Мотивация к жизни
Жилой квартал The Residences at Mandarin Oriental, Moscow – игра по-крупному. Mandarin Oriental – гостиничный бренд высочайшего класса. Проживание в таких отелях доступно лишь небольшому числу богатых и знаменитых и уж точно оставляет впечатление если и не на всю жизнь, то надолго. Владение недвижимостью в таком проекте и вовсе роскошь, но роскошь взвешенная и разумная: Москва согласно The Wealth Report 2020 международной консалтинговой компании Knight Frank вошла в ТОП-20 важнейших городов мира для ультрахайнетов*.
The Residences at Mandarin Oriental, Moscow отличает одна интересная деталь, тесно связанная с точным расчетом. «Обычно на элитном рынке недвижимости в Москве решение о покупке в семье принимает женщина, а мужчина соглашается. В этом проекте, как мы видим по нашим клиентам, финальное решение принимает мужчина, а женщина с ним соглашается. Возможно, это связано с тем, что история и идея этого московского проекта резиденций создавалась мужчинами: над проектом работали мэтры российской архитектуры Сергей Скуратов и Илья Уткин, а дизайн общественных пространств разработал всемирно известный французский дизайнер Пьер-Ив Рошон — автор интерьеров роскошных европейских отелей», — говорит директор по продажам компании Capital Group – девелопера проекта — Оксана Дивеева.
У такой покупки особый характер, продолжает Оксана Дивеева, — это не просто инвестиция в хороший актив и даже не коллекция, которая никогда не потеряет в цене. Для покупателя это лекарство и даже мотивация. Как отпуск мы позволяем себе потому, что для нас он становится мотивацией к работе, так же мужчина позволяет себе покупку квартиры в The Residences at Mandarin Oriental, Moscow. Эта квартира дает именно мотивацию к жизни.
«Наш покупатель в первую очередь понимает, как реализовалась его цель», добавляет Оксана Дивеева. Цель же достойная – это самое дорогое и самое красивое место в городе: в Москве, как и во всем мире, Mandarin Oriental Hotel Group выбрал для отеля и жилых резиденций под его управлением самое знаковое место – на «Золотом Острове», напротив Кремля и Храма Христа Спасителя, по соседству с резиденцией посла Великобритании. Проект наполнен всеми межконтинентальными требованиями супер-богатых людей, зафиксированными The Wealth Report 2020. Согласно собранной информации, ультрахайнеты* всего мира при покупке жилья обращают внимание на доступность и качество инфраструктуры для спорта и отдыха: в The Residences at Mandarin Oriental есть собственный бассейн, собственный SPA, фитнес; важный критерий — близость зеленых зон — тоже соблюден: территория проекта получит «парковый» статус, рядом сквер на Болотном острове. Внешний вид недвижимости, энергоэффективность и экологичность – пункты, входящие в топ-5 критериев выбора, также безупречны: в создании проекта принимали участие ведущие архитекторы — Сергей Скуратов и Илья Уткин, которым удалось создать настоящий шедевр, сочетающий в себе приватность для жителей и ценность для города. При этом, добавляет директор по продажам BARNES Moscow Юлия Гринько, The Residences at Mandarin Oriental имеют статус квартир, что выделяет комплекс среди конкурентов. Обычно объекты с гостиничным сервисом имеют статус апарт-комплексов.
Топ интернациональных требований дополнен и еще одной деталью — в проектах Mandarin Oriental одно из самых высоких соотношений собственного персонала к количеству жильцов. Надо отметить, что в таком проекте в принципе нет и не может быть незначительных деталей. «Покупателям важно, каким будет холл в его доме, какой дизайн запланирован, какой будет ширина машиноместа, будет ли паркинг удобным или нет – все это формирует его цельное представление о квартире, которую он купит», — делится Оксана Дивеева.
Особый акцент управляющий партнёр Savills в России Дмитрий Халин делает на сервисе для будущих жителей резиденций - за 55 лет существования он отточен до мелочей в 33 отелях Mandarin Oriental Hotel Group по всему миру: высококвалифицированный персонал, индивидуальный и внимательный сервис, включающий ежедневные «моменты радости» для жильцов - все это сделало Mandarin Oriental олицетворением роскошного отдыха. Добавим сюда фантастическое SPA с эксклюзивными процедурами и собственной линией натуральной косметики Aromatherapy Associates, три ресторана самого высокого класса, и получим законченный образ идеального места для жизни.
Покупатели уже по достоинству оценили проект — за первые месяцы, по данным Savills, реализовано около 30% квартир. Всего же в клубном комплексе представлено всего лишь 105 квартир, 27 мезонетов с патио и отдельным входом, а также 5 пентхаусов с каминами и террасами. «Столь высокий спрос вполне закономерен. The Residences at Mandarin Oriental, Moscow станет первым в России завершенным проектом Branded Residences. Спрос на эту категорию недвижимости во всем мире стремительно растет, а состоятельные клиенты с готовностью платят за высокий бренд и качественный сервис существенную премию по сравнению с сопоставимым небрендированным жильем, которая в среднем составляет 35% от цены», — добавляет Дмитрий Халин.
По мнению Юлии Гринько, среди покупателей стоит ждать не только отечественную финансовую элиту, но иностранных инвесторов — инвестиционный потенциал такого приобретения очень высок. «Возможно, среди владельцев резиденций окажутся известные персоны или даже мировые звезды шоу-бизнеса. Тем более, что приватность территории делает этот жилой квартал комфортным как для постоянного проживания семей с детьми, так и для периодических неофициальных визитов, например, в ходе деловой поездки или гастрольного тура», — считает Юлия Гринько.
По мнению экспертов, у проекта есть и еще одна важная миссия – он по-новому открывает московскому рынку недвижимости высочайшего класса формат жилых резиденций под гостиничным управлением. По словам директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольги Широковой, такие квартиры – это не массовый продукт, цена на них зачастую выше, и связано это не столько с сервисами (они оплачиваются, как правило, отдельно), сколько с имиджем проекта и сопутствующими этому характеристиками. В любом случае, если раньше о перспективах этого сегмента можно было разговаривать только с точки зрения далекого будущего, то сегодня мы видим первые уверенные шаги участников рынка. Немаловажно, что благодаря поддержке таких мировых брендов, как Mandarin Oriental, подобные проекты станут знаковыми для города.
*Богатые люди, размер чистых активов которых превышает $30 млн, включая недвижимость по основному месту жительства.
Застройщик ООО «Миттен»