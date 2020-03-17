Структурирование капитала: тренды SS 2020
ОЭСР продолжает войну за глобальную налоговую транспарентность, офшоры ввели правила фактического присутствия, Еврокомиссия оказывает давление на Кипр и Мальту, в России вводятся изменения в валютное законодательство, усложняются комплаенс-проверки.
Мир меняется слишком быстро. Несмотря на то, что индустрия управления капиталом привыкла к постоянным нововведениям и вызовам, новые правила заставляют профессионалов и бенефициаров решений формировать более сложные структуры.
Рассмотрим основные тренды структурирования капитала в 2020 году.
Compliance is the king*
Термин «комплаенс» в последнее время у всех на слуху — все чаще слышу от состоятельных клиентов фразу вроде: «В этом банке непредсказуемый комплаенс». То, что раньше всеми воспринималось как некий технический шаг, формы на открытие счетов часто заполняли секретари, и бенефициары никогда не предавали этому процессу никакого значения, сейчас становится работой исключительно профессионалов. Российское правовое поле в этом вопросе значительно отстает от западного. Несмотря на присоединение к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег («ФАТФ») в 2000 году и принятие закона 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, бизнес в России пока не чувствует такого уровня давления, как, например, в ЕС (в ЕС тем временем принято уже 5 директив на эту тему, последняя — в 2018 году). Кстати упомянутое отставание признает и сама ФАТФ, которая периодически выпускает рекомендации в отношении России, подчеркивая недостаточность регулирования в этой области. Очень часто бизнесмены, привыкшие работать в России, не понимают всей сложности комплаенс-сопровождения бизнеса за рубежом.
Между тем от правильно подготовленного комплаенс-файла зависит успех открытия счета или закрытия сделки с контрагентом, правильно заполненные формы помогают предотвратить возникновение проблем с налогами и валютным законодательством. Есть старая шутка о том, что качество работы налоговых специалистов никогда не известно сразу — оно проверяется как минимум через год после совершения сделки и подачи соответствующих деклараций. Качество комплаенс-файлов также проверяется временем, причем сроков здесь никаких нет. Плохой комплаенс-файл — это мина замедленного действия. Есть мнение, что пройдя проверку однажды, далее все будет хорошо. Но практика показывает, что может поменяться комплаенс-менеджер и регуляторное поле в целом, вернув изначальное неустойчивое положение. При этом проблемы возникают и у клиентов с кристально чистой историей происхождения капитала — мы встречали случаи, когда небрежность в работе с комплаенс-файлом приводила к серьезным проблемам у клиентов с прозрачными структурами и подтверждением уплаты налогов. А санкции за нарушение норм «антиотмывочного» законодательства достаточно суровые — от заморозки активов до денежных штрафов и уголовной ответственности. Основной совет очень прост — у каждого UHNWI** должно быть лицо, ответственное за ведение комплаенс-файла. Это может быть адвокат, семейный офис, управляющий делами, главное, чтобы действовали стандарты непрерывности бизнеса, и уход кого-то из ключевых сотрудников не ставил под угрозу доступ к информации, не менял комплаенс-стратегию. Иногда требуется поднять документы двух-пятилетней давности, и полагаться на конкретного человека в этом вопросе не совсем безопасно.
Банк — партнер или нет?
Роль банков в управлении капиталом меняется. Раньше клиенты обращались с уже готовой структурой и открывали счет в Швейцарии. Сегодня банки не воспринимаются только как технические участники процесса структурирования. Мы рекомендуем к ним обращаться уже на этапе планирования создания структуры, поскольку банки принимают во внимание выполнение требований о фактическом присутствии компании в стране регистрации и российских норм о контролируемых иностранных компаниях («КИК»). В последнее время появилась тенденция принимать на обслуживание те компании, которые зарегистрированы в стране банка.
Казалось бы, сотрудничество с банками набирает обороты, но в то же время ужесточение комплаенс-требований приводит к образованию пропасти между клиентом и банкиром — стоит ли, как и раньше, «как на духу» раскрывать банку всю информацию о себе и структуре? Здесь, безусловно, нужно руководствоваться принципом «не навреди». Поэтому с банкиром должен общаться профессионал, специалист, понимающий банковское регуляторное поле и практику.
В последний вагон
Государство диктует правила игры, в соответствие с которыми ему должно быть известно все об иностранных активах своих резидентов (пожалуй, кроме недвижимости). Для того чтобы плавно перейти к новым реалиям, были введены нормы амнистии и безналоговой ликвидации. Сегодня эти возможности уже не актуальны, и возникает вопрос, как быть тем, кто так и не услышал последний призыв. Мы видим большой спрос на услуги по реструктуризации от граждан, которые до конца сомневались, стоит ли раскрывать иностранные активы, пакуя их в «псевдо-дискреционные» структуры или в странах — не участниках CRS***. Большой удачей для многих таких граждан стали новости из Великобритании, которая отказалась от автоматического обмена налоговой информацией с Россией. Вся эта игра напоминает сценарий фильма «Поймай меня, если сможешь», превращая жизнь состоятельных людей в ежедневный контроль рисков утечки информации. При этом в большинстве случаев вне зависимости от упомянутого риска, не декларирование иностранных активов является нарушением российского законодательства. Важно отметить, что ответственность, например, за неуплату налога имеет свойство накапливаться как снежный ком. Универсального рецепта, что делать с такими гражданами, нет. Каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно и взвешивать риски раскрытия структуры. Один из вариантов решения проблемы — смена налогового резидентства.
Переезд
Решение проблем через смену налогового резидентства бенефициара — достаточно популярная мера. Тренд на прозрачность глобален, и не исключено введение правил о КИК в тех странах, куда бенефициар планирует переехать. Безусловно, не стоит рассчитывать, что налоговые органы страны пребывания не получат информацию о бенефициаре по CRS. Практически все страны мира уже в системе обмена, поэтому решив проблемы с российскими КИК и налогами, можно встретиться с новыми совсем неизвестными проблемами местных правил. Простой пример — очень популярный среди россиян Кипр давно привлекает состоятельных граждан паспортной программой и специальными условиями для новых налоговых резидентов. Многие понимают под этими специальными условиями полное освобождение от налогов, но на практике это далеко не так. Например, взносы в национальную систему страхования здоровья являются обязательными для всех резидентов Кипра. Кроме того, налогообложению подлежит доход от сдачи в аренду недвижимости на территории этой страны.
От простого к сложному
Следует констатировать, что простые структуры становятся проще, а сложные — сложнее. Тренд на ликвидацию невостребованных структур возник уже давно, но раньше импульс исходил из России и был связан с законодательством о КИК и стимулирующих нормах о безналоговой ликвидации и амнистии. Недавнее введение требований о реальном экономическом присутствии в офшорах, в том числе таких популярных странах как Британские Виргинские острова, Бермуды, Кайманы, подтолкнуло этот процесс уже за рубежом без учета российского регуляторного поля.
Среди инструментов выхода из офшоров — перевод компаний в неофшорные юрисдикции и ликвидация. Исторически мало компаний создавались с фиксацией налоговой базы, поэтому в настоящее время ликвидировать компанию без уплаты 13% от стоимости ее активов становится практически невозможно. Приходится искать альтернативные сценарии. Требования о присутствии в офшорах существуют уже около полугода, и мы видим на практике, что имплементация оказалась не такой жесткой, как можно было себе представить. Тем не менее, будет ли поддерживаться такой статус-кво, покажет время.
Наряду с трендом на упрощение корпоративных структур, есть противоположный тренд на их усложнение. Для того чтобы добиться высокого уровня защиты капитала и конфиденциальности, клиенты все чаще используют структуры инвестиционных и частных фондов, компаний с сегрегированными ячейками и трасты, страховые полисы. Все эти инструменты эффективны в решении ряда задач, но существенно усложняют процедуру и увеличивают стоимость администрирования за счет привлечения к процессу управления капиталом управляющей компании, администратора, совета директоров / совета фонда, инвестиционных советников и протекторов. Самое главное, чтобы структура соответствовала своим целям, а расходы на ее поддержание не были обременительны. На практике мы видим, что если содержание структуры стоит клиенту в год больше 1% от стоимости активов, то эти расходы будут обременительны для бенефициара.
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В потоке информации важно не пропустить набирающий обороты тренд и успеть принять решение для того, чтобы отвечать современным вызовам. Как преобразовать существующие структуры, чтобы вписаться в современный контекст? Как планировать преемственность? Как поддерживать оптимальной свою налоговую нагрузку? Общий совет — проверять любое решение с профессиональным консультантом. Полагаться исключительно на мнение внутреннего юриста в таком динамичном мире неразумно.
Правовые эксперты в области управления крупными капиталами всегда держат руку на пульсе и позволят вам в числе первых узнавать новости в России и мире в налоговой сфере, в валютном регулировании, изменения в российском семейном праве и иные новеллы.
*Комплаенс — король.
Ultra high-net-worth individuals — лица со сверхкрупным чистым капиталом.
Тренды SS 2020 — тренды весны-лета 2020.
***CRS — Common Reporting Standard — Общий стандарт отчетности
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