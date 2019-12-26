Ансимов Юрий Николаевич: международный день бокса в Москве

Как рассказал в интервью после боя Федор Чудинов, тренерский штаб готовился к встрече с бойцом высокого роста. Однако аргентинец постоянно находился с «страусиной позиции», что привело к определенным трудностям. Но и они не помешали в конечном итоге отправить гостя в накаут. Хотя и произошло это только в десятом раунде, восторгам зрителей не было предела. Сражение двух близких по силе противников держало их постоянном напряжении. Как заявил Федор, он не имел права проиграть в Москве. И он сделал все возможное, чтобы одолеть соперника.