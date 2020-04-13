На гребне волны. Как стартапы Московского акселератора справляются с кризисом

В целом заметно, что кризис выявил необходимость разумного использования ресурсов. При росте объема грузоперевозок и нехватки транспорта оптимизация его использования как никогда критична. Так что стартап не видит причин того, что пандемия и кризис сильно скорректируют ожидания относительно роста бизнеса. «В любом случае планируем, что этот показатель составит 10–20% в месяц, как и было заявлено ранее», — отмечает Ярослав Мельников. По его словам, поддержка Московского акселератора оказалась очень своевременной. Сейчас требуется очень быстро принимать решения, тестировать гипотезы, формировать предложения. Огромный опыт трекеров дает стартапу возможность делать все оперативно и избегать многих ошибок.