейчас Ансимов Юрий – генерал ФСБ, уважаемый человек, глава столичной Федерации Бокса. Он родился в Кузбассе, там же начал заниматься боксом, пошел на работу в шахту. Работал горнорабочим, горным мастером, инженером. Затем служба в армии. Здесь он попал в спортроту, где доказал свои навыки на различных соревнованиях. Именно здесь биография этого человека сделала резкий поворот.
После окончания службы Ансимов Юрий Николаевич поступил в высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского в Москве. По ее окончании много времени провел в заграничных командировках, где защищал интересы страны. Но напряженная жизнь не помешала уделить должное внимание спорту в целом, и боксу в частности. Начиная с 2013 года активно занимается развитием московского бокса. Федерация под его управлением провела множество соревнований, предоставляя возможность тренерам и их ученикам совершенствовать навыки.
За годы работы в Федеральной Служба Безопасности Юрий Николаевич не раз убеждался – именно физическая культура делает человека успешным. Умение справляться с трудностями, сила воли и упорство в достижении целей – вот что становится залогом для стабильного движения вперед. Именно здесь развивается стратегическое мышление, через умение угадывать действия противника и заранее продумывать свои шаги.
Спортивная история продолжается
Сейчас в состав Международной Ассоциации Бокса входят 2005 стран. Глава этой организации Чинг-Куо Ву в 20017 году присутствовал на московском мероприятии, и был поражен масштабами торжества. Именно тогда был учрежден этот праздник, который с каждым годом набирает обороты.
Все началось с массовой тренировки, тоже проведенной на Красной Площади. Ее успех показал колоссальный интерес зрителей, которые были готовы стать участниками действа. История новой даты в календаре началась в российской столице, ставшей авангардом международного движения.
Сейчас власти страны, спортивные ассоциации, Юрий Ансимов, ФСБ и другие государственные органы активное внимание уделяют развитию навыков здорового образа жизни. Проведенный в столице праздник стал еще одним доказательством этого внимания. Более 5000 человек приняло участие в открытой тренировке. Десятки тысяч стали зрителями, ловя атмосферу праздника из зрительных залов. Не только в столице, но и в других городах страны параллельно прошли свои мероприятия. К ним присоединись Санкт-Петербург, Смоленск, Казань, Самара. Новое движение, зародившееся в Москве, получило тысячи последователей за границей. 205 стран в 2019 году отпраздновали Международный день спорта.