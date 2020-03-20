Коллекционные виды

Застройщик позиционирует «Царев сад» как «коллекцию драгоценных апартаментов». И это не преувеличение. В комплексе всего 68 апартаментов, 44 из которых открывают панорамный вид на Васильевский спуск, собор Василия Блаженного и Кремль, парк «Зарядье», панораму Софийской набережной и силуэты старинных церквей и башен. Окна остальных выходят во двор, и это вовсе не снижает их ценности. На придомовой территории и во внутреннем дворе разбит сад – произведение ландшафтного мастерства – наследник тех времен, когда на этом месте был сад, где выращивали овощи и фрукты к царскому столу.