Структурирование капитала: тренды SS 2020

Между тем от правильно под­готовленного комплаенс-файла зависит успех открытия счета или закрытия сделки с контрагентом, правильно заполненные формы помогают предотвратить возник­новение проблем с налогами и ва­лютным законодательством. Есть старая шутка о том, что качество работы налоговых специалистов никогда не известно сразу — оно проверяется как минимум через год после совершения сделки и подачи соответствующих декла­раций. Качество комплаенс-фай­лов также проверяется временем, причем сроков здесь никаких нет. Плохой комплаенс-файл — это мина замедленного действия. Есть мнение, что пройдя проверку однажды, далее все будет хорошо. Но практика показывает, что может поменяться комплаенс-менеджер и регуляторное поле в целом, вернув изначальное неустойчивое положе­ние. При этом проблемы возникают и у клиентов с кристально чистой историей происхождения капита­ла — мы встречали случаи, когда небрежность в работе с комплаенс-файлом приводила к серьезным проблемам у клиентов с прозрач­ными структурами и подтвержде­нием уплаты налогов. А санкции за нарушение норм «антиотмывочно­го» законодательства достаточно суровые — от заморозки активов до денежных штрафов и уголовной ответственности. Основной совет очень прост — у каждого UHNWI** должно быть лицо, ответственное за ведение комплаенс-файла. Это может быть адвокат, семейный офис, управляющий делами, глав­ное, чтобы действовали стандар­ты непрерывности бизнеса, и уход кого-то из ключевых сотрудников не ставил под угрозу доступ к ин­формации, не менял комплаенс-стратегию. Иногда требуется под­нять документы двух-пятилетней давности, и полагаться на конкрет­ного человека в этом вопросе не совсем безопасно.