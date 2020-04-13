На гребне волны. Как стартапы Московского акселератора справляются с кризисом
Кризисы, даже такие внезапные и масштабные, как пандемия коронавируса, могут создавать не только проблемы, но и новые возможности для развития. На первый взгляд высокотехнологичным стартапам сейчас нелегко. У клиентов нет времени на запуск пилотных проектов, многие решают проблемы выживания бизнеса. Тем не менее некоторые компании, даже из наиболее пострадавших отраслей, предлагают неожиданные решения, которые отлично встраиваются в новые реалии.
Поддержку технологическим стартапам в период кризиса оказывает команда экспертов программы «Московский акселератор». Московский акселератор — это совместная программа столичного Агентства инноваций, фонда «Московский инновационный кластер» и ведущих российских технологических компаний, направленная на масштабирование московских стартапов. Для всех участников набора «Цифровые сервисы», стартовавшего в январе 2020 года и реализуемого в партнерстве с компанией «Яндекс», была разработана и запущена специализированная программа, которая призвана переориентировать стартапы на ведение бизнеса в новых условиях. Это дополнительные еженедельные трекинги, менторские часы и специализированные антикризисные вебинары. Многие участники трека «Цифровые сервисы» уже воспользовались экспертизой акселератора, запустили специальные предложения для клиентов, изменили позиционирование, а некоторые даже планируют выйти на рынок с новыми продуктами.
«В условиях экономического кризиса страдает бизнес: кто-то медленно адаптируется к изменениям на рынке, у кого-то не хватает ресурсов. Тем не менее некоторые проекты, наоборот, показывают рост. Посовещавшись с командой Московского акселератора, мы приняли решение запустить антикризисную образовательную программу не только для участников трека, но и для любого желающего. Что интересно, для некоторых стартапов кризисный период стал новой точкой роста: именно в это время несколько участников трека «Цифровые сервисы» запустили пилотные проекты, нашли новых партнеров и стали использовать новые каналы продаж», — отметила заместитель генерального директора Агентства инноваций Ксения Борбачева.
Мы пообщались с участниками трека «Цифровые сервисы» программы «Московский акселератор», чтобы узнать, как они развивают свой бизнес в период кризиса.
Take’N’Go — антикризисный план и изменение целевой аудитории
Take’N’Go — это сервис экспресс-доставки по Москве. Основными клиентами компании были интернет-магазины, но после введения режима самоизоляции количество заказов резко упало. По словам основателя стартапа Николая Хорта, в первую очередь команда Take’N’Go разработала коммерческое предложение для продуктовых магазинов и аптек. Из-за повышенного спроса на эти товары сейчас их доставку можно получить не ранее чем через четыре – семь дней. Take’N’Go была готова осуществлять аналогичную доставку гораздо быстрее — в течение нескольких часов. Однако те отказались сотрудничать.
В этой сложной ситуации стартап разработал и приступил к реализации антикризисного плана. «Мы переориентировались на другую целевую аудиторию, на физических лиц вместо юридических, — рассказывает Николай Хорт. — Чтобы не дожидаться несколько дней доставки, клиент может просто внести список покупок при оформлении на нашем сайте. Курьер сам купит продукты и привезет их в тот же день. В ближайшее время появится возможность оплаты заказа банковской картой сразу на сайте».
В течение недели в Take’N’Go внедрили сервис автодоставки. Стартап договорился о сотрудничестве с каршеринговым сервисом BelkaCar. Теперь любой курьер платформы может взять машину напрокат по льготной цене. В качестве курьеров с Take’N’Go начинают работать некоторые сервисы, у которых большой автопарк, но основной бизнес заморозился.
Garpix Load System — новые идеи для развития стартапа
Стартап разрабатывает программный продукт для эффективного планирования грузового пространства. Кризис на клиентов компании повлиял по-разному. Часть из них практически остановила деятельность, за исключением некоторых процессов. Другие, наоборот, ощущают повышение спроса. Особенно загружены транспортные компании.
Однако практически у всех появились проблемы с организацией удаленной работы сотрудников. «По этой причине нам трудно разворачивать пилотные проекты, ведь для этого требуется доступ к ИТ-инфраструктуре, — рассказывает основатель проекта Кирилл Багыллы. — Сейчас наш продукт не поставляется в виде коробочной версии, чтобы начать ее использование, необходимы работы по системной интеграции. Конечно, трудно уговорить потенциальных клиентов заниматься этим прямо сейчас».
С другой стороны, кризис дал возможность задуматься о развитии. Сейчас стартап прорабатывает идею использования математических моделей и алгоритмов не только для погрузочной деятельности, но и в целом для логистического процесса. Цель — решить задачу построения маршрутов с учетом множества дополнительных характеристик. По словам основателя, они видят рост интереса к своему продукту со стороны бизнеса. Многие компании, которые опасаются потерять клиентов и определенную долю рынка, хотят защитить свои позиции при помощи нового функционала, предложений для клиентов, автоматизации.
По словам Кирилла Багыллы, Московский акселератор будет поддерживать проект и после окончания программы. В частности, вместе с трекерами прорабатываются конкретные действия в кризисной ситуации. «Особенно стоит отметить помощь в организации удаленной работы: от технических нюансов до мотивации сотрудников», — отмечает фаундер.
Ainerics — переход от B2B к B2G
Работа сервиса направлена на анализ изображений с камер видеонаблюдения для контроля персонала, анализа поведения покупателей и подсчета маркетинговых показателей. Основными клиентами компании были предприятия из сферы ритейла. Поэтому все проекты, которые находились на стадии реализации, в период карантина пришлось приостановить.
По словам основателя стартапа Максима Горева, это стало стимулом для поиска новых сфер применения технологических разработок компании. Самая очевидная мысль — отслеживание перемещений людей во время карантинных мероприятий. «Речь не идет о распознавании лиц, мы можем отслеживать потоки, скопления, очереди, где не соблюдается должная дистанция, — рассказывает Максим Горев. — Это может быть интересно региональным органам власти, с некоторыми из них мы в данный момент ведем предметные переговоры».
Кроме того, продукты Ainerics можно использовать не только для контроля очередей, но и для отслеживания поведения работников. Это важно для многих компаний, особенно для тех, кто столкнулся с возросшей загрузкой персонала. Сейчас у стартапа есть потенциальный проект по контролю действий работников управляющей компании в сфере ЖКХ.
«В любом случае мы знаем, что после снятия карантинных мер возобновим проекты в ритейле, — делится планами Максим Горев. — Так как все потенциальные клиенты много времени проводят онлайн, уже сейчас мы вкладываем много усилий в интернет-маркетинг. В этом как технически, так и организационно очень помогает антикризисная программа Московского акселератора».
Pooling — поддержка клиентов через снижение тарифов
Работа онлайн-сервиса помогает бизнесу организовать доставку товара в розничные сети. За счет объединения грузов цена снижается на 30%. По словам CEO Ярослава Мельникова, краткосрочный тренд, который сейчас наблюдают в компании, — рост активности заказчиков. Сильно увеличился средний размер заказа. «Но, несмотря на это, нам удалось сохранить качество услуг. Пока не было ни одной просроченной или сорванной заявки, — отмечает Ярослав. — Кроме того, чтобы поддержать производителей в это нелегкое время, мы запустили двухнедельную акцию: максимально выгодный тариф предоставляется вне зависимости от объемов».
По наблюдениям стартапа, продажи товаров через интернет-магазины существенно выросли, поэтому в компании решили уделять им особое внимание. Значительно вырос спрос на доставки в e-commerce*. Поэтому было принято решение запустить проект по доставке товаров в e-commerce. Теперь клиенты стартапа Pooling смогут отправлять товары в Wildberries, Ozon, «Беру» и «Утконос» по Московской области по сниженному тарифу.
В целом заметно, что кризис выявил необходимость разумного использования ресурсов. При росте объема грузоперевозок и нехватки транспорта оптимизация его использования как никогда критична. Так что стартап не видит причин того, что пандемия и кризис сильно скорректируют ожидания относительно роста бизнеса. «В любом случае планируем, что этот показатель составит 10–20% в месяц, как и было заявлено ранее», — отмечает Ярослав Мельников. По его словам, поддержка Московского акселератора оказалась очень своевременной. Сейчас требуется очень быстро принимать решения, тестировать гипотезы, формировать предложения. Огромный опыт трекеров дает стартапу возможность делать все оперативно и избегать многих ошибок.
BeVision — масштабирование существующих каналов продаж
Стартап, чьи решения помогают автоматизировать бизнес-процессы (что актуально в любое время), в условиях кризиса усилил некоторые направления. По мнению CEO** компании BeVision, чья работа направлена на распознавание лиц посетителей магазинов, Ивана Ефремова, для продуктовых ритейлеров вскоре может остро встать проблема покупательского воровства.
Еще до кризиса BeVision запустила с крупным ритейлером пилотирование программы по предотвращению мошенничества и краж в магазинах, созданию базы данных неблагонадежных покупателей. Сейчас стартап сосредоточил усилия именно в этом направлении: работает с существующими заказчиками, активно ищет новых. «Поддержка команды и экспертов Московского акселератора в настоящий момент как нельзя кстати, — отметил Иван Ефремов. — Чтобы посмотреть на проект под другим углом, мы решили поработать с новым трекером. Сейчас наши основные усилия направлены на масштабирование существующих каналов».
Skillfolio — бесплатная поддержка в условиях кризиса
По словам сооснователя проекта Виктории Шиманской, на рынок образовательных онлайн-продуктов сейчас устремилось огромное число компаний. Даже в нише развития гибких навыков очень много предложений, но лишь единицы из них качественные. При этом все недавно появившиеся проекты заявляют практически одинаковый набор предложений, чаще всего не совпадающий с реальностью. Ситуация усложняется тем, что покупательская способность аудитории снизилась.
В то же время команда платформы Skillfolio находит новые возможности для роста. «Мы видим больший потенциал на рынке B2B, поэтому нацелены на то, чтобы наращивать клиентскую базу в этом направлении, — рассказывает Виктория Шиманская. — Для многих компаний актуальной задачей становится организация удаленной работы. Необходимо, чтобы у сотрудников были развиты цифровые навыки и soft skills». Сейчас стартап активно ведет переговоры с различными университетами и коммерческими компаниями.
Для направления B2C запущен антикризисный сервис — группа бесплатной поддержки родителей в условиях карантина. Это различные статьи, практики с получением обратной связи, возможность получить консультацию психолога. По словам Виктории Шиманской, за три недели сервисом воспользовались более тысячи человек. Такой шаг позволяет сформировать будущий рынок через популяризацию самого понятия soft skills, добавляет сооснователь стартапа.
Doma.ai — демонстрация преимуществ сервиса
По словам основателя стартапа Ильи Сотонина, кризис положительно повлиял на их работу. Именно сейчас, при переходе на удаленную работу, стали особенно видны преимущества использования сервиса Doma.ai, направленного на автоматизацию деятельности управляющих компаний.
«Сфера ЖКХ традиционно консервативна — например, информация в управляющих компаниях хранится в бумажной форме, для назначения заданий для мастеров требуются собрания и планерки. Doma.ai переносит все процессы в онлайн. С нами работа координируется даже из хоум-офиса. Сотрудники получают доступ к платформе для планирования работ, контроля и оценки их выполнения. Кроме того, информация не теряется, формируется единая база знаний, задач, исполнителей. Мы оперативно улучшаем нашу платформу. Например, сейчас тестируем чек-листы для контроля дезинфекции дворов и подъездов», — рассказывает Илья Сотонин.
О программе «Московский акселератор»
Московский акселератор организован Агентством инноваций Москвы и фондом «Московский инновационный кластер», при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев отметил: «Московский акселератор — это первый пример взаимодействия города, крупных корпораций и стартапов. Цель программы — найти прорывные решения и помочь им закрепиться на рынке. Для нас важно продолжать поддерживать резидентов программы и после ее завершения. Эксперты программы помогают адаптировать продукты и услуги стартапов под изменения, которые произошли на рынке, усиливать и дорабатывать их проекты, помогать в привлечении новых ресурсов и возможностей. Многие стартапы продолжают демонстрировать положительную динамику роста, несмотря на кризисные явления».
«Московский акселератор — важный и нужный проект. Первый трек показал, насколько велик спрос на подобные программы среди молодых и перспективных проектов и насколько для них актуальна поддержка крупного бизнеса и города. Показательно, что участники первого трека не остались в стороне от текущей нестабильной экономической ситуации, стали разрабатывать антикризисные решения и во многих случаях предоставили бесплатный доступ к своим сервисам. Информация о таких решениях представлена на витрине антикризисных проектов на ИТ-платформе кластера i.moscow», — отметил руководитель фонда «Московский инновационный кластер» Анатолий Валетов.
Первый трек программы «Московский акселератор» проходил с 17 января по 18 марта 2020 года. В нем приняли участие 20 технологических стартапов в направлениях RetailTech, LogTech, PropTech и EdTech. Партнером трека выступила компания «Яндекс».
*Электронная коммерция
**Генеральный директор