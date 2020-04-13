Переход на удаленку — лишь верхушка айсберга

«Мы сами начали переход на дистанционную занятость еще в 2016 году, — рассказывает Арташес Сивков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса «ВымпелКом». — За это время мы прошли весь путь от офисной до удаленной работы, выявили все проблемы и создали комплекс решений, который поможет любым компаниям безболезненно пройти эту трансформацию. В нашем портфеле есть все необходимые инструменты для создания полноценного удаленного рабочего процесса, и сегодня мы представляем их в рамках семейства продуктов BeeFREE – Workplace-as-a-Service[2]. Нам, как одним из первопроходцев, было непросто, но мы накопили ценный опыт, который поможет нашим клиентам избежать многих ошибок. В такой серьезной ситуации это особенно важно».