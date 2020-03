Мотивация к жизни

«Наш покупатель в первую очередь понимает, как реализовалась его цель», добавляет Оксана Дивеева. Цель же достойная – это самое дорогое и самое красивое место в городе: в Москве, как и во всем мире, Mandarin Oriental Hotel Group выбрал для отеля и жилых резиденций под его управлением самое знаковое место – на «Золотом Острове», напротив Кремля и Храма Христа Спасителя, по соседству с резиденцией посла Великобритании. Проект наполнен всеми межконтинентальными требованиями супер-богатых людей, зафиксированными The Wealth Report 2020. Согласно собранной информации, ультрахайнеты* всего мира при покупке жилья обращают внимание на доступность и качество инфраструктуры для спорта и отдыха: в The Residences at Mandarin Oriental есть собственный бассейн, собственный SPA, фитнес; важный критерий — близость зеленых зон — тоже соблюден: территория проекта получит «парковый» статус, рядом сквер на Болотном острове. Внешний вид недвижимости, энергоэффективность и экологичность – пункты, входящие в топ-5 критериев выбора, также безупречны: в создании проекта принимали участие ведущие архитекторы — Сергей Скуратов и Илья Уткин, которым удалось создать настоящий шедевр, сочетающий в себе приватность для жителей и ценность для города. При этом, добавляет директор по продажам BARNES Moscow Юлия Гринько, The Residences at Mandarin Oriental имеют статус квартир, что выделяет комплекс среди конкурентов. Обычно объекты с гостиничным сервисом имеют статус апарт-комплексов.