Capital Living Online: девелопер Capital Group запускает онлайн-платформу с экспертными вебинарами и прямыми эфирами
Компания Capital Group открывает онлайн-платформу с вебинарами, интервью и прямыми эфирами экспертов разных отраслей для друзей, клиентов и жителей проектов компании. Ресурс Capital Living Online стал частью инициатив бренда Capital Living и Capital University: направления уже объединили в себе возможности сервисов объектов девелопера, экспертизу профессионалов различных отраслей, в том числе по психологии и саморазвитию.
Платформа Capital Living Online станет новой площадкой для коммуникации экспертов: на сайте несколько раз в неделю будут выходить в эфир спикеры Capital Group, приглашенные эксперты архитектуры, коучи, лидеры мнений. Одна из задач ресурса – поддержать человека и его личные интересы во всех сферах, не ограничиваясь сегментом недвижимости и экспертизой девелопера и привлекая экспертов из различных отраслей.
Capital Group начинает эфиры уже с 1 апреля: экспертные дискуссии на онлайн-платформе проведут коммерческий директор Capital Group Петр Исаев, программный директор онлайн-клуба Forbes Ontology Сергей Насибян, партнер Ernst & Young Ольга Архангельская, руководитель направления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин.
Гостями онлайн-дискуссий также станут главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько, директор по продажам Capital Group Оксана Дивеева, приглашённые консультанты и партнёры компании, среди них — представители архитектурного бюро Herzog & de Meuron, основатели бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры», а также директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. Контент платформы дополнят онлайн-лекции и мастер-классы от профессиональных архитекторов и дизайнеров интерьера, партнеров Capital Living, и личный опыт жителей домов и многофункциональных комплексов Capital Group.
«Capital Living Online создан для того, чтобы вернуть привычный комфорт жизни дома в новой реальности. Мы понимаем, как важно оставаться на связи, и знаем, что мир проектов Capital Group не ограничивается стенами офиса. Одна из задач онлайн-платформы – предоставить объективную оценку текущей ситуации с различных точек зрения и дать профессиональные консультации. Мы также запланировали контент в формате edutainment для тех, кто остается дома и планирует провести время с пользой для себя и своих близких», — отметил коммерческий директор Capital Group Петр Исаев.
Эфиры на онлайн-платформе Capital Living будут проходить на регулярной основе несколько раз в неделю. Видеоконтент будет доступен без ограничений для посетителей сайта.