Хорошая мебель: краеугольный камень современного офиса
Мебель в офисе, ее комплектация, удобство, внешний вид, расстановка, непосредственно влияют на успешность предприятия. Неважно, работает оно с клиентами напрямую или нет. Имеется прямая зависимость между тем, какая мебель выбрана руководством офиса и мотивацией, настроением, даже здоровьем персонала.
Разумеется, однозначного ответа, какая мебель подходит именно вашему офису, дать невозможно. Многие параметры выбора вариативны и индивидуальны. Давайте определим основные.
1. Акцент на тип деятельности. Офисная работа – это сидячая работа. Программисты, бухгалтеры, менеджеры, сотрудники поддержки или call-центров проводят за столом и в кресле по 40-50 часов в неделю.
Значит, мебель должна это учитывать, быть в меру адаптивной и ортопедической, поддерживать, не перегружать и расслаблять то, что нужно. Но без фанатизма – мягкие диваны и кресла-мешки уместны только в сфере IT-разработок, рекламы, креатива, и то не всегда.
2. Акцент на внешний вид. Вы знали, что оранжевый цвет мотивирует работать в команде, а бежевый – концентрирует на решении самостоятельных задач? Еще один факт интересный факт: работа с бумажной документацией на столах черного цвета или «венге» сильнее утомляет глаза. И даже такой незначительный, на первый взгляд, нюанс может снизить работоспособность или, наоборот, повысить ее в два-три раза.
Должна ли офисная мебель быть красивой? В меру. Дизайнерские модели в рабочей зоне – это жертва практичности и лишний отвлекающий фактор. Отдайте предпочтение сдержанности, которая не контрастирует со стенами и напольным покрытием. Мебель для руководителей и переговорных залов – исключение.
3. Акцент на габариты и площадь помещения. В зависимости от формата помещения, рабочих зон и «кластеров» сотрудников, выбирается и мебель. Учитывайте общую площадь помещения, необходимость свободных проходов и комфортного открывания ящиков, а еще – помните о минимальной личной свободе сотрудников.
В идеале у каждого работника должен быть «свой» уголок – психологи уверены, что это повышает внимательность, отдачу, желание приходить на рабочее место утром.
Стоимость, бренд, страна-производитель
Обустройство офиса, особенно на начальном этапе бизнеса, требует серьезных вложений. Далее мы рассмотрим варианты, какую мебель лучше покупать, как получить доступ к широкому ассортименту, и через кого заказывать выбранные модели.
Бывшая в употреблении или новая? Практика показывает, что при переезде или расширении бизнеса многие офисы распродают свою старую мебель, чтобы на новом месте купить «свежую». Несмотря на низкую стоимость б/у товаров, приобретать их не рекомендуется. Причина – минимальный ресурс прочности, возможные поломки, затертый внешний вид, продавленные наполнители и скрипучие газлифты. Экономия того не стоит.
Новая мебель у профильных поставщиков российской продукции не сильно дороже, а чаще – стоит столько же, как и предложения на популярной доске объявлений.
Зато на новых креслах и за новыми столами сотрудники будут работать лучше, охотнее, с хорошим настроением. Недаром, опытные специалисты, которые приходят на собеседования, в первую очередь смотрят на рабочие места персонала и мебель – это индикатор отношения руководства к подчиненным, наравне с зарплатой и оплатой переработок.
Выбираем отечественное. Программы импортозамещения и преемственность опыта у европейских коллег дали свои плоды. Сегодня в каталогах поставщиков российской офисной мебели можно выбрать и приобрести мебель для персонала, офисную мягкую мебель или даже кабинеты руководителя, которые отличаются от итальянских и немецких аналогов только ценой.
Заказ в интернете: дешевле, удобнее, быстрее. За последние 10 лет интернет-магазины мебели практически вытеснили классические мебельные салоны. И если мебель для дома все еще покупают в салонах, то кресла, столы, диваны, стойки для офисных помещений заказывают преимущественно в интернете. Например, на сайте Mebela.ru.
Причины объективны – с крупными интернет-магазинами проще и выгоднее сотрудничать на уровне стартапов и расширяющегося бизнеса. У них расширенные каталоги российской, белорусской, итальянской продукции, они могут поставить нужный объем мебели в ваш город в сжатые сроки, а стоимость позиций, как правило, у них дешевле, чем в «наземных» магазинах.