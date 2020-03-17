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Структурирование капитала: тренды SS 2020

Николай Варгасов, глава юридической практики UFG Wealth Management

 ОЭСР продолжает войну за глобальную налоговую транспарентность, офшоры ввели правила фактического присутствия, Еврокомиссия оказывает давление на Кипр и Мальту, в России вводятся изменения в валютное законодательство, усложняются комплаенс-проверки.

Мир меняется слишком быстро. Несмотря на то, что индустрия управления капиталом привыкла к постоянным нововведениям и вызовам, новые правила заставляют профессионалов и бенефициаров решений формировать более сложные структуры.

Рассмотрим основные тренды структурирования капитала в 2020 году.

Compliance is the king*

Термин «комплаенс» в по­следнее время у всех на слуху — все чаще слышу от состоятельных клиентов фразу вроде: «В этом банке непредсказуемый комплаенс». То, что раньше всеми воспринималось как некий техни­ческий шаг, формы на открытие счетов часто заполняли секретари, и бенефициары никогда не преда­вали этому процессу никакого зна­чения, сейчас становится работой исключительно профессионалов. Российское правовое поле в этом вопросе значительно отстает от за­падного. Несмотря на присоедине­ние к Группе разработки финансо­вых мер борьбы с отмыванием денег («ФАТФ») в 2000 году и принятие закона 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, бизнес в Рос­сии пока не чувствует такого уровня давления, как, например, в ЕС (в ЕС тем временем принято уже 5 дирек­тив на эту тему, последняя — в 2018 году). Кстати упомянутое отставание признает и сама ФАТФ, которая пе­риодически выпускает рекоменда­ции в отношении России, подчерки­вая недостаточность регулирования в этой области. Очень часто бизнесмены, привыкшие работать в Рос­сии, не понимают всей сложности комплаенс-сопровождения бизнеса за рубежом.

Между тем от правильно под­готовленного комплаенс-файла зависит успех открытия счета или закрытия сделки с контрагентом, правильно заполненные формы помогают предотвратить возник­новение проблем с налогами и ва­лютным законодательством. Есть старая шутка о том, что качество работы налоговых специалистов никогда не известно сразу — оно проверяется как минимум через год после совершения сделки и подачи соответствующих декла­раций. Качество комплаенс-фай­лов также проверяется временем, причем сроков здесь никаких нет. Плохой комплаенс-файл — это мина замедленного действия. Есть мнение, что пройдя проверку однажды, далее все будет хорошо. Но практика показывает, что может поменяться комплаенс-менеджер и регуляторное поле в целом, вернув изначальное неустойчивое положе­ние. При этом проблемы возникают и у клиентов с кристально чистой историей происхождения капита­ла — мы встречали случаи, когда небрежность в работе с комплаенс-файлом приводила к серьезным проблемам у клиентов с прозрач­ными структурами и подтвержде­нием уплаты налогов. А санкции за нарушение норм «антиотмывочно­го» законодательства достаточно суровые — от заморозки активов до денежных штрафов и уголовной ответственности. Основной совет очень прост — у каждого UHNWI** должно быть лицо, ответственное за ведение комплаенс-файла. Это может быть адвокат, семейный офис, управляющий делами, глав­ное, чтобы действовали стандар­ты непрерывности бизнеса, и уход кого-то из ключевых сотрудников не ставил под угрозу доступ к ин­формации, не менял комплаенс-стратегию. Иногда требуется под­нять документы двух-пятилетней давности, и полагаться на конкрет­ного человека в этом вопросе не совсем безопасно.

Банк — партнер или нет?

Роль банков в управлении ка­питалом меняется. Раньше кли­енты обращались с уже готовой структурой и открывали счет в Швей­царии. Сегодня банки не воспри­нимаются только как технические участники процесса структуриро­вания. Мы рекомендуем к ним об­ращаться уже на этапе планирова­ния создания структуры, поскольку банки принимают во внимание вы­полнение требований о фактиче­ском присутствии компании в стра­не регистрации и российских норм о контролируемых иностранных компаниях («КИК»). В последнее время появилась тенденция прини­мать на обслуживание те компании, которые зарегистрированы в стра­не банка.

Казалось бы, сотрудничество с банками набирает обороты, но в то же время ужесточение компла­енс-требований приводит к обра­зованию пропасти между клиентом и банкиром — стоит ли, как и раньше, «как на духу» раскрывать банку всю информацию о себе и структуре? Здесь, безусловно, нуж­но руководствоваться принципом «не навреди». Поэтому с банкиром должен общаться профессионал, специалист, понимающий банков­ское регуляторное поле и практику.

В последний вагон

Государство диктует правила игры, в соответствие с которыми ему должно быть известно все об иностранных активах своих рези­дентов (пожалуй, кроме недвижимости). Для того чтобы плавно перей­ти к новым реалиям, были введены нормы амнистии и безналоговой ликвидации. Сегодня эти возмож­ности уже не актуальны, и возника­ет вопрос, как быть тем, кто так и не услышал последний призыв. Мы ви­дим большой спрос на услуги по ре­структуризации от граждан, которые до конца сомневались, стоит ли рас­крывать иностранные активы, пакуя их в «псевдо-дискреционные» структуры или в странах — не участ­никах CRS***. Большой удачей для многих таких граждан стали новости из Великобритании, которая отка­залась от автоматического обмена налоговой информацией с Россией. Вся эта игра напоминает сценарий фильма «Поймай меня, если смо­жешь», превращая жизнь состоя­тельных людей в ежедневный кон­троль рисков утечки информации. При этом в большинстве случаев вне зависимости от упомянутого риска, не декларирование иностранных активов является нарушением российского законодательства. Важно отметить, что ответствен­ность, например, за неуплату налога имеет свойство накапливаться как снежный ком. Универсального ре­цепта, что делать с такими гражда­нами, нет. Каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно и взвеши­вать риски раскрытия структуры. Один из вариантов решения про­блемы — смена налогового рези­дентства.

Переезд

Решение проблем через сме­ну налогового резидентства бенефициара — достаточно популярная мера. Тренд на про­зрачность глобален, и не исклю­чено введение правил о КИК в тех странах, куда бенефициар планиру­ет переехать. Безусловно, не стоит рассчитывать, что налоговые орга­ны страны пребывания не получат информацию о бенефициаре по CRS. Практически все страны ми­ра уже в системе обмена, поэтому решив проблемы с российскими КИК и налогами, можно встретить­ся с новыми совсем неизвестными проблемами местных правил. Про­стой пример — очень популярный среди россиян Кипр давно при­влекает состоятельных граждан паспортной программой и специ­альными условиями для новых на­логовых резидентов. Многие пони­мают под этими специальными ус­ловиями полное освобождение от налогов, но на практике это далеко не так. Например, взносы в нацио­нальную систему страхования здо­ровья являются обязательными для всех резидентов Кипра. Кроме того, налогообложению подлежит доход от сдачи в аренду недвижимости на территории этой страны.

От простого к сложному

Следует констатировать, что простые структуры становят­ся проще, а сложные — слож­нее. Тренд на ликвидацию невос­требованных структур возник уже давно, но раньше импульс исходил из России и был связан с законода­тельством о КИК и стимулирующих нормах о безналоговой ликвидации и амнистии. Недавнее введение тре­бований о реальном экономическом ­присутствии в офшорах, в том числе таких популярных странах как Бри­танские Виргинские острова, Бер­муды, Кайманы, подтолкнуло этот процесс уже за рубежом без учета российского регуляторного поля.

Среди инструментов выхода из офшоров — перевод компаний в неофшорные юрисдикции и ликви­дация. Исторически мало компаний создавались с фиксацией нало­говой базы, поэтому в настоящее время ликвидировать компанию без уплаты 13% от стоимости ее акти­вов становится практически невоз­можно. Приходится искать альтер­нативные сценарии. Требования о присутствии в офшорах существу­ют уже около полугода, и мы видим на практике, что имплементация оказалась не такой жесткой, как можно было себе представить. Тем не менее, будет ли поддерживаться такой статус-кво, покажет время.

Наряду с трендом на упроще­ние корпоративных структур, есть противоположный тренд на их ус­ложнение. Для того чтобы добиться высокого уровня защиты капитала и конфиденциальности, клиенты все чаще используют структуры инвестиционных и частных фон­дов, компаний с сегрегированны­ми ячейками и трасты, страховые полисы. Все эти инструменты эф­фективны в решении ряда задач, но существенно усложняют процедуру и увеличивают стоимость админи­стрирования за счет привлечения к процессу управления капиталом управляющей компании, администратора, совета директоров / со­вета фонда, инвестиционных со­ветников и протекторов. Самое главное, чтобы структура соот­ветствовала своим целям, а расходы на ее поддержание не были обременительны. На практике мы видим, что если содержание струк­туры стоит клиенту в год больше 1% от стоимости активов, то эти расходы будут обременительны для бенефициара.

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В потоке информации важно не пропустить набирающий обороты тренд и успеть принять решение для того, чтобы отвечать совре­менным вызовам. Как преобра­зовать существующие структуры, чтобы вписаться в современный контекст? Как планировать пре­емственность? Как поддерживать оптимальной свою налоговую на­грузку? Общий совет — проверять любое решение с профессиональ­ным консультантом. Полагаться исключительно на мнение вну­треннего юриста в таком дина­мичном мире неразумно.

Правовые эксперты в области управления крупными капитала­ми всегда держат руку на пульсе и позволят вам в числе первых узнавать новости в России и мире в налоговой сфере, в валютном регулировании, изменения в рос­сийском семейном праве и иные новеллы.

*Комплаенс — король.

Ultra high-net-worth individuals — лица со сверхкрупным чистым капиталом.

Тренды SS 2020 — тренды весны-лета 2020.

***CRS — Common Reporting Standard — Общий стандарт отчетности

МКА «Семейные консультанты»

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