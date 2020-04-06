Capital Living Online: девелопер Capital Group запускает онлайн-платформу с экспертными вебинарами и прямыми эфирами

«Capital Living Online создан для того, чтобы вернуть привычный комфорт жизни дома в новой реальности. Мы понимаем, как важно оставаться на связи, и знаем, что мир проектов Capital Group не ограничивается стенами офиса. Одна из задач онлайн-платформы – предоставить объективную оценку текущей ситуации с различных точек зрения и дать профессиональные консультации. Мы также запланировали контент в формате edutainment для тех, кто остается дома и планирует провести время с пользой для себя и своих близких», — отметил коммерческий директор Capital Group Петр Исаев.