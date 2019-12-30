РЕН ТВ занял первое место в мужской аудитории и вышел на четвертое место среди всех телеканалов в Москве

В 2019-м под руководством Владимира Тюлина был установлен исторический рекорд по среднегодовому показателю: доля составила 6,5%. Таким образом, телеканалу удалось стать пятым по популярности среди вещателей России, как по целевой аудитории 25-54 (обойдя телеканал НТВ), так и по общей «4+». В течение пяти лет доля телеканала непрерывно растёт. За 4 года количество зрителей выросло на 29,6%*.