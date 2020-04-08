Информационные данные для биржевой активности
Биржевые операции, спекулятивные торги, инвестиции во фьючерсы, валюты, акции – это сделки с высокой долей риска потерять капитал. Особенно в нынешних условиях. Без знаний и свободных средств заниматься ими не рекомендуется.
Кроме того, стоит понимать, что потенциальный заработок или доходность инвестиций зависят от имеющихся навыков и инструментов для прогнозирования или анализа актуальных данных рынка. Какая информация в этом случае становится первостепенной?
Новостная сводка
Запланированные и незапланированные события, состояние новостного фона лежат в основе фундаментального анализа. Предполагая влияние того или иного события на рынок, внося оперативные коррективы после выхода новостей, можно менять торговую стратегию в надежде попасть в тренд.
Новости публикуются СМИ, тематическими финансовыми порталами, в мобильных приложениях. Основное внимание следует уделить новостям из области экономики, политики, банковского дела. В последнее время приоритетными направлениями также стало и здравоохранение.
Важно! Источники новостной информации могут отличаться достоверностью, адекватностью заинтересованностью в подаче данных под тем или иным углом, скорости публикаций.
Технические показатели
Технические сигналы, графики движения котировок, статистические данные, преодоление точек сопротивления – все это также используется в ходе анализа. Если график настраивается под индивидуальные параметры по интересующим показателям, позволяет снимать данные в соответствии с выбранной моделью торгов или инвестиций, дает доступ к статистике за большой промежуток времени – это плюс.
Данные для технического анализа транслируют тематические порталы, а также приложения для биржевой активности, которые представлены на https://play.google.com/. Оперативность подачи и достоверность сигналов отличаются в зависимости от поставщика информации или разработчика.
Почем важно быть в курсе
Даже в случае с долгосрочными инвестициями или сделками важно оставаться в курсе новостей. Это позволит вовремя среагировать на форс-мажоры, сменить тактику поведения, вывести или перенаправить капитал, снизив вероятность потерь.
Особенно важно следить за новостями в нынешнее время, когда любой отчет, интервью, встреча комитетов ОПЕК или регуляторов могут в корне изменить настроения рынков, развернуть тренды, повысить волатильность курсов валют или акций.