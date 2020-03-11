Хорошая мебель: краеугольный камень современного офиса

2. Акцент на внешний вид. Вы знали, что оранжевый цвет мотивирует работать в команде, а бежевый – концентрирует на решении самостоятельных задач? Еще один факт интересный факт: работа с бумажной документацией на столах черного цвета или «венге» сильнее утомляет глаза. И даже такой незначительный, на первый взгляд, нюанс может снизить работоспособность или, наоборот, повысить ее в два-три раза.