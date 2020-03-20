Коллекционные виды
Есть вещи и состояния, которые лучше всего описываются словом «коллекционный». В недвижимости такое определение дают зданиям с авторской архитектурой, построенным в местах, имеющих особую ценность для города. Сумма этих данных в конечном итоге влияет на объективный выбор покупателей — востребованность проекта и цену его продажи.
По данным недавнего исследования компании «Метриум» самым дорогим объектом на рынке элитной недвижимости Москвы стал пентхаус с отделкой в жилом комплексе «Царев Сад», который строят на острове Балчуг на Софийской набережной напротив Кремля. «Пентхаус с громадной террасой площадью 1473, 3 кв.м. обойдется покупателю в 2,87 млрд рублей», — говорит управляющий директор «Метриум Премиум» (участника партнерской сети CBRE) Илья Менжунов.
Цена, считает эксперт, справедлива и определяется качеством роскошного комплекса. Первое, что отличает его на рынке – «Царев сад» полностью построен и будет сдан в эксплуатацию во втором квартале 2020 года.
Для этого все готово: завершается благоустройство, отделка лобби и объектов внутренней инфраструктуры. А она впечатляет: к услугам жильцов рестораны, 5000-метровый SPA с фитнес-зоной, магазины, автомобильная мойка.
В копилку «коллекционности» — дизайн общественных пространств разработан французским архитектором Пьер-Ивом Рошоном. В его портфолио интерьеры лондонского Four Seasons и римского St. Regis.
Статус комплекса подчеркивают материалы: входные группы с каминами и 10-метровыми потолками отделаны редкими породами мрамора. Прямые изящные линии, строгость пропорций и лёгкая форма здания подчёркнута фасадами с уникальной раскладкой из натурального камня.
Застройщик позиционирует «Царев сад» как «коллекцию драгоценных апартаментов». И это не преувеличение. В комплексе всего 68 апартаментов, 44 из которых открывают панорамный вид на Васильевский спуск, собор Василия Блаженного и Кремль, парк «Зарядье», панораму Софийской набережной и силуэты старинных церквей и башен. Окна остальных выходят во двор, и это вовсе не снижает их ценности. На придомовой территории и во внутреннем дворе разбит сад – произведение ландшафтного мастерства – наследник тех времен, когда на этом месте был сад, где выращивали овощи и фрукты к царскому столу.
Вершина коллекции – четыре пентхауса, два из которых двухуровневых с панорамными видами, а Золотой фонд коллекции составляют 16 апартаментов, расположенных в стенах бывшего «Кокоревского подворья». В современных апартаментах сохранены аутентичные своды и кирпичная кладка 1860-х годов.
Есть и настоящая жемчужина — в исторической части дома предлагается двухэтажная вилла с бассейном и SPA зоной, собственной террасой, автономным лифтом и приватной парковкой на 8 автомобилей.
Эксперты уверены, что в будущем «Царев сад» станет знаковым для архитектуры города зданием, определяющим стиль как минимум десятилетия, а может быть станет отправной точкой целого архитектурного направления. По крайней мере уже понятно, что аналогов нет и не будет.
Удачное местоположение комплекса определяется не только шикарными видами из окон и физической близостью Кремля, но и такими прозаическими характеристиками как удобство подъезда. С этой точки зрения «Царев сад» тоже достоин похвалы – он расположен в районе съезда с Большого Москворецкого моста. Выезд из комплекса возможен на Софийскую набережную и на Болотную улицу. Есть удобный выезд на Садовое кольцо через Большую Ордынку. Для тех, кто пользуется метро, в десяти минутах ходьбы — станции «Третьяковская» и «Новокузнецкая».
В комплексе оборудована четырехуровневая подземная парковка на 247 машиномест – по сегодняшним меркам это беспрецедентное число. Размер машиномест рассчитан на автомобили представительского класса. У каждого уровня парковки индивидуальная система въезда/выезда и автономные лифты.
Отдельного внимания заслуживает высший стандарт экологичности. Апартаменты защищают своих владельцев от негативного воздействия мегаполиса и создают безукоризненный микроклимат в любое время года. «Царев сад» имеет все шансы на получение сертификата соответствия британскому стандарту BREEAM – ведущему методу оценки экологической эффективности зданий.
Риелторы, занимающиеся продажей апартаментов в комплексе, отмечают высокую динамику продаж, которые стартовали осенью прошлого года. За это время было продано около 10% лотов. Причем интерес покупатели проявляют не только к небольшим апартаментам, которые традиционно продаются первыми, но и большим апартаментам для семейного проживания с четырьмя-пятью спальнями. При том, что стоимость квадратного метра в комплексе высока (в среднем она составляет 1,1 млн руб.), такой интерес говорит сам за себя – ценители коллекционной недвижимости сделали свой выбор.
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