Ушел из жизни выдающийся ученый-геофизик Геннадий Казанин

В 1999 году Геннадий Семёнович был назначен генеральным директором МАГЭ. Геолого-геофизические исследования, развернутые под руководством Геннадия Семеновича, позволили оценить нефтегазовый потенциал труднодоступных акваторий, транзитных зон и прилегающей суши Российской Арктики и прирастить потенциальные запасы углеводородного сырья. За разработку, научное обоснование и внедрение прогрессивных технологий для создания эколого-геологических основ недропользования Западно-Арктического шельфа России Геннадию Казанину в 2006 году было присвоено звание Лауреат премии Правительства в области науки и техники. Высокий профессионализм Г.С. Казанина был подтвержден научным сообществом — в 2008 г. ему присуждена ученая степень доктора технических наук.