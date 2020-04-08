Информационные данные для биржевой активности

Технические сигналы, графики движения котировок, статистические данные, преодоление точек сопротивления – все это также используется в ходе анализа. Если график настраивается под индивидуальные параметры по интересующим показателям, позволяет снимать данные в соответствии с выбранной моделью торгов или инвестиций, дает доступ к статистике за большой промежуток времени – это плюс.