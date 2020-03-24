ЖК НЕБО от Capital Group будет сдан в 2020 году. Осталось только 5% семейных квартир
В жилом комплексе бизнес-класса НЕБО, который будет сдан в 2020 году, продан почти весь объем квартир для семей: в проекте сегодня доступны всего 5% трех- и четырехкомнатных квартир. Доля предлагающихся студий и однокомнатных квартир также невелика – 3% и 4,8% соответственно. Высокий спрос именно на семейные квартиры в ЖК НЕБО обусловлен уникальными характеристиками объекта: собственной концепцией для каждой башни, расположением в престижном зеленом районе Мичуринского проспекта, продуманным архитектурным и планировочным решением.
Многокомнатные квартиры в проекте представлены площадью до 136 кв.м: на такой площади покупатели могут организовать пространство для каждого члена семьи. Однокомнатные квартиры и студии в диапазоне от 27,8 кв.м до 51,4 кв.м — это квартиры в формате white box. Также в комплексе осталось 6% двухкомнатных квартир площадью до 79,9 кв.м.
«Жилой комплекс НЕБО на Мичуринском проспекте в 2019 году неоднократно входил в рейтинги самых востребованных объектов в числе проектов класса бизнес, а также в рейтинг объектов с самой высокой динамикой строительства: монолит трех башен жилого комплекса общей площадью 157 тыс. кв.м был возведен всего за 10 месяцев, фасадные работы на объекте завершаются. Покупатели отмечают и ключевые преимущества формата небоскреба – наличие собственной благоустроенной территории, расположение в зеленом районе, вблизи парка, высокие видовые характеристики и максимальную технологичность. НЕБО – один из немногих московских небоскребов, где предусмотрена система проветривания – здесь можно открыть окна и впустить свежий воздух», — отметили в Capital Group.
Застройщик — ООО «Проект Мичуринский», проектная декларация на сайте — nebo.top/documents