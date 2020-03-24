ЖК НЕБО от Capital Group будет сдан в 2020 году. Осталось только 5% семейных квартир

«Жилой комплекс НЕБО на Мичуринском проспекте в 2019 году неоднократно входил в рейтинги самых востребованных объектов в числе проектов класса бизнес, а также в рейтинг объектов с самой высокой динамикой строительства: монолит трех башен жилого комплекса общей площадью 157 тыс. кв.м был возведен всего за 10 месяцев, фасадные работы на объекте завершаются. Покупатели отмечают и ключевые преимущества формата небоскреба – наличие собственной благоустроенной территории, расположение в зеленом районе, вблизи парка, высокие видовые характеристики и максимальную технологичность. НЕБО – один из немногих московских небоскребов, где предусмотрена система проветривания – здесь можно открыть окна и впустить свежий воздух», — отметили в Capital Group.